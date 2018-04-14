Хейли: Случаи использования Россией права вето в СБ ООН стали зеленым светом для применения Асадом химического оружия

Случаи использования Россией права вето в Совете Безопасности ООН стали зеленым светом для применения президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия. Об этом заявила постпред США при ООН Ники Хейли. Хейли добавила, что президент Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии, если сирийский лидер Башар Асад снова применит химоружие.

Все страны-члены НАТО выступили в поддержу ракетных ударов США, Франции и Великобритании по Сирии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что целью ударов было предотвращение новых химатак в Сирии.

Несмотря ни на что, сирийский режим продолжает использовать химоружие против мирного населения. Так считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг призвал Россию следить за тем, чтобы Сирия конструктивно участвовала в женевском переговорном процессе под эгидой ООН.