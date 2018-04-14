Лавров: Заявления о неопровержимых фактах применения в сирийской Думе химоружия ничем не подтверждены
Заявления о неопровержимых фактах применения в сирийской Думе химоружия ничем не подтверждены. Так считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его оценке, удары США по Сирии неправомерны и неприемлемы.
Напомним, ситуацию в Сирии после нанесения по этой стране ракетных ударов США, Великобританией и Францией уже через полчаса обсудит Совет безопасности ООН. По сведениям Рейтер, Россия предложит резолюцию, осуждающую акт агрессии в Сирии американцев и их союзников.
Комментарии30
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danko_swenja 14 апреля 2018 | 17:31
Лавров прав!!!
maestro_air 14 апреля 2018 | 17:33
danko_swenja: Лавров лев!!!!
danko_swenja 14 апреля 2018 | 17:36
maestro_air: правильно маэстро.
malinanti 14 апреля 2018 | 17:45
Россия предложит резолюцию, осуждающую акт агрессии в Сирии американцев и их союзников.
***
Западные режимы признают свою вину и ложь, и раскаиваются лишь постфактум через много лет, как это было в случае их агрессии против Ирака.
Признали таки, что никакого ОМП (оружия массового поражения) у Саддама Хуссейна не было.
luger_max_otto 14 апреля 2018 | 17:50
Правильный дипломат врет во имя своей страны. Лавров врет во имя людоеда.
archibald_dandy_esquire 14 апреля 2018 | 17:58
luger_max_otto:
длинная-длинная цитата:
" Лавров: Заявления о неопровержимых фактах применения в сирийской Думе химоружия ничем не подтверждены
По его оценке, удары США по Сирии неправомерны и неприемлемы…"
Ответ:
- Ну и что?
Обычно так отвечают дебилам-б..
alex362 14 апреля 2018 | 17:54
danko_swenja: А теперь поцелуй сам себя взасос, уродец многожопый. Кстати, твой лавров - всего лишь мелкий поц, как и все ничтожества подлизываюшие путину.
astet 14 апреля 2018 | 17:39
maestro_air: Лавров: Заявления о неопровержимых фактах применения в сирийской Думе химоружия ничем не подтверждены
Как и в случае
с отравлением Литвиненко и Скрипалей?
Как и в случае С Украиной и МН-17?
danko_swenja 14 апреля 2018 | 17:41
astet: а что с Украиной, козёл?
malinanti 14 апреля 2018 | 17:50
astet:Как и в случае с отравлением Литвиненко и Скрипалей?
Как и в случае С Украиной и МН-17?
***
Как и в случае с пробиркой Колина Пауэла.
Как и в случае со Скрипалями, чудесно выздоровевшими после якобы отравления БОВ (боевымм отравляющим веществом).
Как и в случае с highly likely химатакой в Сирии до приезда на место якобы химатаки представителей ОЗХО
art_ 14 апреля 2018 | 17:56
malinanti: что-то не так с этими химатаками, и главное. как-будто так и надо - докопаться не дают. как с убийством кеннеди
alger 14 апреля 2018 | 18:16
maestro_air: но уже не готовящийся к прыжку, а к плетке
compare 14 апреля 2018 | 17:53
danko_swenja: нет.лавров-лев!
v1nc 14 апреля 2018 | 17:35
На арене вновь путинский холуй и убийца..после принятия двух "дорожек" кокса.
danko_swenja 14 апреля 2018 | 17:38
v1nc: а ты парашенский какол.
v1nc 14 апреля 2018 | 17:51
danko_swenja: блевотина гэбистская, ты зачем из ректума своего хозяина чекистской швали выполз, а?!)))...Ну -ка быстро обратно и продолжай разгребать его каловые камни, парантроп!)))
xoxlotvari 14 апреля 2018 | 17:58
v1nc: Я сказал - Фу ! Псина хохлятская ну ка марш в свою дупу четыреста четвертую ,животное !
lnmanusnostras1 14 апреля 2018 | 17:55
v1nc: как там в 404?
leomosk16 14 апреля 2018 | 17:36
///Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны, заявил в субботу начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», — сказал Рудской в эфире телеканала «Россия 24».///
andreykochnev 14 апреля 2018 | 17:38
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
askol2016 14 апреля 2018 | 17:39
Тупорылым мидовцам не понять, что факты применения Асадом химоружия против сирийского гражданского населения доказаны международными организациями.
mppv 14 апреля 2018 | 17:45
askol2016:
Дак точнее, askol: доказаны международным организациям
sokal123 14 апреля 2018 | 17:40
Унылая лошадь всегда врет.
gregor 14 апреля 2018 | 17:40
Лавров: Заявления о неопровержимых фактах ,что дважды два равно четыре , ничем не подтверждены .
В России это не факт ,если Путин решит ,что дважды два равно 5 , то 88 % Одобрямс .
Менталитет , знаете ли .
matsuvi 14 апреля 2018 | 17:41
А утром грустный ишак говорил что, в Сирии газовую атаку совершила Великобритания. Теперь " факты не подтверждены".
abuvgrobu 14 апреля 2018 | 17:44
По комментариям и нотам мы впереди планеты всей...
ladyirina 14 апреля 2018 | 17:47
Проще один раз записать выступление Лаврова: "Факты не подтверждены. Россия участия не принимала. Всё это домыслы и провокации против России". И, получив отпор от Запада после очередной российской подлянки, просто прокручивать запись.))
dr_nemos 14 апреля 2018 | 17:49
для лаврова главное врать постоянно, без перерыва....это и есть путинская дипломатическая скрепа. И ведь за страну ему не стыдно.
plank1957 14 апреля 2018 | 18:00
Ага, и США с Британией и Францией ее поддержат.
dirizhabli 14 апреля 2018 | 18:04
"Заявления о неопровержимых фактах применения в сирийской Думе химоружия ничем не подтверждены".
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Так же, как впрочем и постоянный рост цен на бензин в нефтедобывающей стране и ставки земельного налога для населения России, где земли, хоть ЖО"ОЙ ешь.