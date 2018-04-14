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17:00, 14 апреля 2018

Совбез ООН через час соберется для обсуждения ударов по Сирии

Заседание созывают по требованию России.

Тема заседания «угрозы международному миру и безопасности: ситуация на Ближнем Востоке». С докладом выступит представитель секретариата ООН. Владимир Путин сообщил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить действия в Сирии США, Великобритании и Франции. «Без санкции Совбеза, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершен акт агрессии против суверенного государства», отметил российский президент. Американский лидер Дональд Трамп называл авиаудар по Сирии идеально выполненным. По его словам, это лучший результат из всех возможных. Президент США подчеркнул, что гордится своими вооруженными силами.

Успешной назвал миссию министр обороны Великобритании. В свою очередь в посольстве России в Лондоне не видят признаков успешности удара коалиции Запада, поскольку он не нанес серьезного вреда инфраструктуре. Большую часть ракет перехватили ПВО Сирии, которые используют со времен Советского союза, российские ПВО в этом не участвовали, это не их зона ответственности, заключили в российском посольстве.

Отражение ракетного удара будет праздновать вся Сирия, уверен премьер-министр страны Имад Хамис.

Комментарии

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meteor1908 14 апреля 2018 | 17:04

Бабки на лавке. Смех, а не форум народов.

sandro_007 14 апреля 2018 | 17:14

Хайли лайкли, что международное сообщество решительно осудит акт агрессии в САР по надуманному предлогу.

fig_wam_ 14 апреля 2018 | 17:20

sandro_007: Президент США Дональд Трамп прокомментировал авиаудар по Сирии, нанесенный американскими, британскими и французскими военными.

«Идеально выполненный удар вчера вечером. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и военную мощь. Лучший результат из возможных. Миссия выполнена!» — написал Трамп в твиттере.

Ос обенно умиляепт вранье о перехвате ракет ПВО Сирии, которого нет.
Причем сами сирийцы говорят максимум о 20 ракетах.

Дружок, международное сообщество уже решительно поддержало США и их союзников.

snamor 14 апреля 2018 | 17:20

sandro_007: Никто не осудит, амеры заблокируют, если что, но спектакль нужно отыграть всем сторонам.

danka_perdanka 14 апреля 2018 | 17:29

sandro_007: страшно подумать если б президентом у нас был сисян

roaswen 14 апреля 2018 | 17:04

Смешно будет, если "ЗА" будет рашка. Хотя, нет. Там же у кайла Боливия в братанах - у них кокс хороший ))

roaswen 14 апреля 2018 | 17:08

roaswen:

Смешно будет, если "ЗА" будет рашка. Хотя, нет. Там же у кайла Боливия в братанах - у них кокс хороший ))

"Президент Боливии осудил удар западной коалиции по Сирии.
Ожидаем, что Боливия попросит у России денег." (с)
угадал ))

danko_swenja 14 апреля 2018 | 17:13

roaswen: рылосвин.

anemon 14 апреля 2018 | 17:10

Я - за то, чтобы Россию лишили права вето в ООН. Осадите, наконец, этих бандитов и убийц! Путин - это не Россия!!!

olegleon 14 апреля 2018 | 17:12

anemon: так поезжайте в Совбез ООН и потребуйте этого. заявите, что Вы считаете себя умнее Черчилля и Рузвельта и Вас бесплатно лечить будут

roaswen 14 апреля 2018 | 17:16

olegleon: "Вас бесплатно лечить будут"

олежек, откуда знаешь? уже проделывал такой трюк? ))

olegleon 14 апреля 2018 | 17:23

roaswen: ну я же не предлагаю никого лишать права вето.

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 17:24

anemon: Убейся головой об стену ради Американской мировой империи. Сэкономь США бомбу, которую они бы сбросили на тебя.

anemon 14 апреля 2018 | 17:36

serhio_25__: Я против империи СССР. Предлагаю сравнить: Южная Корея и КНДР; Западная Германия - и ГДР; Вся Западная Европа, и оккупированная СССР - Восточная; даже Япония - после ядерных ударов, под патронатом США - сравните уровень жизни, что-то японцы ни в СССР, ни в РФ - не просятся..

boorian 14 апреля 2018 | 17:39

anemon: Конечно, Путин у тебя не Россия, а видимо только ты Россия, твое мнение очень интересно. Но только оно почему-то никому не интересно. Ах, вот жалость.

venmud 14 апреля 2018 | 17:58

boorian: Вот за всех отвечать никто вам полномочий не давал. Ваш
телевизионный "патризывно" заканчивается на призывном пункте.

pr22000 14 апреля 2018 | 17:18

Будем надеяться, что КНДР и Венесуэла нас поддержат.

abuvgrobu 14 апреля 2018 | 17:26

Лично я считаю все наши доводы и доказательства, как мёртвому припарка. Да будь мы хоть сто крат честнее и правдивее...

dusia08 14 апреля 2018 | 17:35

Кто видел Небенздю, тот в цирке не смеется..

e621 14 апреля 2018 | 17:40

Бедная Сирия. Камня на камне не оставят пидоры.

sasass 14 апреля 2018 | 18:16

В совбезе ООН Россия никакого веса уже не имеет - она находится в безвоздушном пространстве ....

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