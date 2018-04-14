Эксперты ОЗХО уже сегодня встретятся в Дамаске с представителями властей Сирии
Об этом сообщил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. Источник в сирийском правительстве полагает, что миссия уже завтра приступит к работе непосредственно в городе Дума. Между тем, Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву, Тегеран и Дамаск обеспечить устойчивый гуманитарный доступ в Восточную Гуту. Ранее в НАТО полностью поддержали удары западных стран по Сирии.
Комментарии3
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naivnyk 14 апреля 2018 | 20:37
Это НИКОГО не волнует ))) Сказали в МОрг, значит - в морг ))
snagging 14 апреля 2018 | 20:41
Вот в биатлоне брал 300 тысяч. И здесь есть шанс.
nadin57 14 апреля 2018 | 21:10
И пусть ОЗХО проверит территорию на которой пиндосы, якобы, разбомбили склады с химоружием... там наверняка гора трупов и вся территория заражена)))
Вот и посмотрим, что они там бомбили...