Футболисты «Локомотива» разгромили «Динамо» в 26-м туре чемпионата России
Встреча, состоявшаяся на «Арене Химки» в субботу, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Голы забили Антон Миранчук (3-я и 72-я минуты), Джефферсон Фарфан (42) и Дмитрий Тарасов (58). Полузащитник «красно-зеленых» Алексей Миранчук не реализовал пенальти на 21-й минуте.
Возглавляющий турнирную таблицу «Локомотив» набрал 55 очков и опережает занимающий второе место столичный «Спартак» на 5 баллов. «Динамо» (30), потерпевшее первое поражение в семи турах, идет 11-м.
Команда Юрия Семина 18 апреля примет грозненский «Ахмат», «бело-голубые» в этот же день сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом».
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