Россия распространила в СБ ООН проект резолюции, осуждающей акт агрессии против Сирии со стороны США, Франции и Англии
Россия распространила в Совете безопасности ООН проект резолюции, осуждающей акт агрессии против Сирии со стороны США, Франции и Великобритании. Проект российской резолюции квалифицирует удары по Сирии как нарушение международного права и устава ООН. Сегодняшний Совбез созван по запросу России.
В кулуарах Совбеза представители Германии и Франции заявили, что намерены инициировать некий новый формат по поиску политического решения конфликта в Сирии.
Комментарии50
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roaswen 14 апреля 2018 | 18:32
вангую: 2 - за (рашка-боливашка) , 1 (китай) - воздержался, остальные против бгг
putler_vova2 14 апреля 2018 | 18:49
срала америка на жуликов и бандитов в россии
snamor 14 апреля 2018 | 18:52
putler_vova2: Америка срала на весь мир. Это не видит только слепой.
navsegda 14 апреля 2018 | 18:53
snamor: Россия срёт больше
danko_swenja 14 апреля 2018 | 18:55
navsegda: а ты меньше?
snamor 14 апреля 2018 | 18:57
navsegda: На весь мир ср*т только америка, ибо считает себя мировым жандармом.
slesar_ev 14 апреля 2018 | 19:02
президент микрон сачканул - сказал, что ударил по сирии, а российские ПВО в Сирии не зафиксировали французского участия.
snamor 14 апреля 2018 | 19:12
slesar_ev: Это такая у Французов фига в кармане американцам. Смелость и суверенитет во всей красе.
oldcitizen 14 апреля 2018 | 19:22
snamor: На весь мир ср*т только америка, ибо считает себя мировым жандармом.
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Мировым жандармом Америка себя не считает. Её так называем мы. А сама Америка считает себя распространителем демократии (что тоже ошибка). Кстати, Россию времён Николая Первого называли европейским жандармом и отучили от этой роли путём Крымской войны силами объединённой Европы. Именно с проигрыша этой войны в России начались прогрессивные преобразования, поставившие её на одно их первых мест в мире по скорости роста экономики и т.д.
В последнее время Россия оттяпала от Молдавии Приднестроовье и взяла его на своё содержание. У Грузии оттяпала Абхазию и Южную Осетию и тоже их содержит. В нарушение международных договоров аннексировала Крым (нам можно договора нарушать?) и содержит эту исконно русскую территорию. Сорганизовала на территории Украины сепаратистские республики, поддерживает в них напряжённость и провоцирует военные действия за счёт своих налогоплательщиков. А Америка с давних колониальных войн с индейцами и оттяпывания куска у Мексики не замечена в территориальных захватах.
Так, кто там больше срёт? Только попробуйте посмотреть на ситуацию не своими глазами, а глазами какого-нибудь голландца или "разного прочего" шведа. Как вам покажется?
snamor 14 апреля 2018 | 19:29
oldcitizen: Россия у Грузии не оттяпывала Абхазию. И дальше по тексту, везде почти нет. Вы не объективны, поэтому неправы.
haldey 14 апреля 2018 | 19:00
navsegda: ЭМ это что, сборище серунов?
Ужас какой, д/сад ясельная группа, уровень интеллекта зашкаливает! Венедиктов, кто тебя слушает? Даже противно... Закрывай радио, здесь просто сборище дебилов, и они все деградируют и деградируют((( СБ ООН столько лет был под прессом США, сейчас происходит разворот от США, не легко, не сразу, но происходит. Трамп всячески способствует. А что бы его место не заняли такие же д...лы, происходит опускание британцев с французами))) Успехов в понимании процессов! Да, по поводу Китая, он часто принимает нейтралитет, т.к. сам рассчитывает занять место США, вот и все...
skripal_live 14 апреля 2018 | 18:33
Старуха Макрониха, узнав об участии мужа в бомбардировке Сирии, впервые за 60 лет испытала анальный оргазм: «О-о-о! Эммануэль…»
anticolorad 14 апреля 2018 | 18:34
skripal_live: а что испытал старик кабаев? ты в курсе? ты же должен быть, гнилой портян!
xoxlotvari 14 апреля 2018 | 18:36
anticolorad: Хохловзад негодуе !? Так мило !)))))
skripal_live 14 апреля 2018 | 18:37
anticolorad: А порось Порошенко на радостях нажрался и отключился, пропустив очередной доклад в Вашингтон..
anticolorad 14 апреля 2018 | 18:42
skripal_live: портян, так ты на вопрос не ответил, ты же, типа "в курсе": что испытал плешивый кабаев?... ЗЫ, Я - БЕЛОРУС, если что , падали.
skripal_live 14 апреля 2018 | 18:47
anticolorad: пайшоў на х.й
mymymy 14 апреля 2018 | 18:50
anticolorad: Пойдешь в знак протеста минское метро взрывать?
anticolorad 14 апреля 2018 | 18:53
mymymy: даун, причем тут наше метро. это все на что ты способен? только такие высеры?
skripal_live 14 апреля 2018 | 18:54
mymymy: Украинцы во всех бедах винят Россию. Россияне – Америку. А белорусы никого не винят. Некогда херней страдать - картошку сажать надо!
lion64___3 14 апреля 2018 | 18:56
anticolorad: "ЗЫ, Я - БЕЛОРУС, если что.."
Придут к тебе "унутранные войска, наведут парадок".
maljuta_skuratoff 14 апреля 2018 | 18:58
anticolorad: сучества типа skripal_live не знают что такое мыло, а ты с ними в полемику вступаешь.
epf1856 14 апреля 2018 | 19:00
anticolorad: "Старик Кобаев" уcмехнулся.
glotze7 14 апреля 2018 | 18:35
skripal_live: Чож путинских писак так жопы чужие беспокоят? Орлы жирика.
mayk18 14 апреля 2018 | 18:44
glotze7: Мне нравится как Россиия среди постоянных членов СБ ООН-Англии,США и Франции-распространила проект резолюции осуждающий США,Францию и Англию-оррригинально..
У Путина по ботексу крыша соскользнула окончательно?
mymymy 14 апреля 2018 | 18:52
mayk18: Ну так Россия ясно показывает, что против превращения ООН в бандитскую малину Англии,США и Франции. Что, это так трудно понять? Или вашим способность думать как опция просто не предусмотрена?
mayk18 14 апреля 2018 | 19:10
mymymy: Т е бандитская малина России , нагло действующая в Грузии,Украине и в Сирии-еще и в ООН права качать пытается? Похоже у вас тоже следом за вашим эрзафюрером-крыша поехала?
snamor 14 апреля 2018 | 18:54
mayk18: Это такие правила международные. Как между людьми этикет. Там не посылают на три буквы, а вносят такую резолюцию. Только амеры беснуются последнее время, с англиками.
nikchimzwet886 14 апреля 2018 | 19:02
mayk18: Тут две вещи из традиции: 1.Также было во времена Брежнева (СССР осуждал агрессии в Ливан, Никарагуа, Кубу, Анголу, далее забыл), 2.Со времени Брестского мира от Ленина большевики всегда в меньшинстве.
natogrek 14 апреля 2018 | 19:02
mayk18: Другие страны ищут новый формат урегулирования, а путинской России только бы осуждать и запрещать.
epf1856 14 апреля 2018 | 19:08
mayk18:
Ну зачем так?
Правду говорить легко и приятно.
lager23 14 апреля 2018 | 18:38
skripal_live: это у вас оговорка по Фрейду?
uhovostro 14 апреля 2018 | 18:33
Агрессоры заголосили о международном праве)
motooppic 14 апреля 2018 | 18:35
Россия-единственная страна, поддерживающая мир и стабильность на Земле. Не будь России, мир бы давно сгорел в огне...
testmeter 14 апреля 2018 | 18:47
motooppic: Да уж... Мирные вы наши! Приднестровье, Абхазия, Осетия, Крым, Донбасс, Сирия...
snamor 14 апреля 2018 | 19:02
testmeter: Приднестровье в логический ряд не встраивается.
kondrat_vlad 14 апреля 2018 | 18:35
Резолюция это уже неплохо..
edward_sakash 14 апреля 2018 | 18:36
Какие циничные мудаки эти русские: несколько лет бомбят мирное население Сирии, убивая тысячи детей, женщин, мужчин, а теперь протестуют против удара коалиции против военных объектов, которые использовали химическое оружие против сирийцев.
skripal_live 14 апреля 2018 | 18:56
edward_sakash: Сколько нерусей на эховском сайте! Больше дерьмо негде метать?
lager23 14 апреля 2018 | 18:37
Ломать дрова - не строить дома...Путен перестал быть созидателем, сознаюсь, им и не был, так как раздавать дармовые деньги много ума не надо! Шаг за шагом он будет закапываться в собственном дерьме..
andre_klimov 14 апреля 2018 | 18:46
lager23:
Ну, он не одинок. Таковых - 76% населения страны. Может, пусть себе закапываются, только изолировать надежно, что бы наружу не расползалось все это? Надо уважать выбор российского народа :)
testmeter 14 апреля 2018 | 18:44
"Россия распространила в СБ ООН" /// Небензя пёрнуло и вонь по СБ ООН распространилась. Наверное, ещё и вето наложит в штаны
max3446 14 апреля 2018 | 18:46
Премьер-министр Италии Паоло Джентилони сделал заявление в связи с ударом США, Великобритании и Франции по Сирии, подчеркнув, что сирийский кризис не может быть разрешён с помощью силы.
«В данном случае мы дали чётко понять и настояли на том, что та логистическая поддержка, которую мы традиционно оказываем нашим союзникам, в частности США, не может быть использована для того, чтобы с территории Италии были осуществлены действия, напрямую направленные на нанесение ударов по Сирии», — сказал Джентилони.
Даже союзники какают на пендосов
vlabumur 14 апреля 2018 | 18:46
Зачем все эти глупости,кто то знает?
v1nc 14 апреля 2018 | 18:48
История о том, как путинская ОПГ объявила миру, что убивать сирийских старух и детей можно только питерскому гопнику ..
niknov 14 апреля 2018 | 18:52
USA! USA! USA!
lecitoyen_ 14 апреля 2018 | 18:53
асад ещё не в Гааге только благодаря такому же бандиту пукину
anticolorad 14 апреля 2018 | 18:55
Хорошо Соловей написал:
Если бы у Наполеона были такие СМИ, никто бы так и не узнал о его поражении при Ватерлоо (с)
Это, портяны, про "сбитые 71-75" ракет.
xlsergei 14 апреля 2018 | 19:08
1. Все эти ракетные удары с их успешным отражением - постановочное шоу России и США,
ориентированное на внутреннее быдло тут и там.
2. Это первый камень в само существование понятия государство как таковое, государство как объединение группы людей в скором времени должно исчезнуть.
peresvet73 14 апреля 2018 | 19:11
А что же путинский режим не выступил с такой-же резолюцией после ударов Израиля? А Турция и Иран, вообще впёрлись на территорию Сирии! А почему с резолюциями выступает путинский режим, а не Ассад, кому это больше надо?