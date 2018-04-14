СовБез ООН соберется по запросу России в 18:00 по московскому времени
Москва требует обсудить нанесенные США и их союзниками удары по Сирии. США, Британия и Франция на рассвете нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. Владимир Путин назвал ракетные обстрелы Сирии актом агрессии.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kraft 14 апреля 2018 | 16:37
Будут небось попкорн жрать.
А потом разойдутся по домам.
slesar_ev 14 апреля 2018 | 16:44
Кто и чем травит - https://www.veteranstoday.com/2018/04/08/proof-intel-drop-trump-bolton-behind-syria-chemical-attacks-confirmed/
begly_ 14 апреля 2018 | 16:45
Что Москва будет обсуждать?, она участвовала в операции?, или если шугливо покрутилась под ногами авианосцев, то все - боевая участница ?
olegleon 14 апреля 2018 | 16:47
kraft: итак некошерно в субботу работать.
вот два главных противника ))
https://ichef.bbci.co.uk/live-experience/cps/624/cpsprodpb/vivo/live/images/2018/4/14/05ceb4d2-0fac-4475-93a1-3880f54de423.jpg
ivar1964 14 апреля 2018 | 16:38
Что тут обсуждать? Россия, собирай свои бебихи и вали из Сирии, пока еще США дают возможность уйти. Лицо не сохраните, но сохраните людей. И надежду на сохранение отношений в дальнейшем.
mikhail_spb_ 14 апреля 2018 | 16:38
А почему бы нацдилеру самому не приехать в ООН и не постучать ботинком по трибуне?
Это было бы в духе его нынешней внешней политики.
karampapam 14 апреля 2018 | 16:41
Россия будет плакаться в ООН?
peresvet73 14 апреля 2018 | 16:41
Скоро ещё и украинцы с молдаванами дадут Вовику-76% поджопника со своей территории.
vasya_von_smetankin 14 апреля 2018 | 16:47
Искандеры опять оплошали... они вообще когда-нибудь трезвыми бывают?