Движение поездов на «красной» ветке московского метро сегодня прерывалось из-за падения пассажира на рельсы
Поезда не ходили от станции «Юго-Западная» до «Спортивной». В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе подземки, пассажир, упавший на рельсы, погиб. Сейчас движение по Сокольнической линии осуществляется в обычном режиме.
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abuvgrobu 14 апреля 2018 | 16:48
Ножками они там ослабли, что ли, мАсквичи эти.. То и дело что-то на рельсы в метро валиться стали..