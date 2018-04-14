В Москве прошел митинг против застройки стадиона «Красная стрела»
Собралось около пятисот местных жителей. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Собравшиеся также потребовали отреставрировать стадион «Красная стрела» и остановить застройку других спортивных сооружений Москвы.
Комментарии1
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vilingrad 14 апреля 2018 | 20:43
А был митинг против бесчинств американской военщины? Или русским по фигу маневры царька Вовы на международной арене?