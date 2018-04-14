Небензя: Удар США и их союзников по Сирии чреват новым витком эскалации в этой стране
Удар США и их союзников по Сирии чреват новым витком эскалации в этой стране. Об этом на Совбезе ООН заявил российский постпред Василий Небензя. Россия перед заседанием распространила проект резолюции, осуждающей ракетный удар США и их союзников по Сирии.
Соединенные Штаты созвали заседание Североатлантического совета в Брюсселе. Как сообщили ТАСС источники в миссии при НАТО одной из европейских стран, США намерены добиться от союзников полной поддержки ударов по Сирии. По сведениям источника, встреча на уровне послов уже началась.
Между тем, завтра в Лондоне состоятся переговоры по Сирии между представителями Франции, Великобритании и Германии. Как ожидается, в центре внимания будет новый формат по поиску решения конфликта в Сирии, предложенный Берлином и Парижем.
Комментарии58
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putler_vova2 14 апреля 2018 | 19:03
а что нормального чувака в россии не накшлось с нормальнорй рожей и фамилией?
danko_swenja 14 апреля 2018 | 19:03
putler_vova2: всё правильно!!!
vasilevich58 14 апреля 2018 | 19:05
: Истерика мракобесов.
pit_heap 14 апреля 2018 | 19:15
США по сути выступили на стороне террористов
astet 14 апреля 2018 | 19:25
pit_heap: Небензя: Удар США и их союзников по Сирии чреват новым витком эскалации в этой стране
А химатака Асада
была проведена
исключительно в целях стабилизации
политической ситуации в стране? ;)))
pit_heap 14 апреля 2018 | 19:28
astet: А она была ?Доказательства покажете?
Со стороны США это был эпатаж, чисто символическая бомбежка, призванная показать, что наши западные партнеры – не "бумажные тигры". Но они на самом деле лишний раз подчеркнули, что они – "бумажные тигры"
nik213 14 апреля 2018 | 19:42
pit_heap: putler_vova2: Это тебе Бзденя сказал или Сивая кобыла?
begly_ 14 апреля 2018 | 19:33
Эскалируются, ударим еще в то место умными ракетами.
din1730 14 апреля 2018 | 19:51
astet: Вы дибил или притворяетесь? . Асад например кто угодно только не дурак. Назовите причину по которой Асад с пользой для себя применяет химоружие. Побеждает он и так . В США признают ,что в Сирии перевес сил у Асада . Трамп объявил ,что США скоро уйдут из Сирии И вот вдруг Асад решил ,что ему американцев будет не хватать ,решил устроить удар по своим войскам. Зная ,что и так его обвиняют ,решил совбезу козырей подкинуть. Настолько очевидная провокация ,что большинство американских вассалов нашли в себе силы откреститься от бомбежки
dirizhabli 14 апреля 2018 | 19:29
pit_heap: Чтобы обобщать, кто и на чьей стороне выступил, надо знать реальный расклад в Сирии. Доверять российским средствам информации, которые лгут на каждом шагу даже во внутренних делах, надо весьма осторожно, исходя прежде всего из экономических интересов всех стран, задействованных в конфликте.
edyunia 14 апреля 2018 | 19:08
danko_swenja: \\всё правильно!!! \\
Сделаете миньет и проглотите!
Посмотрим?
etofeasko 14 апреля 2018 | 19:16
edyunia:
я как раз вчера это твоей мамке сказал.
ты нас подслушивал?
anticolorad 14 апреля 2018 | 19:21
etofeasko: zularin12: etofeasko: нет, он в это время твою мамку пендюрил.
edyunia 14 апреля 2018 | 19:33
etofeasko: \\ты нас подслушивал?\\
Перестань баловаться спиритизмом.
oldfashy 14 апреля 2018 | 19:48
edyunia: что вы превращаете ЭМ в помойку. Ситуация серьёзней некуда, и сразу сексуальные маньяки набежали.
edyunia 14 апреля 2018 | 19:51
oldfashy: \\что вы превращаете ЭМ в помойку.\\
Зачем что-то превращать в то-же?
Я имел ввиду не о сексе.
lager23 14 апреля 2018 | 19:43
danko_swenja: Сунжа как ты моя дорогая?
Я вот, немного простыл, пытаюсь не заболеть...
Напиши мне что-нибудь доброе и ободряющее, пожалуйста!
rsilk 14 апреля 2018 | 19:06
putler_vova2: Все как раз в ООН ходят смотреть на эту гориллу.
rsilk 14 апреля 2018 | 19:06
putler_vova2: Все как раз в ООН ходят смотреть на эту гориллу.
klegg 14 апреля 2018 | 19:06
putler_vova2: Василия Фантомасовича специально туда поставили, чтобы народ пугать
luger_max_otto 14 апреля 2018 | 19:15
Откуда у говорящей лошади другие кадры? Вон, подчиненный говорящей лошади, работающий в Ливане вообще обещает топить американские корабли.
fashist_putin 14 апреля 2018 | 19:23
Сначала Путин и Ассад травят людей, теперь получают по заслугам
А теперь униженная Плешивая Паскуда ПУ ответит Западу запретом ввоза лекарств в Россию, защищая мясника Ассада.
Это всё, на что способен ссыкливая мразь Пу :)))
ly4_sveta 14 апреля 2018 | 19:44
putler_vova2: Так им, этим чуваком, надо весь мир пугать. Его Путин вместо
пугала поставил, чтобы все ,,ястребы" и ,,орлы" разлетались,
а получается ,,стрельба" по воробьям. Серьезные ,,орланы" ему
скоро всю лысину выклюют.
zularin12 14 апреля 2018 | 19:03
Трамп нанёс удар, чтобы сохранить лицо. Но лицо не сохранил, а в очередной раз обгадился, но уже вместе с коалицией. Результат атаки нулевой: ни один человек во всей Сирии не погиб (ранено 5 мирных граждан), ни один серьёзный объект не пострадал, ни одна ракета (а их было 103) не упала ни на один сирийский аэродром, за исключением пустого здания бывшей лаборатории без людей и оборудования. Не было смысла тратить наши ракеты. За это Путину респект. Слишком неравноценный обмен. Почти весь ракетный хлам коалиции сбит сирийскими ПВО при помощи старых советских с-125 и с-200, зрк Бук, зрк Квадрат. Пусть тренируются.
putkaput001 14 апреля 2018 | 19:23
zularin12: Ну вот,вся пригожинская срань в спешном порядке брошена на амбразуры и под танки верещать о победе над злобными янки - из 105 ракет сбито было 200,а остальные упали в пустынном месте.
begly_ 14 апреля 2018 | 19:39
putkaput001:
Вообще то не сбили не одной ракеты, не одного самолета. Когда самолеты уже возвращлись, сирийцы начали в воздух из чего то палить. Все самлеты целы.
putkaput001 14 апреля 2018 | 19:52
begly_: Это известно всему миру,но у путинских подонков сейчас задача иная-сохранить хорошее ипало в условиях полного провала сирийской авантюры.
anticolorad 14 апреля 2018 | 19:26
zularin12:Сирийские средства ПВО и ПРО не сбили ни одной ракеты, запущенной по целям этой ночью, утверждают в Пентагоне. По мнению Вашингтона, система противовоздушной обороны Сирии оказалась неэффективной (c) РБК
Что-то мне верится этим товарищам больше, чем конашенкову
kalambasa 14 апреля 2018 | 19:27
zularin12:
Хорош уже эту туфту гнать - результат обстрела уже на ютубе можно посмотреть. И из него видно что или вы, пропагандоны, брешете или ракет было не 103 (105 по данным Пентагона), а пару тысяч.
lager23 14 апреля 2018 | 19:47
kalambasa: пока правда одевает носки, ложь успевает обогнуть пол экватора....
jetsam 14 апреля 2018 | 19:27
zularin12: в, когда задницу лижите - следите за своей рукой
"ни одна ракета (а их было 103) не упала"..."(ранено 5 мирных граждан)... за исключением пустого здания бывшей лаборатории без людей и оборудования."
ДАЖЕ ПО ВАШЕЙ версии - 5 мирных были ранены чем? струей от памперсов портянок?
а пустое здание бывшей лаб. упало от пука респекта путена? что за зверь такой?
henry52 14 апреля 2018 | 19:31
zularin12:
Чо моб-предписание получил?
"Количество активных русских интернет-троллей в сети за последние 24 часа увеличилось на 2000 процентов. Об этом на брифинге, посвященном операции против сирийской индустрии химического оружия, заявила представитель Минобороны США Дана Уайт, передает CNN.
begly_ 14 апреля 2018 | 19:37
zularin12: й: ни один человек во всей Сирии не погиб (ранено 5 мирных граждан)///
А какое количество жертв со стороны россиян и сирийцев тебя бы удовлетвирило?, как прошлый раз - 370?
ab40 14 апреля 2018 | 19:49
zularin12: "Идиоти́я или идиоти́зм (от др.-греч. ἰδιωτεία — «обособленность; невежественность, необразованность»; англ. idiocy) — самая глубокая степень олигофрении (умственной отсталости), в тяжёлой форме характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления". (Мед. справочник)
Всё верно но пропущен один пункт: "Доверие к информации от российских официальных лиц и СМИ.
slesar_ev 14 апреля 2018 | 19:04
президент микрон сачканул - сказал, что ударил по Сирии, а российские ПВО в Сирии не зафиксировали французского участия - валит всё на Трампа и Терезу Змей.
tag188 14 апреля 2018 | 19:10
slesar_ev: Ну Макрону в этом вопросе доверия как раз в разы больше, чем российскому ПВО.
Так что то, что российское ПВО ничего не зафиксировало -- не показатель. Да и французы явно не на Боинге летали бомбить Асада. Мирный Боинг российское ПВО зафиксировать способно, проверено.
slesar_ev 14 апреля 2018 | 19:15
tag188: у микрона горючего не хватало на прямой полёт из Франции и возврат назад. Наверное поэтому его участие - ВИРТУАЛЬНОЕ. Тем более он видит пример взятого за шкирку Саркози за ливийские деньги.
tag188 14 апреля 2018 | 19:21
slesar_ev: Саркози взяли именно за деньги , точнее за то, что брал их у Каддафи.
За бомбардировки Ливии Саркози никто и ничего не предъявлял.
Так что, как всегда у наших "патриотов" -- мимо кассы, лишь бы чего-нибудь ляпнуть.
slesar_ev 14 апреля 2018 | 19:37
tag188: с какого хрена вспомнили про бабло Саркози - это свисток микрону, он ЭТО услышал.
tag188 14 апреля 2018 | 19:46
slesar_ev: это свисток микрону, он ЭТО услышал
==================
Какое отношение Макрон имеет к баблу Саркози? Так что, не знаю, что там у Вас и в каком месте засвистело, Макрону это "до лампочки".
slesar_ev 14 апреля 2018 | 19:52
tag188: ему намекнули,а микрон УСЛЫШАЛ, что за базар придётся отвечать, поэтому участвовал ВИРТУАЛЬНО.
микрон - ставленник страновой элиты США, а свистнули ему глобалисты.
lager23 14 апреля 2018 | 19:50
slesar_ev: скажи французам "спасибо", что они купили Автоваз...!
neprostotak 14 апреля 2018 | 19:05
6 раз Бебензя своей клешнёй накладывал вето на расследование использования хим.оружия, а теперь пускает сопли пузырями когда ТРАМПушке надоело выслушивать лживую болтовнюсо стороны РФ!
Что посеешь, то и пожмёшь!
Кстати, наверно стоит поблагодарить РФ за избрание Трампа! Клинтон была до корней волос чистый политик и она бы никогда не решилась на подобные действия!
slesar_ev 14 апреля 2018 | 19:09
neprostotak: слушайте Трам-па-пушку, микрона и Терезу Змей.
tag188 14 апреля 2018 | 19:12
slesar_ev: Ну не вас же и прочих, контуженных телевизором слушать, в самом деле.
Не помните даже, чем этот Небензя грозился вчера.
vargor 14 апреля 2018 | 19:14
В Дамаске назначены праздничные торжества по случаю успешного отражения американской агрессии. Советская система ПРО отработала на отлично.
Было бы неплохо показать радость сирийцев по американскому телевидению. Так ведь не покажут! Свобода слова крайне избирательна в дерьмократии.
kalambasa 14 апреля 2018 | 19:31
vargor:
Успешное отражение смотри на ютубе на сирийских каналах. Руины еще дымятся.
И можешь накатить за Трамп-наш :)
tag188 14 апреля 2018 | 19:32
vargor: . Советская система ПРО отработала на отлично.
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Не сбив НИ ОДНОЙ РАКЕТЫ -- теперь называется "на отлично"??!
На брифинге в Пентагоне отчитались об ударах по Сирии. Потерь ракет от сирийских ПВО не зафиксировано. Все намеченные цели поражены. И самое главное (и неприятное для портков) в течении 24 часов будут представлены фото и видео доказательства.
Ну а Сирия с Россией, как и в прошлом случае, не представила ни одного обломка "сбитой" ракеты. Пустомели, одним словом.
ramen 14 апреля 2018 | 19:37
tag188: Так уже появляются.
Химический центр, например:
http://rusjev.net/2018/04/14/poyavilis-pervyie-foto-unichtozhennogo-himicheskogo-tsentra-pod-damaskom/
jetsam 14 апреля 2018 | 19:41
tag188: ну обломки, положим, трактористы и комбайнеры на сувениры разобрали.
шустрые ребята, эти ихтамнеты....
потом же рельеф сирии (из речи щойгу) в 2.8 раза "морщинистее" обычной пустыни
- в складках часть обломков канула...
anticolorad 14 апреля 2018 | 19:19
Сирийские средства ПВО и ПРО не сбили ни одной ракеты, запущенной по целям этой ночью, утверждают в Пентагоне. По мнению Вашингтона, система противовоздушной обороны Сирии оказалась неэффективной (c) РБК
Что-то мне верится этим товарищам больше, чем конашенкову
azt 14 апреля 2018 | 19:38
anticolorad: Врут ваши кумиры из пентагона. В первые же часы после обстрела, в сети появились фотографии обломков сбитых ракет.
jetsam 14 апреля 2018 | 19:44
azt: ссылка? чтоб дату сверить.
malinskii 14 апреля 2018 | 19:26
надо скорее запретить мериканские таблетки. будут знать как другана царского обижать.
tutov 14 апреля 2018 | 19:28
А Путин что? Обоссаля?
gригорьич 14 апреля 2018 | 19:29
Хоть бензя, хоть не бензя, у американцев все равно больше.
ramen 14 апреля 2018 | 19:30
По-моему любую обстановку нагнетает присутствие России в любом регионе. От Луганды до Сирии.
ly4_sveta 14 апреля 2018 | 19:38
Какой может быть проект резолюции, если все страны
поддерживают удары коалиции, либо согласны с действиями
этих стран, либо призывают не накалять обстановку, не
противодействуя. Всего три страны выступают против.
И чего российские упыри надрываются? Ведь во всем и
везде уже в меньшинстве. Проиграли, очередную
,,Цусиму про**али..." Уходить надо было вовремя, не теряя лицо.