//...США, Франция и Великобритания выпустили по территории Сирии в общей сложности 105 ракет...//

Об этом в Пентагоне сообщил представитель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. По его словам, все заданные цели уничтожены, утечку химических веществ на атакованных объектах удалось минимизировать. По данным Пентагона, в ответ на удары США Сирия выпустила более сорока ракет, но действия сирийской ПВО были неэффективными.

В то же время в Пентагоне считают что у Дамаска осталась возможность для производства химоружия, хотя этой индустрии нанесен существенный ущерб.