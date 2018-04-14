Россия распространила в СБ ООН проект резолюции, осуждающей акт агрессии против Сирии со стороны США, Франции и Англии
Россия распространила в Совете безопасности ООН проект резолюции, осуждающей акт агрессии против Сирии со стороны США, Франции и Великобритании. Проект российской резолюции квалифицирует удары по Сирии как нарушение международного права и устава ООН.
Генсек организации Антониу Гуттериш заявил о недопустимости подвергать жизнь сирийцев новым опасностям.
Комментарии22
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doorin 14 апреля 2018 | 20:03
"Только жалкие трусы ждут разрешения ООН
для нанесения ударов где бы то ни было.
А Франция, Великобритания и USA не намерены
ждать и будут наносить удары там и тогда,
когда сочтут нужным" - заявила Тереза Мэй
в своем интервью журналистам, посвященному
полному разгрому путинских войск в Сирии
прошедшей ночью.
\ The Times \
deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 20:05
doorin: БРАВО США И ЕВРОПА. Я ЗА ВАС, Раздавите диктатора Сирии. возьмитесь за российского главвора. Готов помогать изнутри.
pit_heap 14 апреля 2018 | 20:06
Даже сирийская оппозиция назвала фарсом удары США.
Что характерно.США такие массированные ракетные удары по террористам не наносят, хотя игил как и белые каски снимают видео как убивают людей.А вот по Дамаску,который борется с террористами США стреляют аж сотней томагавков.
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 20:28
pit_heap:
Даже друг Эрдоган одобрил удар по Сирии
rsilk 14 апреля 2018 | 20:11
doorin: вова озаботился Международным Правом...парадокс
Интересно , что он сейчас хочет на совБезе услышать, что Венесуэла его одна поддержит? Ему уже и друзей купить не за что..
deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 20:03
ВАТНИКИ, А ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ ВАШ КАРЛИКОВЫЙ ВОШШШДЬ ПРОСТИТУТКА? ДА ПОТОМУ, ЧТО ПРИ ВСТРЕЧЕ С РЫЖИМ ПРЕЗИДЕНТОМ США ПОБЕЖИТ ЖАТЬ ЕМУ РУКУ И УЛЫБАТЬСЯ))))
))))) Бугага))) Все заметили, как у ваты пердаки посрывало?)))) Ржунемагу))))
Портянкииии, вас уже подняли по тревоге в выходной оправдывать провал путинских вояк в Сирии?
bozk 14 апреля 2018 | 20:03
Вето против вето. Конец ООН
snagging 14 апреля 2018 | 20:07
Так, мы же всех победили, всех посбивали и это чистая победа. С утра по телеку об этом и говорят. Всех проституток задействовали и ещё очередь из них ждёт допуск в аудиторию.
navotno_stoechko 14 апреля 2018 | 20:20
Похоже, что хвалёная российская ПВО умеет только пассажирские самолёты сбивать.
Впрочем, оно и к лучшему.
Бодливой корове бог рога не даёт.
gardaratat 14 апреля 2018 | 20:08
кто о чем, а плешивый о международном праве...
opponent70 14 апреля 2018 | 20:08
Кто бы рассуждал о международном праве!!! Видимо сильно прищемили срамное место...
j_partizan 14 апреля 2018 | 20:13
США, Франция и Англия как чурки, соберутся в стаю и нападают на одного.
xrmosom 14 апреля 2018 | 20:15
Агрессия ,была ли она?Из 100 с небольшим ракет,менее 30 долетели.
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 20:19
клали они вето на эту резолюцию
klop_27 14 апреля 2018 | 20:22
"Россия распространила в СБ ООН проект резолюции, осуждающей акт агрессии против Сирии со стороны США, Франции и Англии" и тут же по привычке наложило вето.
kompricikos 14 апреля 2018 | 20:23
Российский проект резолюции надеюсь на мягкой бумаге ??
domtrubaiiiataji 14 апреля 2018 | 20:27
единственное что рабсосия способна распространить в сб оон, это неприятный запах
iltrovatore 14 апреля 2018 | 20:32
Эхо, но ведь на эту минуту проект резолюции не набрал нужного количества голосов. Три - за, восемь против. ; воздержались.
Почему вы об этом не говорите? Все равно ведь станет известно.
vlabumur 14 апреля 2018 | 20:33
«Удар был выполнен отлично. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена», – написал Трамп.
beobachter 14 апреля 2018 | 20:39
Это теперь самое большее, на что способна путинская Россия. Потявкать на слона, будучи точно уверена, что тот её не услышит и не рассердится.....
sproter 14 апреля 2018 | 20:45
Поздравляю нацлидера - он пыжится, его "дипломаты" пыжатся, а на них все дружненько кладут огромный, такой вот, прибор. Домногоходовничался, ходун херов,
a_andrey_yrievich 14 апреля 2018 | 21:12
Чмыри: "А мы пойдем на север!"...