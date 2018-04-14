В авиакатастрофе под Липецком погиб замначальника летно-спортивного центра «Сапсан»
Он вместе с пассажиром разбился при крушении легкомоторного самолета в Липецкой области. За штурвалом находился пассажир. Информации о нем пока нет. Следственный комитет проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Комментарии4
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fr_perren 14 апреля 2018 | 17:49
Последнее время сплошной "птичкопад"
archibald_dandy_esquire 14 апреля 2018 | 18:05
fr_perren:
"За штурвалом находился пассажир."
- ...дай порулю!.. ну, дай порулю!..
Таким сразу надо давать по рукам, а не "порулить" - а то одному дали - так 18 лет "рулит", как плохая кухарка с вертухайским образованием.
glotze7 14 апреля 2018 | 18:07
Чо за бред - он с пассажиром. Но пассажир - он?
sjuzanna 14 апреля 2018 | 18:17
"Самолет мой - что хочу, то и делаю!"