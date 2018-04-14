В Липецкой области разбился легкомоторный самолет
По данным экстренных служб, на борту находилось два человека: пилот и пассажир. Оба погибли. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предстоит выяснить, был ли полет санкционирован.
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zztop1960 14 апреля 2018 | 16:45
А в России бывает хоть один день , что бы не разбился самолёт ?