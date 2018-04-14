Рынок рекламы в Telegram после блокировки сократится на треть

В первую очередь сложности возникнут у крупных каналов.

Рынок рекламы в Telegram оценивают в сотни миллионов рублей в год. В России – до 15 миллионов. После блокировки русскоязычная аудитория Telegram станет меньше на 30%, однако в течение месяца ее доля восстановится, пишет интернет-издание The Bell со ссылкой на экспертов области. Авторы популярных телеграм-каналов полагают, что аудитория мессенджера может снизиться в 2 раза. Сейчас объем рекламного рынка в российском Telegram составляет около 60-70 миллионов рублей в месяц, но большая часть этих денег приходится на бартер, такие данные привел основатель аналитической платформы Combot Федор Скуратов. Согласно его прогнозу, многие рекламодатели будут бояться заключать контракты.

Каждый рекламный пост у самых популярных блогеров может потерять более 20 тысяч рублей.

Совокупная мировая аудитория Telegram по последним данным составляет 200 миллионов человек.