Пятерых активистов незарегистрированного «Левого фронта» задержали в Волоколамском районе
Как сообщил ИФ координатор движения Сергей Удальцов, это произошло после митинга против полигона «Ядрово». Машину активистов остановила полиция под предлогом, что водитель, возможно, находится в состоянии наркотического опьянения. Полицейские также сказали, что у них есть информация о запрещенных предметах и литературе в машине. По словам Удальцова, задержанных повезли в Красногорск на освидетельствование и для составление протоколов.
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