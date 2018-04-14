Андорра экстрадировала в Финляндию россиянина, которого обвиняют в создании антимигрантской газеты
Европол задержал Илью Яничкина ещё полгода назад в Андорре. Финляндия обвиняет его в создании антимигрантской онлайн-газеты. Впрочем, речь идёт не только о разжигании межнациональной вражды, но также о незаконном сборе денег, а также разглашении тайны и унижении чести и достоинства. Это про материалы, которые касаются личной жизни нескольких финских Журналистов, которые появились на интернет-страницах издания.
Яничкин не единственный подозреваемый. Есть ещё несколько человек — они по версии следствия анонимно работали над сайтом газеты.
Основному обвиняемому 41 год. Он русский только по отцу, а сам родился в Финляндии. И поэтому называет себя «финским патриотом». Его издание критиковало правительство страны за политику по приёму мигрантов и публиковало разоблачительные материалы о беженцах. Мужчину также ранее подозревали в связях с прокремлевской Фабрикой троллей.
В Финляндии Илье Яничкину грозит несколько лет тюрьмы.
Комментарии5
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bozk 14 апреля 2018 | 19:09
Боты уже в Андорре
ivar1964 14 апреля 2018 | 19:14
"Русский мир" добрался до Андорры. Почему грязь распространяется так далеко?
seryj_wolk 14 апреля 2018 | 19:18
Почтения к рюскемиру Андорра не оказала и послала его представителя в финскую тюрьму. А потом его ждет с нетерпением истерическая родина. Тролли там в цене.
klukvik 14 апреля 2018 | 19:35
одним троллем меньше. спасибо финам!
nikvol 14 апреля 2018 | 19:44
Забавно. Русские в Европе борются с европейцами за Европу.