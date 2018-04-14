Эксперты ОЗХО уже сегодня встретятся в Дамаске с представителями властей Сирии

Об этом сообщил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. Источник в сирийском правительстве полагает, что миссия уже завтра приступит к работе непосредственно в городе Дума. Между тем, Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву, Тегеран и Дамаск обеспечить устойчивый гуманитарный доступ в Восточную Гуту. Ранее в НАТО полностью поддержали удары западных стран по Сирии.