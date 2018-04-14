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Эксклюзив Эха 17:02, 14 апреля 2018

В девяти городах Подмосковья состоялись массовые протесты против свалок

Люди вышли на акции в Волоколамске, Клину, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Красноармейске, Балашихе, Шатуре, Коломне и Серпухове. Как передает МБХ-медиа, протестующие призывали разобраться со свалками и отправить в отставку местные власти. В Волоколамске на акцию собралось около 400 человек. Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак призвала жителей города объединиться с другими подмосковными городами, протестующими против мусорных полигонов, чтобы устроить «большой сход против свалок». В Серпухове на митинг пришло большее тысячи человек. Еще до начала акции в городе был задержан активист «Левого блока» Станислав Кирюшкин. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов по пути на один из митингов в Подмосковье был остановлен сотрудниками ДПС, которые досмотрели его автомобиль и отпустили.

В Волоколамске полиция задержала пятерых активистов движения «Левый фронт». Об этом «Эху Москвы» рассказал его координатор Сергей Удальцов. «Левый фронт» будет противодействовать этим задержаниям и обжаловать их, добавил Сергей Удальцов.

Комментарии

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vilingrad 14 апреля 2018 | 17:12

Любопытно. Не против бесчинства американской военщины в Сирии. Кажется, даже вате Вовкины игрища стали по фигу:)

astet 14 апреля 2018 | 17:31

vilingrad: патриоты из 9 подмосковных городов!
Перестаньте раскачивать лодку!
Если сами выбрали Путина,
хавайте то дерьмо,
за которое проголосовали!!!

не огорчайте ваш выбор:
ему итак поплохело
из-за неприятностей в Сирии.
Теперь опять
придётся ботоксом накачиваться,
перед инаугурацией ;)))

ly4_sveta 14 апреля 2018 | 18:02

astet: Да, опять расстроили Владимира Владимировича и прощения
никто не хочет просить по примеру Тулеева с Мизулиной. Не знают
российских порядков.

zapadnay 14 апреля 2018 | 17:43

Непонятно, как будут дышать люди, живущие рядом со свалками, в жаркое время года?! Главное, дети. Ведь не все родители смогут вывезти детей на летние каникулы, как говорится, куда подальше.

(комментарий скрыт)

sv72 14 апреля 2018 | 17:15

То есть требований тысяч людей власть видеть не желает, свои прямые обязанности (грамотная и безопасная организация переработки и утилизации мусора, как в цивил. странах) выполнять не желает. А желает видеть пятерых виноватых в том, что люди посмели чего-то требовать. Как назвать такую власть, и куда ей дорога?

perestarok 14 апреля 2018 | 17:19

"В девяти городах Подмосковья состоялись массовые протесты против свалок"

Правильно. Закрыть все сразу. Заставить москвичей съедать свой мусор.
А если серьёзно, то свалки последних лет сильно воняют потому, что на них выбрасывают очень много продуктов. Торгаши жадные, они цены держат, а покупательная способность населения упала. В магазинах продукты портятся и их вывозят на свалки. Вот эти продукты и воняют. Ведь отходы ремонта квартиры почти не пахнут, бытовая техника и старая одежда тоже. А вот выброшенные продукты воняют.

tks 14 апреля 2018 | 17:19

"Мусорные" протесты сметут режим мусоров!

profi1962 14 апреля 2018 | 17:50

Завтра всех позовут осуждать Трампа за атаку Сирии. Вот увидите. 100%.

ly4_sveta 14 апреля 2018 | 17:59

Какие свалки? Кому до них дело?))) У Путена война на
повестке дня. А вы тут со своими свалками, зарплатами,
пенсиями, ЖКХ, ценами, разорениями, безнадегой и нищетой...
Асада надо спасать. На те деньги, которые были выброшены в
сирийскую военную ,,тренировку", можно было закрыть все
свалки и понастроить мусороперерабатывающих заводов, но...
скучно, не интересно. Кто бы тогда говорил о Путине на мировой
арене, кто бы его знал и ,,боялся"?

dirizhabli 14 апреля 2018 | 18:07

Когда бомбят лучшего друга - Асада, тут уж не до свалок и не до народа, вынужденного жить в дерьме.

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