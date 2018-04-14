После митинга против свалки «Ядрово» полиция задержала пятерых активистов незарегистрированного «Левого фронта»

После митинга против свалки «Ядрово» в Волоколамске полиция задержала пятерых активистов незарегистрированного «Левого фронта». Как сообщил «Эху Москвы» координатор движения Сергей Удальцов, полицейские остановили отъезжавшую уже машину с активистами, заявив о подозрениях в отношении водителя — якобы он, возможно, находится в состоянии наркотического опьянения. Задержанных в сопровождении полиции направили на медосвидетельствование в Красногорск. Ранее этих же активистов останавливали по пути на акцию якобы из-затого, что в машине могли находится запрещенные предметы.