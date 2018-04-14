Франция в ближайшее время представит совместно с США и Великобританией проект новой резолюции по ситуации в Сирии
Как сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постпред Франции Франсуа Делаттр, Париж настаивает на создании для Сирии независимого международного механизма по расследованию предполагаемых случаев использования химоружия.
Комментарии12
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pit_heap 14 апреля 2018 | 21:05
Он не будет принят потому что этот проект сразу возлагает вину за применение химии на Дамаск и подразумевает воспользоваться применении силы против Сирии.
Предыдущие подобные проекты блокировали Россия и Китай
deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 21:05
pit_heap: В ответ на агрессивную политику США Дональду Трампу запретят собирать в российских лесах валежник.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 21:09
deti_sgoreli_izza_karlika: Нет, в ответ на это Россия оставляет за собой право бомбить бандервкую хунту.
Если скажешь, что это не так, то вспомни, что после Косово были Южная Осетия, Абхазия и Крым. Но у кастрюлеголовых существ ума нет этого понять.
jetsam 14 апреля 2018 | 21:16
serhio_25__: идиото, методичку открой. заговорился.
в крыму никого не бомбили, он сам пришел.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 21:27
jetsam: Какое же ты тупое существо. В Абхазии тоже никого не бомбили. Тебе говорят об прецедентном праве, если ты настолько глуп, что не можешь этого понять. США создали прецедент и Россия воспользовалась этим. Воспользовалась в полной мере.
Воспользуется и сейчас, опять плакать будите.
jetsam 14 апреля 2018 | 21:31
serhio_25__: неа. это вы тупой. прецедентное права в сша :)
а у россии и международного права - не прецедент основа.
фигню не надо нести. в методичке сказано - хаить всех.
но без отсебячины. пиши за что платят.
не напрягай свои отсутствующие извилины.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 21:42
jetsam: Какой же ты глупый, ничего не доходит.
Ждем твоих слез и соплей после того, как Россия будит бомбить бандеровских карателей.
jetsam 14 апреля 2018 | 21:46
serhio_25__: ты не увиливай. выполняй методичку.
умом не блещешь, так хоть аккуратно переписывай хозяйский
пост.
ura_123 14 апреля 2018 | 21:06
А что же Казахстан, так и будет нейтрально остсиживаться пока рассеюшку пинают всякие гейропейцы и гейамериканцы?
sensei54 14 апреля 2018 | 21:06
РФ согласится при непременном условии, что начальником этого механизма будет Кадыров.
jetsam 14 апреля 2018 | 21:14
что такое франция?
ее самолеты и ракеты такие мелкие,
что наши радары в сирии их не засекают. :)
* а уж ее проекты и не на английском, даже.
vsveter 14 апреля 2018 | 21:42
Резолюция от шайки международных преступников? Мило, в духе западных понятий о демократии.