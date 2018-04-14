" Лавров: Заявления о неопровержимых фактах применения в сирийской Думе химоружия ничем не подтверждены

Заявления о неопровержимых фактах применения в сирийской Думе химоружия ничем не подтверждены. Так считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его оценке, удары США по Сирии неправомерны и неприемлемы.

Напомним, ситуацию в Сирии после нанесения по этой стране ракетных ударов США, Великобританией и Францией уже через полчаса обсудит Совет безопасности ООН. По сведениям Рейтер, Россия предложит резолюцию, осуждающую акт агрессии в Сирии американцев и их союзников.