Лавров: Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей
Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей. Этот документ подтверждает химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого эксперты ОЗХО взяли самостоятельно. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва, в отличие от западных коллег, не будет держать в секрете жизненно важную информацию по различным инцидентам, добавил Лавров.
Комментарии34
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leomosk16 14 апреля 2018 | 18:40
///Лавров рассказал о швейцарских исследованиях, указывающих на американо-британский след в отравлении Скрипалей
14.04.2018 - 18:00
Москва обращается в ОЗХО с вопросом, почему информация центра в швейцарском городе Шпиц по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не была принята во внимание, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр, по информации швейцарского центра, в Солсбери могло быть использовано отравляющее вещество BZ, которое было на вооружении США и Британии.
«Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе», — сказал Лавров на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), комментируя распространенный ранее доклад ОЗХО...///
solonko 14 апреля 2018 | 19:01
leomosk16: На смену испанскому диспетчеру Карлосу пришел "швейцарский исследовательский центр в городе ШПИЦ". Наверное, со спектральным микроскопом, размерами превышающий андронный коллайдер.
Нужно фото по Россия-1 продемонстрировать.
merelymy 14 апреля 2018 | 19:18
solonko: "со спектральным микроскопом" и прямым баблопроводом из оттуда, откуда надо.
r88w556xl4 14 апреля 2018 | 19:24
Яд, отравивший Скрипалей.
Хинуклидил-3-бензилат (BZ)
Рассматривался военными в качестве психотомиметического отравляющего вещества и в армии США стал табельным отравляющим веществом с кодом BZ. Вызываемый веществом острый психоз имеет симптоматику аналогичную другим холинолитическим веществам центрального действия (потеря ориентации, угрожающие галлюцинации, амнестические явления и т. д.). Есть упоминание о случае применения вещества во время войны во Вьетнаме, но о результатах сообщается только, что они «были удовлетворительными». Предполагается, что Поль Робсон в 1961 году был отравлен BZ, что вызвало приступ галлюцинаций и тяжелой депрессии. В настоящее время как отравляющее вещество не используется. В шестидесятых годах промышленно производился в штате Арканзас, а в 1988—1990 годах был ликвидирован вместе с промышленным производством. Сейчас единственное опытное производство на планете расположенное в городе Эджвуд (США), позволяет производить до 20 т/год, в то время как за пределами США суммарные производственные мощности не достигают и 1 т/год, поскольку не была решена проблема эффективного получения его прекурсора — 3-хинуклидина, и дальше лабораторных исследований BZ не продвинулись.
evgolius7 14 апреля 2018 | 19:33
Сколько Лавров врал?
Много и часто....ватные верят ему как иконе....
А как они в рот смотрят Захаровой...слюни текут.
tvitov66 14 апреля 2018 | 19:06
В Федеральном законе "О накопительной пенсии" от 28.12.2013 N 424-ФЗ нет ни слова про мораторий наших отчислений, но их мораторят уже четвертый год к ряду, так что как говорят у нас в бане: либо крестик снимите, либо трусы оденьте
indeezjoe 14 апреля 2018 | 18:42
Исследовательский центр в швейцарском городе Шпиц по итогам экспертизы образцов, отобранных на месте происшествия в Солсбери, пришёл к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении Британии и США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр дословно процитировал заключение учёных, направленное в ОЗХО, согласно которому в пробах обнаружены следы химиката BZ.
«По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30—60 минут после применения и длится до четырёх суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — привёл Лавров заключение.
Собственно, вот и истинная причина "чудесного излечения" Скрипалей!
luger_max_otto 14 апреля 2018 | 18:57
Говорящей лошади лучше бы озаботиться своими подчиненными. С чего бы российский дипломат в Ливане начал нести на публике ахинею о том, что Россия будет топить американские корабли?
Этот клоун уже в отставке? Или Лаврову плевать на то, что его подчиненные проводят нечто вроде самостоятельной политики- а в данном случае- почитай, объявляют войну Штатам?
entoni 14 апреля 2018 | 19:04
luger_max_otto: Это по теме?
max3446 14 апреля 2018 | 18:44
Либерастня смотрю в ауте. После слов Лаврова про Швейцарию. Как против них что то написать видать они в раздумьях
minerr 14 апреля 2018 | 18:50
max3446: Походу, они ждут новой методички. А пока методички нет, могу сбросить некоторые заготовки - лабораторию в Швейцарии 1) взломали русские хаккеры, 2) купил Путин 3) ее вообще нет, ну и самое последнее и самое сильное - Украина понад усэ и есть другие, секретные доказательства, что это Путин их отравил.
supalov 14 апреля 2018 | 18:47
Теперь понятно. Подтравили BZ для начала, а потом намазали всё другим, бесспорно смертоносным средством. Поэтому и понадобилось сточно увозить стол и стулья, кремировать домашних зверьков, и сносить сам дом Скрипалей и ресторан, где они были.
Кстати, Скрипали были там не одни, там был по крайнем мере кто-то, сделавший их фото и отразившийся в стойке бара. Он странно похож на офицера англ. разведки, который когда-то завербовал и до сих пор "вёл" Скрипаля.
Очень интересная история. Главное, чтобы она закончилась то того, как начнётся третья мировая.
us101 14 апреля 2018 | 18:51
"...Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада..." - dumbass, а фраза "мочить в сартире" не содержится в выступлении английского правительства,
com30 14 апреля 2018 | 18:51
Лавров своими настамнетами уже утомил.
leomosk16 14 апреля 2018 | 18:53
////«По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30—60 минут после применения и длится до четырёх суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось...////
А объединенная, прикормленная на эхе как бы Москвы свора временно проживающих в "Этой стране" либеральных фашистов, бандеровско-гитлеровская и прочая нацистская русофобская мерзость на Говно изошла визжа: "Новичок, Новичок..."....(((
Прокладки, блин, пользованные вонючие....((((
jetsam 14 апреля 2018 | 19:21
leomosk16: идиото, руссо дебило.
хоть погугли термин "либиреальный фашист" - только у портянок встречается. засветился.
кстати, судя по нику ты указал, что мозга у тебя нет, только моск... или воск...
r88w556xl4 14 апреля 2018 | 19:27
jetsam: Ты погугли про BZ. Это именно ты тут в каждой новости впропрыжку про "Новичок" поддакивал в тон всей гавкающей злобной русофобской своры
ilich1971 14 апреля 2018 | 19:33
jetsam: по теме так понимаю сказать нечего?
jetsam 14 апреля 2018 | 19:47
ilich1971: а что, есть тема? и какая?
solonko 14 апреля 2018 | 18:54
Формула есть, а названия нет. Безобразие! :)
solonko 14 апреля 2018 | 18:58
Кстати, не так давно Лавров, сделав рожу кирпичем, утверждал, что в Будапештском меморандуме Россия обязалась не применять против Украины только ядерное оружие, т.е. что любое другое можно. Уверенно так говорил, убедительно.
Почитайте, кому не лень, текст Будапештского меморандума, убедитесь в сто первый раз, что Лавров - лжец. Как и всё российское руководство, как и почти весь российский народ.
snamor 14 апреля 2018 | 19:23
solonko: Человек пришёл на российский ресурс и утверждает, что почти весь российский народ - лжец!
Вы вообще нормальны?
r88w556xl4 14 апреля 2018 | 19:30
solonko: Ты, видать, из украинского народа. Тон у тебя в стиле Цензор нет и прочих цеевропейских помоек. Вот и ступай туда, где "не лжецы".
mystar 14 апреля 2018 | 19:35
solonko: Читал. Полная лажа этот меморандум. И все это знали и подписали. Украина не имела средств и возможностей для модернизации доставшегося оружия т.к. все управление было в России. Поэтому и подписала. Остальные страны подписали т.к. это было самым простым способом пресечь неконтролируемое распространение ядерных материалов (оружием это назвать было невозможно). Даже название "меморандум" подразумевало что это всего лишь договор о намерениях.
qdrya 14 апреля 2018 | 19:46
solonko: Лавров сказал ОЧЕВИДНУЮ правду: Россия Не нарушала Будапештский Меморандум, не угрожала и не применяла ядерное оружие. Россия ТАКЖЕ не угрожала и не применяла и обычное оружие в ходе полицейской по сути операции в ночь на 27 февраля 2014 года, когда после гибели людей в стихийных митингах возникла реальная угроза жизни и здоровью крымчан в результате противостояния с крымскими татарами. Никакого отношения к Будапештскому меморандуму это не имеет.ВООБЩШЕ. В ПРИНЦИПЕ. Просто потому, ЧТО БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ не защищает Украину от внутреннего распада - и не мог ее защитить. И Россия Не МОГЛА загнать Крым обратно на Украину - не имела ни малейшего права.
apels 14 апреля 2018 | 19:00
Ох уж эти дипломаты :)
Вещество совпадает, формула совпадает, формула доклада ОЗХО совпадает с формулой груп Новичок но...... в докладе Новичок не назван Новичком!
Шум!!!
solonko 14 апреля 2018 | 19:04
apels: Не, ну ежели я тебе предложу выпить грамм двести C2H5OH и не скажу, что это "спирт этиловый", то ты и не опьянеешь. Логика.
commeilfaut 14 апреля 2018 | 19:00
Не прошло и полуторамесяцев, как МИДишник стал кое что новенькое излагать.
gregor 14 апреля 2018 | 19:06
Лавров: Термин «Новичок» не содержится в полном тексте доклада Организации по запрещению химоружия по делу Скрипалей
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Можно травить ,подытожил Лавров .
punyoshohlai 14 апреля 2018 | 19:13
Термин «Новичок» не содержится
Это Слова нет , а жопа есть
oldbobby 14 апреля 2018 | 19:18
Это он прочё?
biggpike 14 апреля 2018 | 19:21
вяло как-то унылая лошадка выступил
gригорьич 14 апреля 2018 | 19:32
Когда министр обслуживает соседей, он превращается в шута
rips3 14 апреля 2018 | 19:33
А то, что найденное экспертами вещество, называется BZ ,и разрабатывалось в странах НАТО, и об этом тоже сказал Лавров , редакция йха постеснялась написать?)