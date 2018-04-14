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20:02, 14 апреля 2018

В Российской футбольной Премьер-Лиге проходят матчи 25-го тура

Столичный Локомотив разгромил земляков-динамовцев и упрочил свое лидерство.

Итоговый счет 4-0 в пользу Локо не должен вводить в заблуждение. Динамовцы беспомощными отнюдь не выглядели. Шли в атаку. Неплохо комбинировали. Но вот в ворота не попадали. А вот игроки Локо мастерски использовали свои моменты. Два мяча подопечные Юрия Семина забили прямыми ударами со штрафных. И это в отсутствии главного специалиста в этой области Мануэла Фернандеша. Дублем в этой игре отметился Антон Меранчук. А вот его брат Алексей не реализовал пенальти. Неофициальное Первенство Москвы Локомотив выиграл за явным преимуществом. В шести матчах с земляками железнодорожники одержали 4 победы, два раза сыграли вничью.

Впрочем, и в турнирной таблице Чемпионата Локо уверенно лидирует, на 5 очков опережая футболистов Спартака.

Еще в одном матче дня Зенит на своем поле не без труда одолел Анжи 1-0.

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