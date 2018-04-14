Германия, Франция и Британия проведут завтра в Лондоне переговоры по Сирии
Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, будут рассмотрены варианты политического урегулирования ситуации в этой стране. Речь идет о новом международном формате с привлечением влиятельных стран, которые смогут дать новый толчок для политического процесса.
Комментарии6
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duch_nic 14 апреля 2018 | 21:15
//Германия, Франция и Британия проведут завтра в Лондоне переговоры по Сирии//
Председательствующий (Германия):
-Ну, что, м_даки, допрыгались? Говорили вам - не читайте Твиттер! А ты, молодой, вообще помолчи! Опозорился со своими самолётами, теперь впредь будешь думать, стоит ли связываться с америкосами. Спроси своего предшественника, что значит обманывать русских.
fig__wam 14 апреля 2018 | 21:47
duch_nic: Полный писец, Россию уже не приглашают. Не входит уже в число влиятельных стран, после того как ссаными тряпками сегодня отходили.
prof57 14 апреля 2018 | 21:21
Эти упорно изображают г.... в проруби....
samkos 14 апреля 2018 | 21:23
путин (грустно): "опять без меня !"
sjuzanna 14 апреля 2018 | 21:31
samkos: Очень боюсь, что эта троица выдавит Россию из Сирии.
max3446 14 апреля 2018 | 21:40
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что США являются главной угрозой миру.
Об этом сообщает Radio Rebelde.
«Главной угрозой свободе, демократии, матери-Земле и многостороннему миру являются США. Я не боюсь говорить об этом открыто», — сказал он.
Данное заявление Моралес сделал на заседании Саммита Америк в Перу.
«Вашингтон тратит сотни миллиардов долларов на оружие массового уничтожения», — добавил президент Боливии.
Ранее Моралес заявил, что считает американского лидера Дональда Трампа самой страшной угрозой на планете.