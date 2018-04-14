Совбез ООН через час соберется для обсуждения ударов по Сирии

Заседание созывают по требованию России.

Тема заседания «угрозы международному миру и безопасности: ситуация на Ближнем Востоке». С докладом выступит представитель секретариата ООН. Владимир Путин сообщил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить действия в Сирии США, Великобритании и Франции. «Без санкции Совбеза, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства», отметил российский президент. Американский лидер Дональд Трамп называл авиаудар по Сирии идеально выполненным. По его словам, это лучший результат из всех возможных. Президент США подчеркнул, что гордится своими вооруженными силами.

Успешной назвал миссию министр обороны Великобритании. В свою очередь в посольстве России в Лондоне не видят признаков успешности удара коалиции Запада, поскольку он не нанес серьезного вреда инфраструктуре. Большую часть ракет перехватили ПВО Сирии, которые используют со времен Советского союза, российские ПВО в этом не участвовали, это не их зона ответственности, заключили в российском посольстве.

Отражение ракетного удара будет праздновать вся Сирия, уверен премьер-министр страны Имад Хамис.