Футболисты «Локомотива» разгромили «Динамо» в 26-м туре чемпионата России

Московский «Локомотив» одержал крупную победу над столичным «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, состоявшаяся на «Арене Химки» в субботу, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Голы забили Антон Миранчук (3-я и 72-я минуты), Джефферсон Фарфан (42) и Дмитрий Тарасов (58). Полузащитник «красно-зеленых» Алексей Миранчук не реализовал пенальти на 21-й минуте.

Возглавляющий турнирную таблицу «Локомотив» набрал 55 очков и опережает занимающий второе место столичный «Спартак» на 5 баллов. «Динамо» (30), потерпевшее первое поражение в семи турах, идет 11-м.

Команда Юрия Семина 18 апреля примет грозненский «Ахмат», «бело-голубые» в этот же день сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом».