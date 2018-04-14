Рынок рекламы в Telegram после блокировки сократится на треть
В первую очередь сложности возникнут у крупных каналов.
Рынок рекламы в Telegram оценивают в сотни миллионов рублей в год. В России – до 15 миллионов. После блокировки русскоязычная аудитория Telegram станет меньше на 30%, однако в течение месяца ее доля восстановится, пишет интернет-издание The Bell со ссылкой на экспертов области. Авторы популярных телеграм-каналов полагают, что аудитория мессенджера может снизиться в 2 раза. Сейчас объем рекламного рынка в российском Telegram составляет около 60-70 миллионов рублей в месяц, но большая часть этих денег приходится на бартер, такие данные привел основатель аналитической платформы Combot Федор Скуратов. Согласно его прогнозу, многие рекламодатели будут бояться заключать контракты.
Каждый рекламный пост у самых популярных блогеров может потерять более 20 тысяч рублей.
Совокупная мировая аудитория Telegram по последним данным составляет 200 миллионов человек.
Комментарии9
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e_mae 14 апреля 2018 | 19:08
Ни о чем. Рынок российской рекламы это иголка в стоге сена.
vot_eto_da 14 апреля 2018 | 19:15
e_mae: Тем, кто на эту иголку подсел, не до стога
volkov_25 14 апреля 2018 | 19:13
Я не видел вообще рекламы в телеге.
tanber 14 апреля 2018 | 19:15
Все срочно в телеграм!!!
neon999 14 апреля 2018 | 19:18
У ЭМ по поводу этих финансовых издержек радости полные штаны.
Заметно, что это подментованное СМИ. Миссия: внедрение воровских понятий и холопской покорности среди продвинутых читателей, кто зомбоящик не смотрит.
equus 14 апреля 2018 | 19:33
neon999:
А какова ваша миссия..?
jetsam 14 апреля 2018 | 19:34
читаем @Рынок рекламы в Telegram оценивают в сотни миллионов рублей в год. В России – до 15 миллионов.@
@В России – до 15 миллионов@(ублей в год)
далее @Сейчас объем рекламного рынка в российском Telegram составляет около 60-70 миллионов рублей в месяц, @
т.е. @В России – до 15 миллионов@(ублей в год) одновременно @60-70 миллионов рублей в месяц,@
или кто-то переводит не те копейки или статью бот писал
lager23 14 апреля 2018 | 19:35
Получи Дуров 60 млн деревянных по миллиардному бизнесу!
Путен
laits 14 апреля 2018 | 19:46
lager23: рутрекер после блокировки стал значительно лучше, скорее всего и с телеграм будет тоже самое