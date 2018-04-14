Андорра экстрадировала в Финляндию россиянина, которого обвиняют в создании антимигрантской газеты

Европол задержал Илью Яничкина ещё полгода назад в Андорре. Финляндия обвиняет его в создании антимигрантской онлайн-газеты. Впрочем, речь идёт не только о разжигании межнациональной вражды, но также о незаконном сборе денег, а также разглашении тайны и унижении чести и достоинства. Это про материалы, которые касаются личной жизни нескольких финских Журналистов, которые появились на интернет-страницах издания.

Яничкин не единственный подозреваемый. Есть ещё несколько человек — они по версии следствия анонимно работали над сайтом газеты.

Основному обвиняемому 41 год. Он русский только по отцу, а сам родился в Финляндии. И поэтому называет себя «финским патриотом». Его издание критиковало правительство страны за политику по приёму мигрантов и публиковало разоблачительные материалы о беженцах. Мужчину также ранее подозревали в связях с прокремлевской Фабрикой троллей.

В Финляндии Илье Яничкину грозит несколько лет тюрьмы.