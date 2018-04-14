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20:30, 14 апреля 2018

СБ ООН не принял внесенный Россией проект резолюции с осуждением удара по Сирии

Совет Безопасности ООН в субботу отклонил предложенный Россией проект резолюции с осуждением удара США и их союзников по Сирии и требованием прекратить агрессию против ближневосточной страны. Документ не набрал необходимых для принятия девяти голосов.

Проект резолюции поддержали три страны: Россия, Боливия и Китай. Восемь стран, в  том числе США, Великобритания и Франция, осуществившие удар по Сирии, проголосовали против, еще четыре страны, включая Казахстан, воздержались.

Комментарии

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klegg 14 апреля 2018 | 20:33

даже казахстан воздержался - плевок в лицо нацлидеру

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 20:34

klegg: На что Вовка вообще надеялся?

okuni 14 апреля 2018 | 20:43

kryymsdyk:

Прикольно !
СБ ООН расписался в том, что
удары без резолюции всех членов ООН в
порядке вещей.

Ну-ну... Как бы некоторым не пришлось
умыться горькими слезами после такого.

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 20:50

okuni: Вовка для всего мира - отравитель, убийца и вор. вот его и возят рылом по асфальту

hunterhead 14 апреля 2018 | 21:20

okuni: "Ну-ну... Как бы некоторым не пришлось
умыться горькими слезами после такого."

Путенским портянкам?

solomonster 14 апреля 2018 | 21:38

okuni: Надо срочно, пока Боливия (непостоянный член СБ) с нами, попытаться еще пару проектов резолюций протолкнуть.
А то потом уже никого не будет (на Китай особо губу раскатывать не стоит...).

doorin 14 апреля 2018 | 20:34

Макрону, Мэй и Трампу присвоены звания
генералисимусов, после сегодняшней
безоговорочной ночной победы над русскими
в Сирии.

Торжественная церемония по этому поводу
состоится завтра в 12-00 в Лондоне.

\ The Daily Mash \

kirton 14 апреля 2018 | 20:36

doorin:

Ну, мля... генералисимусы. Дегенератикусы ёпта !

Вся эта театральная постановка так называемого
"удара" только идиоту не бросается в глаза.
Еще смешнее бравурные речи Терезы, Трампа
и Макрона.

Кстати, некоторые источники сообщают, что
в замен на разрешение Путиным этого
бездарного театрального представления,
Путину разрешили делать всё что он захочет
с Украиной, Прибалтикой и Польшей.

polikarpich 14 апреля 2018 | 20:49

kirton: Конечно, театральное. Перед этим было много пафоса, патетики, надрыва и трагизма в намёках на какие-то "тяжкие последствия". Сыграно неплохо, но только на "четвёрочку", не больше.
Потом получили несколько лёгких тумаков и отвалили, утеревшись и радуясь, что "вовсе и не сильно-то побили, пережить можно". Ну и, конечно, попутно изрекая что-то вроде "Да мы б их щас!!!...да если бы только!!!...да они ещё попомнят!!!"

shakhtar 14 апреля 2018 | 20:50

kirton: Судя по тяжелым во 2 й Горловской больнице и отпеваниям в церквях и похоронах с салютами в течении двух недель Путину точно разрешили сдавать Донбасс .

navsegda 14 апреля 2018 | 20:36

doorin: А что присвоили Шаманову за заочное уничтожение средств доставки ракет ?

doorin 14 апреля 2018 | 20:38

Как узнали западные СМИ, русские теперь
готовы нанести упреждающие удары в любой
точке планеты в любое время, когда сочтут
нужным. Разумеется никого заранее не предупредив,
чтобы не портить настроение западным партнерам.

\ CNN \

ura_123 14 апреля 2018 | 20:39

doorin: А мистеру Печальной Лошади вручат стожок сена?

zadunaiskiy 14 апреля 2018 | 20:50

doorin:

:))))

pravdatut 14 апреля 2018 | 21:00

doorin: doorin: Генералисимусов присваивают в Москве !

pravdatut 14 апреля 2018 | 21:00

doorin: doorin: Генералисимусов присваивают в Москве !

rsilk 14 апреля 2018 | 20:37

klegg: Боливтя хочет нарокотрафик в Россию занять, вместо Аргентины))

putler_vova2 14 апреля 2018 | 20:37

даже казахи плюнули в путина и пнули его под ж опу.

klegg 14 апреля 2018 | 20:40

klegg: Василий Фантомасович о международном праве что-то глаголет на заседании:))

osa 14 апреля 2018 | 21:05

klegg: "даже казахстан воздержался ..." -
Да.
Странные, мягко говоря, у России "союзники".
При всем, я считаю, что договариваться надо в любом случае, НО только там и тогда, где и когда НАМ это выгодно. Без всяких сентиментальных разглагольствований.

sv72 14 апреля 2018 | 21:27

osa: Не нам, а тем, чью судьбу мы решаем в ООН. Иначе это лживый мерзкий заговор многих против одного, где каждый руководствуется не справедливостью и благими намерениями, а тупо своими интересами. Такой междун. орган нахр... не нужен

hunterhead 14 апреля 2018 | 21:28

osa: "НО только там и тогда, где и когда НАМ это выгодно"

Вы пропусили этот момент. Больше при Вове такого не будет.

grigorcar 14 апреля 2018 | 21:06

klegg:
менее всего Казахстан заинтересован в оппозицию России. раз Казахстан решился на такой шаг, значит у Асада нет алиби.

gonza_les 14 апреля 2018 | 21:23

klegg: Думаю ты с трудом сможешь пояснить причем тут воздержание Казахстана)

mikhail_spb_ 14 апреля 2018 | 20:34


Надо было на подсчёт голосов отправить героев-памфиловцев, вооружённых чуровской арифметикой!
Тогда бы проект резолюции нацлидера поддержали 146% .

equus 14 апреля 2018 | 20:36

А Казахстан-то что..??

nestor199 14 апреля 2018 | 20:43

equus: Казахстан пиндосы крепко за фаберже держат.

ura_123 14 апреля 2018 | 20:54

nestor199: В смысле,за Байконур?

duch_nic 14 апреля 2018 | 21:00

ura_123: За базу.

bonhoeffer 14 апреля 2018 | 21:02

nestor199:
//Казахстан пиндосы крепко за фаберже держат.//
Казахстан - подбрюшье путинской России. Так кого пиндосы за фаберже держат?

nestor199 14 апреля 2018 | 21:13

bonhoeffer: Казахстан они за фаберже держат, Казахстан.

mordvinyka_zabiyka 14 апреля 2018 | 21:17

nestor199: ты сам себя держишь, проснись))

ura_123 14 апреля 2018 | 20:58

equus: Там окопались казахобандеровцы!

nurim 14 апреля 2018 | 21:08

ura_123: И "майдан" казахское слово.

navotno_stoechko 14 апреля 2018 | 20:36

Папа, а ПВО защищают или прикрывают?
Сынок, ПВО как волосы на п.зде, прикрывают но не защищают.

sm59 14 апреля 2018 | 20:37

Китайцы всех обхитрят ... и на всех заработают.

alo0000 14 апреля 2018 | 20:38

С Китайцами не расплатиться! В догонку к нефтяной и газовой придётся тянуть-таки трубу из Байкала (вместе с рыбой).

shakhtar 14 апреля 2018 | 20:53

alo0000: Из Байкала труба уже есть ,воду КНР берет

snagging 14 апреля 2018 | 20:38

Асад, просто конченый, также переписал Конституцию под себя. И входи во дворец один. Запись на все случаи жизни. Если это покажут и через 30 лет, то 76% поверят.

wrongway1 14 апреля 2018 | 20:46

ну вот...позор так до конца

fgk54 14 апреля 2018 | 20:47

Казахстан воздержался? А что-то там я не вижу Белоруссии, где же ОДКБ? Даже Китай ЗА. который между прочим всегда был в нейтральной позиции. А знаете почему Казахстан воздержался? Потому что недавно Назарбаев ездил в Америку, поскольку там хранятся миллиарды из Казахстана, точно также как и из России. Ему вежливо намекнули в Вашингтоне, что если не хочешь их потерять, будь лоялен к США, что он и делает. А как вы хотите? Вот такие друзья.

pmasel 14 апреля 2018 | 20:56

fgk54: Дружба дружбой, а табачок врозь. Все банально до невозможности. Вместо того что бы сделать из России современную, демократичную державу, наша верхушка ведет ее с бешенной скоростью обратно в совок. Да вот только он остальным уже и на х не нужен.

pravdatut 14 апреля 2018 | 21:06

pmasel: В совок воровской!

vlabumur 14 апреля 2018 | 20:53

Удивительно)))
Ну, это вероятно из-за сокрушительного поражения амеров, чтобы совсем уж не добивать их.
Ведь "ракетный удар по Сирии стал поражением для США", верно?

nestor199 14 апреля 2018 | 21:00

vlabumur: Результаты удара где?

vlabumur 14 апреля 2018 | 21:24

nestor199: «Удар был выполнен отлично. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена», – написал Трамп.
А за Трампа вся дума пила шампанское, вот за Путина не пили значит Трамп не обманет, я избранникам народа верю. .

skvorec 14 апреля 2018 | 20:53

в мире есть три страны, которые могут реально повлиять на судьбу цивилизации - США, Китай и Россия. Одним словом, 2:1 в нашу пользу!

eric_cartman1 14 апреля 2018 | 21:07

skvorec: У вас в доме тоже есть какой-нибудь колдырь, который легко может взорвать пол-дома с помощью бытового газа. Пока жильцы делают карьеру на работе, растят детей, он один реально может повлиять на судьбу вашего дома. 1:0 в его пользу.

skvorec 14 апреля 2018 | 21:40

eric_cartman1: с какой стати?! Жильцы, делающие карьеру, купят себе новый дом и нарожают детей. А вот колдыри, подобно Украине или Латвии, останутся навсегда без крыши...

puteshestvennik 14 апреля 2018 | 21:18

skvorec: 3:1 ещё себя не посчитали

skvorec 14 апреля 2018 | 21:32

puteshestvennik: ну, тогда 3:2 с вами

(комментарий скрыт)

max3446 14 апреля 2018 | 21:01

все кто против стран - вон из ООН, это неслыханно, по сути поддерживать агрессию! При этом если бы на основании фейковых обвинений вот такой бы удар по этим странам был бы осуществлен, вон бы стоял до небес

(комментарий скрыт)

jetsam 14 апреля 2018 | 21:08

@включая Казахстан, воздержались.@
если посмотреть - кому россия списывала долги - казахстана в списке нет.
так что "за так и прыщ не вскочит".
ожидаемо. торговаться будем.

vladimir1967 14 апреля 2018 | 21:10

А удары по Сирии турецким другом эрдоганом царька почему то не волнуют.

sv72 14 апреля 2018 | 21:29

vladimir1967: Кстати, дааа..

sasass 14 апреля 2018 | 21:10

Трамп и прочие его сателлиты до инаугурации сумели президента РФ превратить в хромую утку - это значит все разговоры о переговорах теряют всякие смыслы ...)))

navy 14 апреля 2018 | 21:12

Разочарован работой американских военных. Хотя, может быть они хотят перенести центр ответственности на политиков. Хрен знает.
Это не ракетная атака, это понты. Тамагавки брали даже Буки. Эти "страшные" Тамагавки над изучением которых я провёл лучшие годы своей жизни! Стыд и срам. Отвечать на такие "атаки" себя не уважать. Есть элементарные приёмы пробития ПВО. Они даже это не сделали! Бук не справляется с последовательными залпами, это знает каждый ребёнок. Но не американцы.
Я был удивлён их авариями с кораблями в детских ситуациях. Теперь ясно - ни хрена они не вояки.

nestor199 14 апреля 2018 | 21:18

navy: Американские военные здесь с какого бока?
Просто Путин разрешил трампу слегка побомбить Сирию. Американские военные блестяще справились с поставленной перед ними задачей - жертв и больших разрушений практически нет.

sv72 14 апреля 2018 | 21:15

Царь, конечно, негодяй, тут 2х мнений быть не может (даже не принимая во внимание Сирию). Но, товарищи дорогие, будем честны. Нафига тогда вообще совместные решения и резолюции ООН, если, не взирая на их отсутствие или наличие, отдельные страны прибегают к бомбежками и ничего? (Россия отжала Крым, и ничего. Должна была быть более серьезная реакция ООН). Либо меняйте устав ООН, как-то приспосабливайте его на тот случай, когда в составе совбеза ООН кто-то парализует всю работу или делает принятие коллег-х решений невозможным. Иначе данный орган оказывается ни на что не годным "аппендиксом", не более. Неделя прошла, до сих пор никто не выехал на место (насколько я поняла), сплошная болтовня, как у Путина в декабре. Или они специально ждут, что Россия все следы "подчистит", если атака все-же была. И еще- почему не публикуют проекты резолюций? Что за тайна? Кто его теперь знает, что там было написано? Как понять, кто пристрастен, а кто объективен в оценке качества резолюции. Сплошной туман, толку 0.

eduard53 14 апреля 2018 | 21:15

Интересно, а на что рассчитывала кремлядь, ветируя большинство предложений большинства совбезовцев?

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