«Локомотив» победил «Динамо» со счетом 4:0 в гостевом матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги

«Локомотив», таким образом, упрочил лидерство в чемпионате России, набрав 55 очков после 25 туров. Идущий вторым «Спартак» отстает от «Локомотива» на пять очков после 25 матчей. «Динамо» занимает 11-е место в таблице с 30 очками. В следующем матче в рамках перенесенного 23-го тура 18 апреля «Локомотив» примет «Ахмат», а «Динамо» сыграет в гостях с «Зенитом».