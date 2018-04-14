«Локомотив» победил «Динамо» со счетом 4:0 в гостевом матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги
«Локомотив», таким образом, упрочил лидерство в чемпионате России, набрав 55 очков после 25 туров. Идущий вторым «Спартак» отстает от «Локомотива» на пять очков после 25 матчей. «Динамо» занимает 11-е место в таблице с 30 очками. В следующем матче в рамках перенесенного 23-го тура 18 апреля «Локомотив» примет «Ахмат», а «Динамо» сыграет в гостях с «Зенитом».
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