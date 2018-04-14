Франция в ближайшее время представит совместно с США и Великобританией проект новой резолюции по ситуации в Сирии
Как сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постпред Франции Франсуа Делаттр, Париж настаивает на создании для Сирии независимого международного механизма по расследованию предполагаемых случаев использования химоружия.
Комментарии9
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anemon 14 апреля 2018 | 19:36
Поддерживаю.
deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 19:38
anemon: Трамп обозвал Башара Асада животным и отбомбился по его аэродрому. Асад пожаловался Путину. Пошли они вдвоем к Трампу разбираться.
Пришли. Путин позвал Трампа и спрашивает у него:
- Ты знаешь, кто я?
- Знаю. Ты Владимир Путин, русский президент...
- А это кто? – спрашивает Путин, показывая на Асада.
- А это животное ! – говорит Трамп и хуяк - ракетами по Сирии.
Путин не на шутку рассердился:
- Ты наверное не понял?! Ты знаешь, кто я такой?!
- Знаю. Ты Владимир Путин, русский президент, я тебя ещё с победой на выборах поздравлял.
- А это кто?!
- Это? Да животное, - и опять хуяк, прямо по Дамаску ракетами.
Путин от злости аж покраснел:
- Трамп, ты охренел! Посмотри на меня. Кто я?!
- Владимир Путин, русский президент, ты ещё ИГИЛ победил и Пальмиру восстанавливаешь.
- А теперь посмотри на него. Он кто?!
- Животное! – и опять ракетами по Дамаску. Асад дергает Путина за рукав:
- Володь, пойдем нахуй отсюда, ебал я такие разборки!
ВАТНИКИ, А ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ ВАШ КАРЛИКОВЫЙ ВОШШШДЬ ПРОСТИТУТКА? ДА ПОТОМУ, ЧТО ПРИ ВСТРЕЧЕ С РЫЖИМ ПРЕЗИДЕНТОМ США ПОБЕЖИТ ЖАТЬ ЕМУ РУКУ И УЛЫБАТЬСЯ))))
danko_swenja 14 апреля 2018 | 19:38
anemon: а ты артемон выйди с плакатом и одиночным пикетом. Здесь на эке тебе кроме братьев кокломразей ни кто не услышит. Поддержанка ты наша!
glotov 14 апреля 2018 | 19:36
Идиоты, Вы же отбомбились без всякого механизма!!!
bozk 14 апреля 2018 | 19:38
Будит очередное вето. Бессмысленная организация ООН
detul 14 апреля 2018 | 19:40
Механизм создан. Называется ОЗХО. Или это неправильный механизм, а правильный создадут Британия Франция и США ? От кого же зависит ОЗХО? И от кого будет независим вновь создаваемый механизм? Демократия должна быть с кулаками !!!! Кто не демократ, того немедленно расстрелять !!! Ну или повесить, чтобы пули не тратить.
ems1 14 апреля 2018 | 19:41
Не ждите ответа России по США. Его не будет. напротив, Дамаск, скорее всего, будет стёрт с лица земли. В пророчестве Иер.49:23-27 прямо говорится о разрушении Дамаска, его испепелении, перед приходом мaшиаха. Руками бармалеев такого не осуществить. Поэтому и понадобилась Россия. Ввязавшись в сирийский конфликт, Путин играет на стороне глобалистов, приближая исполнение пророчества о приходе мaшиаха.
slesar_ev 14 апреля 2018 | 19:47
ems1: Дмитрий, в последнее время отмечалось, что пророчества СБЫВАЮТСЯ в ином виде, а также нелинейно. Это происходит за счёт изменения энергетики человечества.
leomosk16 14 апреля 2018 | 19:44
////Франция в ближайшее время представит совместно с США и Великобританией проект новой резолюции по ситуации в Сирии...///
Вот щелкнул Трамп пальцами и толстым голосом дал щенку Макроше с престарелой сучкой команду "рядом", так щенок Макроша с радостным визгом и прыгнул в кучу Говна рядом с хозяином.
Но, сучка его опередила, т.к, научилась угадывать мысли хозяина и действовать на опережение ...