СБ ООН не принял внесенный Россией проект резолюции с осуждением удара по Сирии

Совет Безопасности ООН в субботу отклонил предложенный Россией проект резолюции с осуждением удара США и их союзников по Сирии и требованием прекратить агрессию против ближневосточной страны. Документ не набрал необходимых для принятия девяти голосов.

Проект резолюции поддержали три страны: Россия, Боливия и Китай. Восемь стран, в том числе США, Великобритания и Франция, осуществившие удар по Сирии, проголосовали против, еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались.