Лавров: При отравлении Скрипалей было использовано вещество ВZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании

При отравлении Скрипалей в Солсбери было использовано вещество ВZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров со ссылкой на информацию исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента. По словам Лаврова, в России и СССР вещество BZ не производилось. Лавров также утверждает, что в полном тексте доклада ОЗХО по делу Скрипалей термин «Новичок» вообще отсутствует.