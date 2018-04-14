В девяти городах Подмосковья состоялись массовые протесты против свалок
Люди вышли на акции в Волоколамске, Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Красноармейске, Балашихе, Шатуре, Коломне и Серпухове. Как передает МБХ-медиа, протестующие призывали разобраться со свалками и отправить в отставку местные власти. В Волоколамске на акцию собралось около 400 человек. Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак призвала жителей города объединиться с другими подмосковными городами, протестующими против мусорных полигонов, чтобы устроить «большой сход против свалок». В Серпухове на митинг пришло большее тысячи человек. Еще до начала акции в городе был задержан активист «Левого блока» Станислав Кирюшкин. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов по пути на один из митингов в Подмосковье был остановлен сотрудниками ДПС, которые досмотрели его автомобиль и отпустили.
В Волоколамске полиция задержала пятерых активистов движения «Левый фронт». Об этом «Эху Москвы» рассказал его координатор Сергей Удальцов. «Левый фронт» будет противодействовать этим задержаниям и обжаловать их, добавил Сергей Удальцов.
Комментарии10
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vilingrad 14 апреля 2018 | 17:12
Любопытно. Не против бесчинства американской военщины в Сирии. Кажется, даже вате Вовкины игрища стали по фигу:)
astet 14 апреля 2018 | 17:31
vilingrad: патриоты из 9 подмосковных городов!
Перестаньте раскачивать лодку!
Если сами выбрали Путина,
хавайте то дерьмо,
за которое проголосовали!!!
не огорчайте ваш выбор:
ему итак поплохело
из-за неприятностей в Сирии.
Теперь опять
придётся ботоксом накачиваться,
перед инаугурацией ;)))
ly4_sveta 14 апреля 2018 | 18:02
astet: Да, опять расстроили Владимира Владимировича и прощения
никто не хочет просить по примеру Тулеева с Мизулиной. Не знают
российских порядков.
zapadnay 14 апреля 2018 | 17:43
Непонятно, как будут дышать люди, живущие рядом со свалками, в жаркое время года?! Главное, дети. Ведь не все родители смогут вывезти детей на летние каникулы, как говорится, куда подальше.
sv72 14 апреля 2018 | 17:15
То есть требований тысяч людей власть видеть не желает, свои прямые обязанности (грамотная и безопасная организация переработки и утилизации мусора, как в цивил. странах) выполнять не желает. А желает видеть пятерых виноватых в том, что люди посмели чего-то требовать. Как назвать такую власть, и куда ей дорога?
perestarok 14 апреля 2018 | 17:19
"В девяти городах Подмосковья состоялись массовые протесты против свалок"
Правильно. Закрыть все сразу. Заставить москвичей съедать свой мусор.
А если серьёзно, то свалки последних лет сильно воняют потому, что на них выбрасывают очень много продуктов. Торгаши жадные, они цены держат, а покупательная способность населения упала. В магазинах продукты портятся и их вывозят на свалки. Вот эти продукты и воняют. Ведь отходы ремонта квартиры почти не пахнут, бытовая техника и старая одежда тоже. А вот выброшенные продукты воняют.
tks 14 апреля 2018 | 17:19
"Мусорные" протесты сметут режим мусоров!
profi1962 14 апреля 2018 | 17:50
Завтра всех позовут осуждать Трампа за атаку Сирии. Вот увидите. 100%.
ly4_sveta 14 апреля 2018 | 17:59
Какие свалки? Кому до них дело?))) У Путена война на
повестке дня. А вы тут со своими свалками, зарплатами,
пенсиями, ЖКХ, ценами, разорениями, безнадегой и нищетой...
Асада надо спасать. На те деньги, которые были выброшены в
сирийскую военную ,,тренировку", можно было закрыть все
свалки и понастроить мусороперерабатывающих заводов, но...
скучно, не интересно. Кто бы тогда говорил о Путине на мировой
арене, кто бы его знал и ,,боялся"?
dirizhabli 14 апреля 2018 | 18:07
Когда бомбят лучшего друга - Асада, тут уж не до свалок и не до народа, вынужденного жить в дерьме.