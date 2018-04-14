Лавров: Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей

Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей. Этот документ подтверждает химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого эксперты ОЗХО взяли самостоятельно. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва, в отличие от западных коллег, не будет держать в секрете жизненно важную информацию по различным инцидентам, добавил Лавров.