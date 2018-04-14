В эти минуты начинается экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное удару коалиции во главе с США по Сирии

Оно было созвано по требованию России.

Москва считает удар США, Великобритании и Франции по Сирии нарушением норм международного права и актом агрессии против суверенного государства. Так объяснил решение России созвать Совбез ООН президент Владимир Путин. На заседании, как ожидается, выступит генсек организации Антониу Гуттериш. Между тем замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что после операции западных стран в Сирии Москва не может доверять Вашингтону. Дипломат считает, что Россия и США теперь должны «поговорить на чистоту и расставить все точки над i». В Вашингтоне же, Лондоне и Париже считают свою операцию легитимной и обоснованой. В частности, это подчеркнул глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, объяснила удар по Сирии отсутствием альтернативного ответа на применение химоружия в Восточной Гуте.

А президент США Дональд Трамп в своем «Твиттере» оценил удар по Сирии как «идеально исполненный». «Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!» — добавил глава Белого дома. Тем временем поступают противоречивые данные о том, была ли предупреждена Россия о предстоящем ударе коалиции. Глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд сказал, что этого сделано не было, отметив при этом, что коалиция специально выбирала цели, чтобы не атаковать российских военных. В то же время министр обороны Франции Флоранс Парли, напротив, утверждает, что Россия была предупреждена. Посол США в Москве Джон Хантсман также ответил на этот вопрос утвердительно.

Большинство стран Евросоюза либо поддержали удары по Сирии, либо, как говорится в заявлениях властей, отнеслись к операции «с пониманием». Среди них страны Прибалтики, Чехия, Словакия, Словения и Германия. Также одобрили действия США и их союзников Грузия и Украина. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал военную операцию Вашингтона «оправданной и осмысленной». Впрочем, многие из стран, поддержавших удар, отказываются принимать участие в будущих ударах. Жестко же осудили акцию, помимо России, Иран и Ливан. А Китай и ряд некоторых государств аккуратно призвали стороны конфликта вернуться в правовое русло.

По последним данным, в результате удара западных стран пострадали 6 человек.