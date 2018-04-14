Небензя: Удар США и их союзников по Сирии чреват новым витком эскалации в этой стране

Удар США и их союзников по Сирии чреват новым витком эскалации в этой стране. Об этом на Совбезе ООН заявил российский постпред Василий Небензя. Россия перед заседанием распространила проект резолюции, осуждающей ракетный удар США и их союзников по Сирии.

Соединенные Штаты созвали заседание Североатлантического совета в Брюсселе. Как сообщили ТАСС источники в миссии при НАТО одной из европейских стран, США намерены добиться от союзников полной поддержки ударов по Сирии. По сведениям источника, встреча на уровне послов уже началась.

Между тем, завтра в Лондоне состоятся переговоры по Сирии между представителями Франции, Великобритании и Германии. Как ожидается, в центре внимания будет новый формат по поиску решения конфликта в Сирии, предложенный Берлином и Парижем.