В Москве полицейские задержали пожилого мужчину, который пришел на прием в приемную президента
Как рассказала «ОВД-Инфо» активистка Гаянэ Амрахова, полицию вызвала сотрудница приемной, не уточнив причин. В итоге за 80-летним мужчиной приехали восемь сотрудников правоохранительных органов. По словам Амраховой, до полицейской машины мужчину тащили по асфальту. Очевидцы снимали происходящее на камеры и кричали: «Фашисты!». Задержанного доставили в ОВД «Китай-город». Амрахову и других активистов, приехавших к отделу полиции, внутрь не пустили. На территорию ОВД, по словам активистки, приехала скорая помощь.
Комментарии25
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demokratia 14 апреля 2018 | 20:41
Дедушку скорее всего убили
gardaratat 14 апреля 2018 | 21:10
demokratia:
путлер залез под стол и накакал от страха...
sm59 14 апреля 2018 | 20:43
80-летний посетитель СТРАШЕН и НЕПРЕДСКАЗУЕМ.
Потому что ему терять уже и нечего.
duch_nic 14 апреля 2018 | 20:43
//Очевидцы снимали происходящее на камеры и кричали: «Фашисты!».//
Ну хомячки колитесь! Кто из ваших ломился в приёмную, кто снимал и кто кричал? ;)
Надеюсь, что Вездеход с Охотником и Данкой участвовали в акции? ;))
ac_dc 14 апреля 2018 | 20:47
duch_nic:
балабол
duch_nic 14 апреля 2018 | 21:10
ac_dc: Я что не угадал с составом? А кто там был? Ты? ;))
ac_dc 14 апреля 2018 | 21:42
duch_nic:
Продолжаешь "острить".
Наверное это и вправду смешное зрелище - восемь откормленных мужиков тащат по асфальту 80-летнего старика.
alo0000 14 апреля 2018 | 21:45
duch_nic: не угадал, в акции участвовали восемь полицейских. Ну какой Вы тупой!
ura_123 14 апреля 2018 | 20:43
Где вы говорите фошисты,в Киеве?
beobachter 14 апреля 2018 | 20:43
Вот тут власть ничего и никого не боится, в отличие от Сирии....Там поджали хвост, а со своим населением можно безнаказанно делать всё ии даже больше....
omichka 14 апреля 2018 | 20:43
А ходоков чаем поили
klop_27 14 апреля 2018 | 20:45
Звучит как анекдот - тебе 30 лет, а до сих пор в сказку веришь...
sasass 14 апреля 2018 | 20:46
Стариков уже страшатся - трусы невероятные ....
tks 14 апреля 2018 | 20:47
Визит в приёмную Фюрера - уже преступление.
ivar1964 14 апреля 2018 | 20:54
Вот народ пошел! В собственных апартаментах не дают покоя Владимиру Владимирычу! Он народу и выборы устроил, и войнушку в разных местах, и оружие новое изобрел ... Все мало!
avturbin 14 апреля 2018 | 20:55
Ты как челобитную царю подаешь, холоп???
avturbin 14 апреля 2018 | 21:03
avturbin: Парламент - не место для дискуссий, приемная президента - не место для приемов. Дед прям как нерусский. Ишь, в приемную... на прием пришел, шутник. По мордасам и двушечку.
edun1952 14 апреля 2018 | 20:56
Пенсионеры - балласт в полетах президента на мыльных пузырях.
polikarpich 14 апреля 2018 | 21:14
edun1952: Конечно, "Новичка" бы им, а не пенсию, паразитам!!! :-(((
sproter 14 апреля 2018 | 20:59
1 дедушка на 8 полицаев. Еще секретарша, водитель.
Итого, согласно плана вождя, для обеспечения 25 миллионов рабочих мест и их постоянной занятости необходимо около 2,5 миллионов дедушек.
nns33 14 апреля 2018 | 21:04
В Москве полицейские задержали пожилого мужчину, который пришел на прием в приемную президента ====== а зачем тогда нужна приёмная,если туда нельзя войти? Как можно молодым полицейским в количестве 8 -и штук,тащить волоком 80-летнего мужчину.? А ничего,что этот мужчина пережил ВОВ ,будучи совсем ребёнком и выжил? Неужели он не заслужил,чтобы в этой приёмной с ним просто поговорили?
sklar39 14 апреля 2018 | 21:04
Дедушка в поле гранату нашел.
Сунул в карман, к сельсовету пошел.
Дернул колечко и бросил в окно.
Дедушка старый, ему все равно.
abuvgrobu 14 апреля 2018 | 21:24
Очень похоже на либеральную постановку с использованием какого-нибудь не вполне адекватного персонажа..
gregory76 14 апреля 2018 | 21:45
abuvgrobu:
В любом случае, исход был очевиден. Боится фюрер, особенно 80 летних.
stas_russkiy 14 апреля 2018 | 21:45
abuvgrobu: "...с использованием какого-нибудь не вполне адекватного персонажа..."
Это про озёрную служивую шлюху, которая гестапо вызвала?