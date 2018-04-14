США, Франция и Великобритания выпустили по территории Сирии в общей сложности 105 ракет
Об этом в Пентагоне сообщил представитель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. По его словам, все заданные цели уничтожены, утечку химических веществ на атакованных объектах удалось минимизировать. По данным Пентагона, в ответ на удары США Сирия выпустила более сорока ракет, но действия сирийской ПВО были неэффективными.
В то же время в Пентагоне считают что у Дамаска осталась возможность для производства химоружия, хотя этой индустрии нанесен существенный ущерб.
Комментарии45
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danko_swenja 14 апреля 2018 | 17:34
Большой ущерб. Теперь сирийцам надо посильнее игиловцев химией травить. Наверное это им понравилось, что даже американцы их защищают.
zapadnay 14 апреля 2018 | 17:39
Действительно, «умные» ракеты. Главное, что население не пострадало.
echo_shar 14 апреля 2018 | 17:41
zapadnay:
Трамп отрубил электричество в жилых кварталах Дамаска.
Это очень-очень фантастически поможет сирийцам, которые не пострадали.
sandro_007 14 апреля 2018 | 17:43
Хайли лайкли, что 70 ракет сбиты средствами ПВО САР.
pmasel 14 апреля 2018 | 17:50
Ну да, каждая выпущенная ракета сирийцев сбивала по 2 американских.
Те данные из арабских источников, что были сразу после атаки, речь шла о 13 сбитых.
glotze7 14 апреля 2018 | 18:09
pmasel: Бряхня. Наши сбили все, остальные промазали. Что непонятного?
mayk18 14 апреля 2018 | 18:03
sandro_007: Все ПВО Сирии было подавлено, так что н одной крылатой ракеты не было сбито..
Даже мультиков не показали шо хоть чего там посбивали, видать нет у них путинского задора
malinanti 14 апреля 2018 | 17:41
По его словам, все заданные цели уничтожены, утечку химических веществ на атакованных объектах удалось минимизировать.
***
Дистанционно минимизировать?
Штаты уже не знают, как половчее соврать.
Изображают хорошую мину при явно провальных ракетных ударах.
Бомбили пустые ангары и склады.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 17:46
malinanti: Ахалай-махалай, утечка химического вещества минимизируйся.
alehan22274 14 апреля 2018 | 17:48
malinanti: Вам раздали старую методичку? Не, не канает....:) как ни крутм, но путлера смачно макнцли в унитаз, а заоодно и всю путирашу!!! даже если представить, что НИ ОДНА ракета не попала куда надо, что, конечно, полная чушь, но даже если представить такое, то говно-портянки, неужели вас не парит тот факт, что США/НАТО просто по щелчку, по своиму желанию пендюрит сирию - единственного союзника путираши, более того - там путирашинские базы и самолеты и войска, а путираша при этом только лишь выражает озабоченность? как там сказал рашинский посoл - мы говорит будем атакавать все носители и корабли....ой, не могу - одно слово путирашка, помрешь от смеху:))))
dataan 14 апреля 2018 | 17:51
alehan22274: Дядя ты дебил? :)
polba 14 апреля 2018 | 17:54
dataan: Он не дебил, он колбасник-неудачник с Брайтона, плотненько сидящий на велфере, без каких-либо перспектив... вот и бесится от бессилия.
dataan 14 апреля 2018 | 17:59
polba: Вот-вот. И ведь считает наверное что умный комент написал. :)))))
xoxlotvari 14 апреля 2018 | 17:54
alehan22274: Трамп , ты что ли!?) Тебя в Твитере опять забанили? Смотри Вовке расскажу что ты здесь трешься , он тебе затрещин опять навтыкает ,марш домой !)
sergrostov 14 апреля 2018 | 17:57
alehan22274: Ну в 2014 по щелчку отпендюрили украину в Крыму без единого выстрела.Вот тут действительно со смеху помрешь.А там были военные базы ВСУ,флот,авиация - которые сдались горстке казаков и спецназа РФ.
alexey_x 14 апреля 2018 | 17:58
alehan22274: Ну не по щелчку,а давно готовились.На счёт методички, да,именно по ней-визги про химоружие, звон яйками и вероломная атака издалека, т.к. после звона надо было стрелять по-любому, а то что придорожные сартиры только разбомбили- эт промолчат, вам и так хватает инфы для прыжков до потолка.
sg81g 14 апреля 2018 | 18:00
alehan22274:
Ты смешон, педик. Набрал говна в ротик (или что то испачканное об твой анус обсосал) и давай плеваться "Путираша, макнули в унитаз.." На большее фантазии не хватает. А люди то дельные комментарии пишут. Абсолютно логичные и с юмором. Тем тупее ты выглядишь на их фоне, чмо.
nikchimzwet886 14 апреля 2018 | 18:00
malinanti: Ракеты попали только в те бочки и мешки, в которых хранились безвредные компоненты для изготовления химоружия. Бочки с синтезированными отравляющими веществами не пострадали.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 17:44
"" утечку химических веществ на атакованных объектах удалось минимизировать"" - каким образом? Но заражение все же было же, так где оно? Где эти зараженные места?
semper_fidelis 14 апреля 2018 | 17:36
71 ракета сбита, 7 потерялись по дороге. Российские производители станций РЭБ потирают руки в предвкушении потока заказов.
malkav 14 апреля 2018 | 17:42
semper_fidelis: можно ссылку на источник? Весь день ищу.
i_c_e 14 апреля 2018 | 17:48
malkav: утренний брифинг в российском Генштабе. По сообщению Сирийского TV сбито 13 ракет.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 18:05
i_c_e: ""По сообщению Сирийского TV сбито 13 ракет. "" - а полное сообщение слабо показать?
""Сирийским ПВО удалось сбить 13 ракет в районе города Кисва, который находится в 15 километрах к югу от Дамаска. Об этом сообщило сирийское национально агентство SANA со ссылкой на жителей города.""
wojskowy Марек Качоровски 14 апреля 2018 | 17:53
malkav: Ссылка в его тупой башке, сам придумал, сам озвучил, сам вывод сделал. Забыл он правда добавить, что США и на луну не летали. Системы С 200 и 300 имеют точность примерно 30% , т.е на каждую цель необходимо три ракеты. Все Сирийские ПВО одновременно могут запустить не более 60 ракет на поражение, т.е. при самом лучшем раскладе они могли уничтожить не более 20 крылатых ракет противника. Всё на большее не было времени. ПВО этого класса не могут стрелять со скоростью пулемёта.
sosiobama 14 апреля 2018 | 17:59
wojskowy: Мы тебе верим, специалист сопливый))
sg81g 14 апреля 2018 | 18:05
wojskowy:
А там и не нужен пулемет был. Атака этих ублюдков длилась 50 минут. И кто знает кто еще подключался к отражению. Может сирийца взяли в аренду на часок что0нибудь посовременнее..
ЗЫ А почему не пытаетесь включать логику, когда обвиняете Асада. Вот простой вопрос - ему то на хрена бы этьо было надо, если на следующий день последние боевики из Думы уезжали. ЗАчем травить детей то было? Скучно без бомбежек стало?
sosiobama 14 апреля 2018 | 18:08
sg81g: Это надо было шоумэну, ради этого сотни ракет утилизировать не жалко)) Но вот только рыжий обосрался как обычно, теперь все знают что их знаменитые топоры можно из ржавой берданки сшибать))
kail34 14 апреля 2018 | 17:50
semper_fidelis: Ну понятно,ц США ракеты говно,ПВО Сирии просто классное,хотя мы им не постовляли новейшие средство,например 300 , ,Штаты в жопе.А вот вопрос,почему они на Россию с прибором положили,несмотря на наши кинжалы,торпеды с водородными бомбами и прочие "Ужасные" виды оружия? Это они просто сумасшедшие и не поверили гаранту? Представьте,что из 105 ракет сбили 71 ... Ну США просто в страхе,а Франция с Англией просто обосрались... Блин! слушать этих уродов противно.Разворовали все бабло,понакупали себе яхт и вилл в испаниях,атеперьсбивают 71 ракету...Идиоты в генеральских погонах вешают лапшу на уши под бурные аплодисменты...Страна воров и иддиотов.
wojskowy Марек Качоровски 14 апреля 2018 | 18:03
kail34: Сирийское Правительство официально заявило, что было уничтожено всего 20 ракет, т.е. остальные 85 благополучно достигли цели. Так что все портяночные вопли о 100% сбитых ракет США абсолютная ложь. Всё это подтверждено данными локаторов, снимками со спутников и беспилотниками. В интернете не составляет труда прослушать и посмотреть официальный канал Правительства Сирии, можно прослушать и на английском языке. Или сами сирийцы тоже врут?
sosiobama 14 апреля 2018 | 18:14
wojskowy: Сирийцы празднуют отличную работу своей Армии, сейчас смотрю в прямом эфире.))
sg81g 14 апреля 2018 | 17:40
> утечку химических веществ на атакованных объектах удалось минимизировать
О как! Вот что значит умные ракеты. Сначала разрушают баллоны со смертельным ядом, а затем начинают разлагать этот яд. Или несколько иначе. Увидев что летят на склад с ХО, ракеты сворачивают с курса и самоубиваются о ракеты ПВО...
Хомячки, что с вашими хозяевами? Последнее времы такую куйню несут, что поневоле задумаешься, а не вмешивается ли Путин не только в выборы, но и в назначение на должности. Столько дебилов в одном месте вряд ли могут собраться случайно..
askol2016 14 апреля 2018 | 17:42
Эффективная атака, но надо продолжать
mikr 14 апреля 2018 | 17:48
//...США, Франция и Великобритания выпустили по территории Сирии в общей сложности 105 ракет...//
А долетело до целей только чуть больше тридцати штук. И это еще при том, что их сбивали устаревшие российские зенитные комплексы под управлением сирийцев. Если американцы называют этот позор отличным результатом, то можно легко себе представить, что с ними может сделать современное российское оружие.
income 14 апреля 2018 | 17:57
mikr: По данным всех СМИ (Reuters, CNN, AP и др.), кроме Российских, все цели были поражены. К сожалению.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 18:08
income: Так покажите эти цели? В прошлом году чуть ли не через час показали разбомбленный сирийский аэродром. А тут тишина.
income 14 апреля 2018 | 18:19
serhio_25__: Понятия не имею. Истину еще предстоит выяснить. Однако, из упоминавшихся СМИ есть такие, которые ошибаются иногда, и есть такие, которые врут практически всегда. К сожалению.
legioner_002 14 апреля 2018 | 17:52
"Цели уничтожены, нанесён урон, возможности остались" - что-то нё сходится.. Видать сирийские ПВО действительно посбивали знатно.
nikchimzwet886 14 апреля 2018 | 18:08
legioner_002: Значит теперь "животноеасад" будет готовится к следующей химатаке с целью убить следующую порцию мирных мужчин, женщин и детей ещё года 2.
mayk18 14 апреля 2018 | 18:14
legioner_002: Сирийские ПВО не имеют возможности сбивать крылатые ракеты летящие на низкой высоте...Лапшу российскую только в России и лопают со своих ушей...ПВО Асада было подавлено с самого начала удара по Сирии...
Если хоть чего посбивали-могли б и предьявить...
Но предьявлять даже мультиков нет....
nestor199 14 апреля 2018 | 18:02
Ну выпустили. И чё?
polba 14 апреля 2018 | 18:02
"Минимизация утечки химических веществ" с помощью крылатых ракет, это... фактически диагноз.
i_c_e 14 апреля 2018 | 18:08
Блин, кажется я понял как 13 заявленных сбитыми ракет по телевидению Сирии превратились в 71 — арабские 13, как у них положено, справа налево выглядит именно как 71...
Возможно, к вопросу о координации армий САР и РФ
ly4_sveta 14 апреля 2018 | 18:12
,,... в общей сложности 105 ракет" Надо продолжить - при
молчаливом согласии российских военных, которые были обо
всем предупреждены, а значит, согласны.
pergamsky Георгий Пичугин 14 апреля 2018 | 18:19
Все "умные" ракеты сбиты старыми российскими ракетами...
petrovitchcolyan 14 апреля 2018 | 18:19
А что так жидко, наши зараз по 1500 штук запускают, так сказать до полного уничтожения живой силы врага !
Да и повторяют это почти каждый день , а не раз в году.