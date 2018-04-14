После митинга против свалки «Ядрово» полиция задержала пятерых активистов незарегистрированного «Левого фронта»
После митинга против свалки «Ядрово» в Волоколамске полиция задержала пятерых активистов незарегистрированного «Левого фронта». Как сообщил «Эху Москвы» координатор движения Сергей Удальцов, полицейские остановили отъезжавшую уже машину с активистами, заявив о подозрениях в отношении водителя — якобы он, возможно, находится в состоянии наркотического опьянения. Задержанных в сопровождении полиции направили на медосвидетельствование в Красногорск. Ранее этих же активистов останавливали по пути на акцию якобы из-затого, что в машине могли находится запрещенные предметы.
Комментарии5
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motooppic 14 апреля 2018 | 20:36
Дубинками оприходовать активистов, да и отпустить этих чмырей!
ivanov356 14 апреля 2018 | 20:37
Вот, террор против своего народа, а то Сирия,Сирия.
wrongway1 14 апреля 2018 | 20:48
Химическое оружие----испытаниия....Новичёк?
grigorcar 14 апреля 2018 | 21:14
особую заботу власть проявляет в отношении здоровья бойцов левого фронта. проводятся регулярные медосмотры. рассматривается законопроект о введении ежегодной двенадцатимесячной диспансеризации фронта.
wuwer 14 апреля 2018 | 21:43
Надо ввести плату за нюхание бодрящего сволочного газа...
На халяву нанюхаются и бузят почём зря, не принося дивиденды путриотам Родины