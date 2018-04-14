В США скончался знаменитый кинорежиссер Милош Форман

Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман, создатель фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», скончался в США на 87-м году жизни.

Творчество Милоша Формана стало эпохой для мирового кино, сказал «Эху Москвы» обозреватель радиостанции «Вести-фм» и главный редактор «Искусства кино» Антон Долин.

Жена режиссера Мартина сообщила, что Форман скончался после недолгой болезни.