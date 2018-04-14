В Москве полицейские задержали пожилого мужчину, который пришел на прием в приемную президента

Как рассказала «ОВД-Инфо» активистка Гаянэ Амрахова, полицию вызвала сотрудница приемной, не уточнив причин. В итоге за 80-летним мужчиной приехали восемь сотрудников правоохранительных органов. По словам Амраховой, до полицейской машины мужчину тащили по асфальту. Очевидцы снимали происходящее на камеры и кричали: «Фашисты!». Задержанного доставили в ОВД «Китай-город». Амрахову и других активистов, приехавших к отделу полиции, внутрь не пустили. На территорию ОВД, по словам активистки, приехала скорая помощь.