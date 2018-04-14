Россия распространила в СБ ООН проект резолюции, осуждающей акт агрессии против Сирии со стороны США, Франции и Англии

Россия распространила в Совете безопасности ООН проект резолюции, осуждающей акт агрессии против Сирии со стороны США, Франции и Великобритании. Проект российской резолюции квалифицирует удары по Сирии как нарушение международного права и устава ООН. Сегодняшний Совбез созван по запросу России.

В кулуарах Совбеза представители Германии и Франции заявили, что намерены инициировать некий новый формат по поиску политического решения конфликта в Сирии.