В США скончался знаменитый кинорежиссер Милош Форман
Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман, создатель фильмов «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», скончался в США на 87-м году жизни.
Творчество Милоша Формана стало эпохой для мирового кино, сказал «Эху Москвы» обозреватель радиостанции «Вести-фм» и главный редактор «Искусства кино» Антон Долин.
Жена режиссера Мартина сообщила, что Форман скончался после недолгой болезни.
Комментарии5
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ospa82 14 апреля 2018 | 17:15
Светлая память гению!
uhovostro 14 апреля 2018 | 17:27
Жаль, прекрасный был режиссёр...
moskovich 14 апреля 2018 | 17:38
Спасибо ему за прекрасные фильмы!
sokal123 14 апреля 2018 | 17:42
Как жаль! Какие замечательные люди ,какой Потрясающий режиссер ,как обидно.
tolyasretenskiy 14 апреля 2018 | 18:01
Преклоняюсь. Светлая память