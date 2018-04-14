Митинги против мусорных полигонов прошли сегодня в девяти подмосковных городах

Протестные акции собрали от нескольких сотен до нескольких тысяч участников.

Выходные без протестов в Подмосковье — теперь уже почти что редкость. Сергиев Посад, Лобня, Серпухов, Коломна, Балашиха и Клин. Вот далеко не весь список городов, жители которых вышли сегодня на демонстрации — где-то против конкретных свалок и мусоросжигательных заводов, где-то — в поддержку раздельного сбора мусора. Само собой, очередной митинг прошел и в Волоколамске, в том числе и у полигона «Ядрово». На акции выступил глава города Петр Лазарев, дома и в офисе у которого вчера прошли обыски, итогами которых стало уголовное дело о мошенничестве. Мэр уверен: это месть за поддержку позиции горожан и выдачу активистам согласований для проведения митингов.

Поддержать протестующих в Волоколамск — уже не в первый раз — приехала политик и в прошлом кандидат в президенты Ксения Собчак. Она напомнила: обещания закрыть полигон «Ядрово», которое давал губернатор Андрей Воробьев и члены его правительства, так и не выполнены.

Собчак добавила, что и впредь будет приезжать в Волоколамск вплоть до разрешения проблемы вокруг мусорного полигона. Заочно отвечая чиновникам на обвинения в пиаре, политик предложила приехать «попиариться» на свалку губернатору Воробьеву. Протестовать сегодня вышли и жители Шатуры, города на востоке Подмосковья, он расположен в сотнях километров от Волоколамска. Люди там также боятся выброса свалочных газов и, как их следствие, проблем со здоровьем — рассказал нашей радиостанции местный муниципальный депутат Игорь Воронин.

В Клину на согласованную акцию пришли от 300 до 400 человек, несколько сотен участников также собрал митинг в Лобне и других городах Подмосковья.

Информацией о происшествиях, которые могли случиться во время протестных акций, подмосковная полиция не располагает.