Патриарх Кирилл обсудил по телефону с папой Римским удары США и их союзников по Сирии
Боевые действия угрожают христианскому присутствию в регионе, сказал Кирилл. Христиане должны восстановить миротворческий диалог стран по сирийской проблеме, добавил он.
Комментарии24
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anemon 14 апреля 2018 | 21:10
Хоспедя! Вас только там и не хватало!
sim202_ 14 апреля 2018 | 21:13
anemon:
Этот-то... Политег.
Во все щели лезет,
значимость свою показывает...
danko1 14 апреля 2018 | 21:32
sim202_: Гэбэшник Гундяй, понятия не имеющий о нравственности, задания кремлевского "божка" своего исполняет, который его хорошо кормит и в одной Конторе с кем служит.
Гундяй, который и войну в Украине приветствовавший, на Заповеди давно плюет.
fig__wam 14 апреля 2018 | 21:39
danko1: А это уже проявление крайней степени отчаяния и бессилия кремлинов.
Понятно, что подключение патриарха бессмысленно и христиане уже все из Сирии бежали или перебиты, но что кремлинам делать?
Их махания сухоньким кулачком не испугались.
tvitov66 14 апреля 2018 | 21:40
danko1: а чо Гуня Папе звонит по мобилке? Надоть прямо в колокол к Богу! Нашему 76% Богу, которого с обосранными штанами в Ямантау сранья пронесло
sim202_ 14 апреля 2018 | 21:13
anemon:
Этот-то... Политег.
Во все щели лезет,
значимость свою показывает...
sim202_ 14 апреля 2018 | 21:13
anemon:
Этот-то... Политег.
Во все щели лезет,
значимость свою показывает...
glotze7 14 апреля 2018 | 21:15
sim202_: Он засосал стакан
и в Ватикан!
malanoff 14 апреля 2018 | 21:33
sim202_: Порученец бога Путина. Совсем Бога не боятся. Потому , что толоконный лоб.
pantera_1 14 апреля 2018 | 21:24
anemon: Диктаторы, когда все возможности исчерпаны, судорожно вспоминают о боге.
pravdatut 14 апреля 2018 | 21:12
Не замечает, рядышком в Лугандонии убивают руским оружием , которое он окропил!
glotov 14 апреля 2018 | 21:16
pravdatut: Запад убивает русских русским оружием. Так вернее.
fig__wam 14 апреля 2018 | 21:42
glotov: В Лугандонии нет Запада, там только трактористы-добровольцы из России на бурятских боевых конях.
bobiksdoh 14 апреля 2018 | 21:18
Не понял!? Как это высокодуховный и скрепоносный общается с раскольником-иноверцом?
pravdatut 14 апреля 2018 | 21:24
bobiksdoh: Путин поручил.
frauava17 14 апреля 2018 | 21:23
Кадыров за мусульман убивается, этот за христиан...Буддистов там не было, интересно?
janib 14 апреля 2018 | 21:26
Колдуй баба, колдуй дед...
student_ru_ru 14 апреля 2018 | 21:32
США - это сатана и нечего их обсуждать. Надо проклясть.
sagen 14 апреля 2018 | 21:32
.С богом они разговаривают напрямую, а между собой по телефону? Что за фигня такая?
bonhoeffer 14 апреля 2018 | 21:34
До жертв химической атаки Гундяю дела нет, а тут видать пиндосы солнцеликому хвост прищемили.
katamaran 14 апреля 2018 | 21:36
Всегда сынку говорил - папе по утрам не звони!
peresvet73 14 апреля 2018 | 21:37
Христиане обсуждают удар по мусульманам.
wojskowy Марек Качоровски 14 апреля 2018 | 21:37
Вот уж не зря говорят: "Куда конь с копытом, туда и рак с клещнёй" Напомнить вам господин Патриарх кто убивал христиан и разрушал церкви в Ливане, именно те с кем вы недавно обнимались и целовались - ХИЗБОЛА. Что ж вы тогда дружно молчали? Спасибо Израилю почему не сказали, именно он тогда принимал всех беженцев и раненых христиан из Ливана и лечил всех бесплатно, забыли? А сейчас озаботились.
edun1952 14 апреля 2018 | 21:37
Только этого свечного олигарха нехватало для апокалипсиса.