///Трамп: Соединенные Штаты и их союзники достигли поставленных целей при нанесении ударов по Сирии..///

Соединенные Штаты и их союзники достигли поставленных целей при нанесении ударов по Сирии. Об этом у себя в Твиттере пишет президент США Дональд Трамп. Он поблагодарил Францию и Великобританию за содействие в нанесении авиаударов. «Миссия выполнена», — заключил президент США. Американские военные утверждают, что цель операции США в Сирии достигнута без существенных помех со стороны Дамаска, все цели в Сирии удалось успешно поразить. Официальный представитель Пентагона сообщила, что на одном из объектов хранилось некоторое количество химического оружия.