Лавров: При отравлении Скрипалей было использовано вещество ВZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании
При отравлении Скрипалей в Солсбери было использовано вещество ВZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров со ссылкой на информацию исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента. По словам Лаврова, в России и СССР вещество BZ не производилось. Лавров также утверждает, что в полном тексте доклада ОЗХО по делу Скрипалей термин «Новичок» вообще отсутствует.
Комментарии74
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
jetsam 14 апреля 2018 | 20:43
https://www.youtube.com/watch?v=ihU0Zxnn7AA
(вообще. надо найти полную, там важно все и ДО этого места)
0:40 лавров: "кроме того...также выявлено наличие...А234 в исходном состоянии и значительной концентрации...а также продуктов его распада"
а234: (Нервно-паралитическое вещество А-234) https://ria.ru/spravka/20180313/1516229654.html
т.е. "новость" сильно урезана, в оригинале лавров озвучивает а234...
* ну а швецария - я так понял - рф купила тайно у кого-то какую-то справку :) = карлос 2.0?
nigelliri56 14 апреля 2018 | 20:43
Ой, да в России целые институты работают, чтобы построить логическую цепочку, посредством которой, можно было бы оправдать ложь собственной власти. Никто этой туфте уже верить не будет.
snagging 14 апреля 2018 | 20:43
Видно в Швейцарии теперь модно иметь счета путриотам
petrovich_spb 14 апреля 2018 | 20:44
Странно. Швейцария. SwissBank знаю, Swatch знаю, Emmentaler знаю... "Исследовательский центр" — не знаю. Опять Лавров соврал?
eduard53 14 апреля 2018 | 20:45
Дык, Лавруша ещё и химик, мля ...? Хорошо ещё не сослался сдуру на своих лубянских экспертов, к-ых туда наглосаксы не пускают ...
alex55 14 апреля 2018 | 20:51
Небольшое уточнение. Лавров заявлял, что эта информация была получена "НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ", что само по себе странно, если озвучено название центра и его расположение. Т.е. наговорить можно что угодно, - всё равно никакого ОФИЦИАЛЬНОГО подтверждения не будет... Да и сама информация про натовский BZ, похоже, попытка задурить патриотические бошки очередной байкой про "кругомвраги"...
ohrjr 14 апреля 2018 | 20:52
Да в любом военторге...
solomonster 14 апреля 2018 | 20:55
А еще в Крыму никаких "зеленых человечков" не было -- только Крымская Самооборона!
Из женщин и детей.
А Боинг МН-17 сбил украинский летчик.
И вообще, как показал Алмаз-Антей, Бук бил не с той стороны!
А я так устал от всех вас, дебилы, бля..!
vladimir1967 14 апреля 2018 | 21:06
А привезли его на двухкилометровом самолете который видел испанский диспетчер.
margosher 14 апреля 2018 | 21:08
Ну, правильно. Назвали не "новичок", а по-другому (номенклатурное название). Поэтому отсутствует тривиальное название "новичок".
puteshestvennik 14 апреля 2018 | 21:26
Что то не так с этой лабораторией. Судя по англоязычным источникам никто кроме Лаврова об этих результатах не знает. Подождем комментариев от представителей этой лаборатории.
grigorcar 14 апреля 2018 | 21:28
кому это интересно? Британия знала про это с самого начала. штаты тоже. остальные уже и забывать стали, что это за Скрипали такие. и ваще, другая марка газа - эт еще не повод для возвращения дипломатов и отмены санкций. ваще не в Скрипалях дело...