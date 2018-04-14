В эти минуты начинается экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное удару коалиции во главе с США по Сирии
Оно было созвано по требованию России.
Москва считает удар США, Великобритании и Франции по Сирии нарушением норм международного права и актом агрессии против суверенного государства. Так объяснил решение России созвать Совбез ООН президент Владимир Путин. На заседании, как ожидается, выступит генсек организации Антониу Гуттериш. Между тем замглавы МИД Сергей Рябков сказал, что после операции западных стран в Сирии Москва не может доверять Вашингтону. Дипломат считает, что Россия и США теперь должны «поговорить на чистоту и расставить все точки над i». В Вашингтоне же, Лондоне и Париже считают свою операцию легитимной и обоснованой. В частности, это подчеркнул глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, объяснила удар по Сирии отсутствием альтернативного ответа на применение химоружия в Восточной Гуте.
А президент США Дональд Трамп в своем «Твиттере» оценил удар по Сирии как «идеально исполненный». «Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!» — добавил глава Белого дома. Тем временем поступают противоречивые данные о том, была ли предупреждена Россия о предстоящем ударе коалиции. Глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд сказал, что этого сделано не было, отметив при этом, что коалиция специально выбирала цели, чтобы не атаковать российских военных. В то же время министр обороны Франции Флоранс Парли, напротив, утверждает, что Россия была предупреждена. Посол США в Москве Джон Хантсман также ответил на этот вопрос утвердительно.
Большинство стран Евросоюза либо поддержали удары по Сирии, либо, как говорится в заявлениях властей, отнеслись к операции «с пониманием». Среди них страны Прибалтики, Чехия, Словакия, Словения и Германия. Также одобрили действия США и их союзников Грузия и Украина. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал военную операцию Вашингтона «оправданной и осмысленной». Впрочем, многие из стран, поддержавших удар, отказываются принимать участие в будущих ударах. Жестко же осудили акцию, помимо России, Иран и Ливан. А Китай и ряд некоторых государств аккуратно призвали стороны конфликта вернуться в правовое русло.
По последним данным, в результате удара западных стран пострадали 6 человек.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
xoxlotvari 14 апреля 2018 | 18:04
А поршенко с дверью от автобуса выступать будет ?
takao 14 апреля 2018 | 18:05
Всё, можно жить дальше. Война закончилась. Асада "жутко" наказали. Путин уже провозгласил, что сбили 79 наших ракет и это победа. Пентагон уже провозгласил, что разрушили 3 разных объекта (по несколько зданий каждый) и это тоже победа. Трамп не собирается оставаться в регионе. Миру уже доложили, что это единичная акция, а не длительная компания и потому корабли могут расходиться - представление закончено.
Остальное не имеет значения..Есть хорошее выражение для тех, кто смотрит по ТВ эту войну - wag the dog. Т.е. полностью разыгранная комедия в реале - комедь для для отвлечения внимания лохов и ничего больше.
takao 14 апреля 2018 | 18:06
takao:
Забыл - это из амерской прессы - их ТЗ
slesar_ev 14 апреля 2018 | 18:08
Трамп -"So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!"
"Так гордимся нашими великими Военачалами, которые скоро будут, после того, как расходуют миллиарды полностью одобренных долларов, являются самыми прекрасными, чем когда-либо была наша страна. Ничего не будет, или кто-нибудь, даже близко!
----------------------------------------------------------------------------
великие военначалы США получат на игрушки ещё миллиарды $.
Реклама американского и российского оружия - каждый получит новые контракты. США на Томагавки (потраченные 100шт = 600млн$), РФ на С-400, Панцирь С, Бук, Тор.
президент микрон самолёты послал, а ракеты НЕ пустил, Тереза Змей послала 4 самолёта - все их ракеты сбиты.
skripal_live 14 апреля 2018 | 18:11
На заседание Совбеза американцы преддъявили видео с неопровержимыми доказательствами газовой атаки в сирийской Думе, на котором два человека в медицинских масках и в футболках с надписями «PUTIN» и «ASAD» под указателем «Duma - Sirija» распыляют газ из баллона с надписью «Novichok».
Совбез в шоке...
luger_max_otto 14 апреля 2018 | 18:16
Парень, ты слышал что- нибудь о судьбе редактора "Дер штюрмера" Юлиуса Штрейхера? Он тоже лихо разжигал, пока не познакомился с капралом Вудсом.
zollendorf 14 апреля 2018 | 18:07
В следующий раз никого предупреждать не надо. Просто делайте свою работу. Будем бомбить Сирию пока у власти урод, вот и все предупреждение.
skripal_live 14 апреля 2018 | 18:14
zollendorf: Вы правы: пока у власти в США урод они будут бомбить Сирию...
lion64___3 14 апреля 2018 | 18:08
Жалко, что по кнессету случайно не попали.
dadmorose 14 апреля 2018 | 18:13
Зато с нами Иран, Ливан и Ереван!