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19:31, 14 апреля 2018

Хейли: Случаи использования Россией права вето в СБ ООН стали зеленым светом для применения Асадом химического оружия

Случаи использования Россией права вето в Совете Безопасности ООН стали зеленым светом для применения президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия. Об этом заявила постпред США при ООН Ники Хейли. Хейли добавила, что президент Трамп готов отдать приказ о новых ударах по Сирии, если сирийский лидер Башар Асад снова применит химоружие.

Все страны-члены НАТО выступили в  поддержу ракетных ударов США, Франции и Великобритании по Сирии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он  отметил, что целью ударов было предотвращение новых химатак в Сирии.

Несмотря ни на что, сирийский режим продолжает использовать химоружие против мирного населения. Так считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг призвал Россию следить за тем, чтобы Сирия конструктивно участвовала в женевском переговорном процессе под эгидой ООН.

Комментарии

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danko_swenja 14 апреля 2018 | 19:34

Хейли сумашедшая стерва.

danko_swenja 14 апреля 2018 | 19:36

danko_swenja: приколисто получается. Завтра Меркель скажет, что в ютубе видела новую хим атаку и все повторится.

pit_heap 14 апреля 2018 | 19:38

Наибольшее число вето у США.Они также накладывали вето на российские резолюции по расследованию хим.атак.Мало того удар по дамаску США нанесли тогда когда туда приехало ОЗХО.И доказательства хим. атаки Пентагон так и не показал.
После прошлогоднего удара по Шейрату Асад освободил в течение года Восточнцю Гуту.После вчерашнего удара за год выгонит США из Сирии.

deti_sgoreli_izza_karlika 14 апреля 2018 | 19:40

pit_heap: Трамп обозвал Башара Асада животным и отбомбился по его аэродрому. Асад пожаловался Путину. Пошли они вдвоем к Трампу разбираться.
Пришли. Путин позвал Трампа и спрашивает у него:
- Ты знаешь, кто я?
- Знаю. Ты Владимир Путин, русский президент...
- А это кто? – спрашивает Путин, показывая на Асада.
- А это животное ! – говорит Трамп и хуяк - ракетами по Сирии.
Путин не на шутку рассердился:
- Ты наверное не понял?! Ты знаешь, кто я такой?!
- Знаю. Ты Владимир Путин, русский президент, я тебя ещё с победой на выборах поздравлял.
- А это кто?!
- Это? Да животное, - и опять хуяк, прямо по Дамаску ракетами.
Путин от злости аж покраснел:
- Трамп, ты охренел! Посмотри на меня. Кто я?!
- Владимир Путин, русский президент, ты ещё ИГИЛ победил и Пальмиру восстанавливаешь.
- А теперь посмотри на него. Он кто?!
- Животное! – и опять ракетами по Дамаску. Асад дергает Путина за рукав:
- Володь, пойдем нахуй отсюда, ебал я такие разборки!



ВАТНИКИ, А ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ ВАШ КАРЛИКОВЫЙ ВОШШШДЬ ПРОСТИТУТКА? ДА ПОТОМУ, ЧТО ПРИ ВСТРЕЧЕ С РЫЖИМ ПРЕЗИДЕНТОМ США ПОБЕЖИТ ЖАТЬ ЕМУ РУКУ И УЛЫБАТЬСЯ))))

mymymy 14 апреля 2018 | 19:43

deti_sgoreli_izza_karlika: Ну так... мы же Трампа выбрали американским президентом, приходится ему улыбаться.
А у вас сегодня перемога обычным порядком переросла в траур: русню не пожгли, да?
При этом самое главное вы и вообще не знаете.
Это для вас потом сюрпризом будет.

polikarpich 14 апреля 2018 | 19:52

mymymy: Ну-ка, Муму, поведай миру о "самом главном"? Или это секрет для "маленькой такой компании"?

danko1 14 апреля 2018 | 19:43

Использование Россией право вето сводит на нет всю работу Совбеза.
Пора Путина с его холуями оттуда изгнать и вернуть это право тогда, когда Россия станет цивилизованной страной, без Путина и его банды.

epf1856 14 апреля 2018 | 19:49

danko1:
Изгони. Кто (что) мешает?
Кстати. Учи русский язык.

mystar 14 апреля 2018 | 19:53

pit_heap: После вчерашнего удара за год выгонит США из Сирии
_________________________________________________________
Скорее сами уйдут. Делать им там больше нечего. Джихадистов додавливают, подавляющее большинство нефтеносных районов за Асадом, газоносные районы все за Асадом, армия сплотилась и научилась воевать. Нечего там пиндосам делать уже. Трамп и сам так говорил. Правда напоследок еще похлопает дверью наверняка.

glotov 14 апреля 2018 | 19:34

Нет, это случаи использования правом ветто США стали зеленым светом для агрессии , где им заблагорассудится.

detul 14 апреля 2018 | 19:36

Так может США, Британия и Франция возьмут на себя обязательство не пользоваться правом вето ?? Раз Хейли так считает.

nitsahon 14 апреля 2018 | 19:41

detul: проще будет создать новую ООН ... с новыми правилами...

detul 14 апреля 2018 | 19:44

nitsahon: Ну конечно. Исторический опыт ничему не научил. Была когда-то Лига Наций. Вот только тогда ядерных бомб ни у кого не было, поэтому выжившим удалось создать ООН.

zolingen 14 апреля 2018 | 19:40

Гнать из совбеза.

epf1856 14 апреля 2018 | 19:52

zolingen:
США?

(комментарий скрыт)

lion64___3 14 апреля 2018 | 19:51

Что-то расшумелись сидящие в выгребной яме свидомые и либерасты. Должно быть, хозяева навалили кучу им на головы.

alexin65 14 апреля 2018 | 19:51

Болтология, уже надоели. А фейковые атаки на Асада и его союзников, с предупреждениями об ударах по пустым сараям и аэродромам, это не зеленый свет Ассаду?

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