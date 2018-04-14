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16:31, 14 апреля 2018

Трамп: Соединенные Штаты и их союзники достигли поставленных целей при нанесении ударов по Сирии

Соединенные Штаты и их союзники достигли поставленных целей при нанесении ударов по Сирии. Об этом у себя в Твиттере пишет президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил Францию и Великобританию за содействие в нанесении авиаударов. «Миссия выполнена», — заключил президент США. Американские военные утверждают, что цель операции США в Сирии достигнута без существенных помех со стороны Дамаска, все цели в Сирии удалось успешно поразить. Официальный представитель Пентагона сообщила, что на одном из объектов хранилось некоторое количество химического оружия.

Комментарии

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nipalvern 14 апреля 2018 | 16:38

Коалиция обгадилась по полной. Результат нулевой.
Путину респект, что не стал тратить наши ракеты.
Весь американский и британский хлам посбивали сирийцы советскими с-125 и с-200.

nelibermot19 14 апреля 2018 | 16:40

Из брифинга МО РФ
а/д Дювали - 4 из 4
а/д Думейр - 12 из 12
а/д Блей - 18 из 18
а/д Шайрат - 12 из 12
а/д Меззе (неисп.) - 5 из 9
а/д Хомс - 13 из 16 (сильных разрушений нет)
нас. пункты Барса и Джерамани - 7 из 30
Итого 71/103, 69% сбито

patrik05 14 апреля 2018 | 16:41

Трамп: Соединенные Штаты и их союзники достигли поставленных целей при нанесении ударов по Сирии...

КПД от этого удара, как от парового двигателя, который топят долларами и евро.

begly_ 14 апреля 2018 | 16:48

Не напрасно я начал французскую водочку пить., откуда во мне столько прозорливости берется, чтобы начать заранее Францию благодарить за поддержку?..

slesar_ev 14 апреля 2018 | 16:40

nipalvern: Трамп -"So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!"
"Так гордимся нашими великими Военачалами, которые скоро будут, после того, как расходуют миллиарды полностью одобренных долларов, являются самыми прекрасными, чем когда-либо была наша страна. Ничего не будет, или кто-нибудь, даже близко!
----------------------------------------------------------------------------
великие военначалы США получат на игрушки ещё миллиарды $.
Реклама американского и российского оружия - каждый получит новые контракты. США на Томагавки (потраченные 100шт = 600млн$), РФ на С-400, Панцирь С, Бук, Тор.

amnirkov 14 апреля 2018 | 16:46

Откуда такие данные?Ни один дурак не предпримет шагов,чтобы результат получился нулевой.Там не такое тупое командование как у нас,да и вооружение по эффективности на порядки выше.

serhio_25__ 14 апреля 2018 | 16:47

"" Официальный представитель Пентагона сообщила, что на одном из объектов хранилось некоторое количество химического оружия. "" -пиндосня продолжает отжигать. Так значит там вся местность должна быть заражена ОВ. Покажите нам это место? Где оно?

slesar_ev 14 апреля 2018 | 16:38

Кто травит - https://www.veteranstoday.com/2018/04/08/proof-intel-drop-trump-bolton-behind-syria-chemical-attacks-confirmed/

max3446 14 апреля 2018 | 16:42

Военно-морские учения, которые КНР намерена провести в акватории Тайваньского пролива на следующей неделе, можно рассматривать в первую очередь как сигнал Тайваню о необходимости соблюдать принцип «одного Китая», но также и как поддержку Москвы в связи с нарастанием напряженности в противостоянии с США по сирийскому вопросу, сообщает в субботу издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные военные источники.

Думаю дни пендостана сочтены. оказывается их томагавки полная фигня, а больше у них и оружия то нет, можно брать голыми руками и закидать шапками

tararabumbia 14 апреля 2018 | 16:43

Чингизиды, Владислав IV, Карл XII , Наполеон, Гитлер - Трамп теперь) Идиоты, никогда не выиграете у России. Никогда)

leomosk16 14 апреля 2018 | 16:45

///Трамп: Соединенные Штаты и их союзники достигли поставленных целей при нанесении ударов по Сирии..///

Если Трамп ставил целью укрепить мнение большинства на планете Земля о том, что США с союзниками и он лично есть наглое, лживое, жадное Говно, гопники мирового масштаба, таки да, таки они это сделали...

indeezjoe 14 апреля 2018 | 16:45

Похоже эти идиоты реально не представляют себе, что происходит после того, как крылатая ракета попадает в склад с настоящим химическим оружием...

Кстати, было бы неплохо на место разбомбленных "складов с химоружием и лабораторий по его разработке" миссию ОЗХО направить, тем более она уже в Сирии и все рядом. Ну чтобы два раза не вставать...
;-))

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