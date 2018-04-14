Движение поездов на «красной» ветке московского метро сегодня прерывалось из-за падения пассажира на рельсы

Поезда не ходили от станции «Юго-Западная» до «Спортивной». В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе подземки, пассажир, упавший на рельсы, погиб. Сейчас движение по Сокольнической линии осуществляется в обычном режиме.