В США на 87-м году жизни скончался знаменитый кинорежиссер чешского происхождения Милош Форман
Многие его фильмы еще при жизни режиссера стали мировой классикой – достаточно вспомнить «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей».
Сценарист и кинорежиссер Павел Бардин считает смерть Милоша Формана своей личной утратой.
Милош Форман дважды становился лауреатом премии Оскар.
О дате и месте похорон пока не сообщалось.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт