В США на 87-м году жизни скончался знаменитый кинорежиссер чешского происхождения Милош Форман

Многие его фильмы еще при жизни режиссера стали мировой классикой – достаточно вспомнить «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей».

Сценарист и кинорежиссер Павел Бардин считает смерть Милоша Формана своей личной утратой.

Милош Форман дважды становился лауреатом премии Оскар.



О дате и месте похорон пока не сообщалось.