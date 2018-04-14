Германия, Франция и Британия проведут завтра в Лондоне переговоры по Сирии
Как заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, будут рассмотрены варианты политического урегулирования ситуации в этой стране. Речь идет о новом международном формате с привлечением влиятельных стран, которые смогут дать новый толчок для политического процесса.
Комментарии16
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deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 20:07
Вата и портянычи – а помните как в Кремле шампанское распивали ворюги, празднуя победу Трампа?
Трамп в отличие от карликового плешьфюрера ДЕРЖИТ СЛОВО. Сказал, что трахнет вовиного подельника и преступника асада – трахну. Жестко. Без вазелина.
Симоньян проедется сегодня с флагом Америки? Пиндосы ж этого заслужили))))
Портянки и вата, а помните как вы пару крайних дней усирались, что Трамп сдрейфил бомбить?;)))
А где же путинские сбивальщики ракет?
Обхезались в очередной раз?
Или мультики карлика на деле всего лишь мультики?
Давайте, вата, слушайте брехню говнашенкова, верного сердюковца из минобвороны, что было 12 ракет и 12 сбито. ПО ЖМУРИКАМ ПОТОМ ПОЙМЕТЕ, что вояки брешут)))
duch_nic 14 апреля 2018 | 20:53
//Германия, Франция и Британия проведут завтра в Лондоне переговоры по Сирии//
Председательствующий (Германия):
-Ну, что, м_даки, допрыгались? Говорили вам - не читайте Твиттер! А ты, молодой, вообще помолчи! Опозорился со своими самолётами, теперь впредь будешь думать, стоит ли связываться с америкосами. Спроси своего предшественника, что значит обманывать русских.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 20:08
Обосравшись на бомбардировках решил вести переговоры.
glotov 14 апреля 2018 | 20:12
serhio_25__: С воздуха своего не добиться, а на земле воевать - очко жмет. Есть над чем подумать.
polikarpich 14 апреля 2018 | 20:19
glotov: Непременно хотите повоевать? Или понаблюдать только? Зачем?
Чтобы потом истерить, кататься по полу, брызгаться слюнями с воплями "Фафысты проклятые!!!"?
glotov 14 апреля 2018 | 20:28
polikarpich: Это Западные партнеры хотят повоевать. Россия только демонстрирует им , что легко у них не получится.
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 20:21
Без Вовки
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 20:28
kryymsdyk: Без Дональда Дака, без графа Дякулы...
polikarpich 14 апреля 2018 | 20:28
kryymsdyk: Он же обидится смертельно теперь! :-(
А потом ещё запретит что-нибудь.
sasass 14 апреля 2018 | 20:30
Россию уже бортанули из Сирии . что ли...
polikarpich 14 апреля 2018 | 20:39
sasass: По сути, да. Только сейчас в новостях передали, что "Российская резолюция с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии не принята Советом Безопасности ООН, так как не получила большинства голосов."
Не будет более сей "Вовка" чувствовать себя там так вольготно, как раньше.
mamiluk 14 апреля 2018 | 20:40
Пора ставить вопрос ребром-сместить кровавого Асада...чтобы у путинского режима не было соблазна развязывать там(и не только там) новые военные провокации с применением авиации и отравляющих веществ.
ugiazov 14 апреля 2018 | 20:43
А что там Рассматривать? Вариант один: Асада с его верхушкой в Гаагу, выборы под протекторатом ООН.
nikolaitschi 14 апреля 2018 | 21:18
Европа давно стала стороной конфликта, открыв двери беженцам и приняв на себя риски от недовольства населением наплывом не всегда адекватных беженцев. Прятаться вечно за спину США Трамп им не позволит. Как бы нашему руководству не долбануть по экспорту собственного сырья. Или уже долбанули?
grigorcar 14 апреля 2018 | 21:22
дележка оккупационных зон?
abuvgrobu 14 апреля 2018 | 21:29
Сирию будут продолжать бомбить. Слово за Россией. А Россия будет сидеть в луже и размазывать свои заявления, возмущения и резолюции по оплёванным щекам.. Тьфу..