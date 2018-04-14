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21:00, 14 апреля 2018

СБ ООН не принял российский проект резолюции по Сирии

Документ не набрал необходимое число голосов. Проект резолюции поддержали Россия, Боливия и Китай. Восемь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, проголосовали против, еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались. Российский проект осуждал ракетные удары по Сирии как акт агрессии со стороны США, Великобритании и Франции.

Комментарии

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buzukin939 14 апреля 2018 | 21:06

Боливийцы - мужики. Казахи и в этот раз оказались ... на палочке.

deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 21:07

buzukin939: В ответ на агрессивную политику США Дональду Трампу запретят собирать в российских лесах валежник.




oo0oo 14 апреля 2018 | 21:12

Очень радует поддержка Китая) Англосаксы и примкнувший к ним дрянной мальчишка Макрон упорно идут к своей Гааге.

glotze7 14 апреля 2018 | 21:17

oo0oo: Ну, от такой поддержки когдато придется расслабиться и пытаться получать удовольствие...

bobiksdoh 14 апреля 2018 | 21:20

oo0oo: перед будущим господином выслуживаешься?

begly_ 14 апреля 2018 | 21:34

bobiksdoh:

Ну прям будущим.. Китай уже захватил весь Дальний восток. Если не верите, то посмотрите на него сверху, из космоса., там леса буду то стригущим лишаем выстригли новые хозяева территорий..

wojskowy Марек Качоровски 14 апреля 2018 | 21:27

oo0oo: А в чём поддержка Китая, это было голосование внести Проект в обсуждение и только. Допустим его бы внесли, как в прошлый раз, Китай тоже поддержал внесение Проекта, при голосовании воздержался, вот вам и поддержка.

antiboh 14 апреля 2018 | 21:34

oo0oo: С Китаем всё давно понятно,себе на уме.А вот что казахи?

stas_russkiy 14 апреля 2018 | 21:39

antiboh: "...А вот что казахи?"

Пока им платят за Байконур, они будут "воздержавшимися". Когда озёрным надоест платить и они решат "вернуть его в родную гавань" , тогда и посмотрим...

hangover 14 апреля 2018 | 21:40

antiboh: Общаюсь с родней, живущей в Караганде и могу смело сказать, что активные в политике казахи средних лет, мягко говоря, недолюбливают нас, как и весь остальной мир. Их молодежи мы по барабану. А Вы этого не знали?

hunterhead 14 апреля 2018 | 21:42

oo0oo: "Очень радует поддержка Китая)"

Уже научился петь на китайском, медведь с балалайкой? :-D

bobiksdoh 14 апреля 2018 | 21:15

deti_sgoreli_izza_karlika: к тому же исключили из казачества.

zemljanka 14 апреля 2018 | 21:30

ООН - кормушка для чиновников.

pit_heap 14 апреля 2018 | 21:09

По террористам в Сирии США и их союзники никогда не наносили массированные ракетные удары.А вот по Дамаску, который бьется с террористами наносят.Получается США выступили на стороне террористов.

malinskii 14 апреля 2018 | 21:12

pit_heap: не плачь , девчонка. они, в отличие от вас, еще и повторят.

vasilevich58 14 апреля 2018 | 21:12

Кто же из вменяемых поддержит записных лжецов с репутацией ниже плинтуса, то есть Россию?!

encopresis 14 апреля 2018 | 21:32

pit_heap: А как ваши методички разъясняют тот факт, что терракты во Франции, Британии, США и прочем Западе, обычно устраивают исламисты-террористы, которых вышеупомянутые страны поддерживают (согласно вашим методичкам)???

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 21:10

Боливийцы голова...

chapter_2 14 апреля 2018 | 21:39

kryymsdyk: Ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии - акт возмездия режиму Б.Асада за использование химического оружия.

jetsam 14 апреля 2018 | 21:12

buzukin939: казахам долги не списывали.
так что они правильно торговлю ведут.
хотя мы их голос не покупаем - один фиг не пройдет...

buzukin939 14 апреля 2018 | 21:18

jetsam: Развели, панимаш, республик, которых в природе никогда не бывало - вот и хлебаем теперь, через сто лет. Может поправить старую ошибку - дело-то и пойдет, а то на каждый чих приходится новый космодром и полигон строить... Херово думали тогдашние вожди - может, у нынешних хватит воли прибрать бывшую Украину и бывшие русские земли, што внезапно оказались в Казахстане обратно? Ей-богу, тогда бы и по Сирии не стреляли!

polikarpich 14 апреля 2018 | 21:24

buzukin939: А РФ всегда бывало в природе? Сколько уже тысячелетий тому как...?

rsilk 14 апреля 2018 | 21:17

buzukin939: все устали от вовы , который из себя Ни чего не представяет.

buzukin939 14 апреля 2018 | 21:21

rsilk: Подожди, Русланчик! Вас еще не так задрочат - сегодняшние денечки будете вспоминать с восторгом. А придется вам херачить ломом и лопатой на Вилюе - вы што думаенте, халява вам будет вечно? Хрена! Ишь, мля, устал он! Сухари суши, свидомый!

sjuzanna 14 апреля 2018 | 21:20

buzukin939: я ПРОСМОТРЕЛА И ПРОСЛУШАЛА ВСЕ ЗАСЕДАНИЕ ДО КОНЦА. Небензя уть не плакал. У меня у самой стало муторно на душе. В прошлый раз нас поддержали 6 стран, в этот раз только 3. И это после обстрела Сирии.
Боюсь, что и Сирия нас выставит за дверь. Казахстан не захотел ввязываться. Не удивлюсь, если он очень скоро перейдет на латиницу.

rsilk 14 апреля 2018 | 21:23

sjuzanna: Плакать должен путин))) а не вы)))

buzukin939 14 апреля 2018 | 21:31

sjuzanna: Не смотрел. Да ты не горюй - все это показуха и все прекрасно знают, што это провокация - но! На войне как на войне. Сейчас война нервов. А начнется реальная война неожиданно - цунами захлестнет оба побережья сверхдержавы, упадут все спутники , а Европа покроется ядерными грибами. Ну а там посмотрим - кто у кого будет просить прощения. Слава богу, они это прекрасно понимают, потому и хотят сделать нас виноватыми во всем сразу. Ну раз хотят... Дохотятся. Сказки о том, што в ядерной войне нельзя выиграть, немножко устарели - это они хотят выиграть нахаляву. Не выйдет! Придется рассчитаться своей любимой шкуркой...

horseraddish 14 апреля 2018 | 21:42

buzukin939: Вот только мы ничего этого не увидим- РФ сотрут.

contador 14 апреля 2018 | 21:28

buzukin939: Теперь разрешено бомбить любые страны и без резолюции ООН. Зачем тогда нужен ООН?

vilingrad 14 апреля 2018 | 21:38

buzukin939: На наложенную Россией резолюцию западные страны наложили свою- гораздо большую:)

begly_ 14 апреля 2018 | 21:41

Это было не голосование, а смачный харчок в кремлевские рожи.

bobiksdoh 14 апреля 2018 | 21:11

Удивительный итог голосования. Чета думал, что весь мир с Россией.

seryj_wolk 14 апреля 2018 | 21:11

Большинство не поддердивает рфию. И этим все сказано. Изгои-с

(комментарий скрыт)

samkos 14 апреля 2018 | 21:25

Зря манька-психопатка чернила потратила.

vlabumur 14 апреля 2018 | 21:27

Зачем было такое голосование устраивать??? Это политика?? Теперь США спокойно могут сказать, что в ООН не проголосовали за запрет. А значит можно продолжать.

Сами себе нагадили.

encopresis 14 апреля 2018 | 21:28

Китайцы молодцы! Всегда голосуют так, чтобы их голос не изменил итог голосования, но чтобы создать впечатление независимости от Запада (рынков и их денег). Казахи отмочили. Нож в спину похлеще эрдогановского.

wojskowy Марек Качоровски 14 апреля 2018 | 21:31

Боливийцы поддержали по одной причине, им России продала оружие по дешёвки, да ещё в долг. Итог: Если раньше страны Южной Америки часто поддерживали России, то сейчас ни одна, ну кроме Венесуэлы, этого не делает. Так что опять, сами себя переиграли.

andre_klimov 14 апреля 2018 | 21:37

wojskowy:
Вывод? "Кормить надо лучше - вот они и не улетят..." :))

tks 14 апреля 2018 | 21:33

Русофобы проклятые!!

eduard53 14 апреля 2018 | 21:35

Кстати, в связи с тем, что опять-вовин-друг-эрдоган поддержал эти ракетные удары,
может, снова его из друзей турнём? Как там, путриот-методички ещё не подтёрли?

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