Миссия ОЗХО прибыла в Дамаск для расследования химатаки в сирийской Думе
Страны Запада обвиняют в этом режим Башара Асада. В ответ на эту атаку Соединенные Штаты, Великобритания и Франция на рассвете нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, где, по их предположениям, может производиться и храниться химоружие.
Комментарии12
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juju11 14 апреля 2018 | 18:39
Поздно пришкандыбались - все вылизано.
polba 14 апреля 2018 | 18:43
juju11: Сами вылизывали, надо полагать?
Ну вот как объяснить блондинке, что "вылизать" следы применения химического оружия практически невозможно?
З.Ы. Кстати, интересно то, что эксперты ОЗХО собирались посетить именно те объекты, которые сегодня были уничтожены ударами США... Случайно, видимо.
dataan 14 апреля 2018 | 18:50
polba: Ну вот теперь и посмотрим. Либо у ОЗХО уже давно заготовлены протоколы с использованием химоружия в Сирии, либо его там не было. Других вариантов экспертизы не будет. В любом случае то что наши не ответили на ночной пиар пиндостана - это правильно. Дождемся результатов.
slesar_ev 14 апреля 2018 | 18:52
dataan: ОЗХО слегка мухлюет -
"По словам министра, России удалось получить конфиденциальную информацию из швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц.
«Специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, образцов, которые были по линии ОЗХО отобраны на месте происшествия в Солсбери», — сказал Лавров.
Министр дословно процитировал заключение учёных, направленное в ОЗХО, согласно которому в пробах обнаружены следы химиката BZ.
«По итогам проведённой экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через 30—60 минут после применения и длится до четырёх суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — привёл Лавров заключение."
pmasel 14 апреля 2018 | 19:36
slesar_ev: "По словам министра"
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То что министр постоянно врет как сивый мерин уже давно не секрет.
"России удалось получить конфиденциальную информацию из швейцарского центра радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц."
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Диспетчер Карлос №2
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По Сирии
Мандат по продлению миссии ОЗХО-ООН (СМР) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представленный США был заблокирован Россией, после того как проект российской резолюции не набрал нужного количества голосов в СБ. Позже Россия заветировала и проект который внесла Япония.
entoni 14 апреля 2018 | 19:07
polba: Все будет как в Солсбери - вместо"новичка" BZ, которое выпускалось странами НАТО и пиндосией, для временного вывода из строя л.с. противника, с восстановлением через 4 - 5 дней.
sensan 14 апреля 2018 | 19:20
polba: Опять соврамши, - они собираются посетить Думу, где было заражение, но именно туда ракеты не летали.
vlabumur 14 апреля 2018 | 18:51
Миссия ОЗХО то что она найдет следы понятно. Но ведь никто свои следы не признает?
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 18:59
vlabumur: Следы чего, американских ракет?
sensan 14 апреля 2018 | 19:23
serhio_25__: Ага, 75 штук, которые сбиты ещё на подлёте.
nikmart001 14 апреля 2018 | 19:26
Я бы на месте американцев выпустил хотя бы одну ракету по Думе, и обязательно с химоружием, ну чтобы инспекторы точно что то нашли. А как иначе все это оправдать?
tverichanin 14 апреля 2018 | 19:38
Представим себе на минутку, что следов химатаки выявлено не будет. Что тогда? Трамп повесится.? Н. Хейли уйдет в отставку? Т. Мэй пострижется наголо? Ясно, что с учетом возможных последствий отчет комиссии будет уклончивый. Типа, да, но.....