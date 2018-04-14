"В девяти городах Подмосковья состоялись массовые протесты против свалок"

Люди вышли на акции в Волоколамске, Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Красноармейске, Балашихе, Шатуре, Коломне и Серпухове. Как передает МБХ-медиа, протестующие призывали разобраться со свалками и отправить в отставку местные власти. В Волоколамске на акцию собралось около 400 человек. Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак призвала жителей города объединиться с другими подмосковными городами, протестующими против мусорных полигонов, чтобы устроить «большой сход против свалок». В Серпухове на митинг пришло большее тысячи человек. Еще до начала акции в городе был задержан активист «Левого блока» Станислав Кирюшкин. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов по пути на один из митингов в Подмосковье был остановлен сотрудниками ДПС, которые досмотрели его автомобиль и отпустили.

В Волоколамске полиция задержала пятерых активистов движения «Левый фронт». Об этом «Эху Москвы» рассказал его координатор Сергей Удальцов. «Левый фронт» будет противодействовать этим задержаниям и обжаловать их, добавил Сергей Удальцов.