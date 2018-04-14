СовБез ООН соберется по запросу России в 18:00 по московскому времени

Москва требует обсудить нанесенные США и их союзниками удары по Сирии. США, Британия и Франция на рассвете нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. Владимир Путин назвал ракетные обстрелы Сирии актом агрессии.