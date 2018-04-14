В Госдуме подготовили проект закона об ответных мерах на американские санкции

Россия, среди прочего, может ограничить поставки западных лекарств, продуктов, а также алкоголя и табака.

Ответить Америке на очередные санкции российские депутаты предлагают довольно ожидаемым способом: лишить собственных граждан возможности покупать производимые в США лекарства, (кроме тех, аналоги которых не изготавливают в России), а также запретить американские сигареты, алкоголь и сельхозпродукцию — причем не только из США, но и всех стран, «поддерживающих позицию Вашингтона». Кроме товарного эмбарго, адекватной ответной мерой депутаты считают запрет гражданам США работать в России, а отечественным государственным и муниципальным учреждениям — закупать программное обеспечение и IT-оборудование из Америки. Рассуждая о возможном ограничении поставок продуктов, алкоголя и других товаров, депутаты предсказуемо вспомнили об импортозамещении.

Что касается поставок российской продукции в США, в качестве ответа на американские санкции Госдума предлагает прекратить продавать Америке ракетные двигатели, комплектующие для авиалайнеров, а также остановить сотрудничество в атомной отрасли. Но все же одной из самых экстравагантных идей для контрсанкций стало предложение производить в России продукцию американских брендов без лицензии и согласия правообладателей. Нанести удар по авторскому праву и, тем самым «дать под дых» Вашингтону, считает целесообразным первый зампред комитета Думы по законодательству Михаил Емельянов. Законопроект об ответных мерах может быть утвержден довольно быстро: в парламент документ внес спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также главы фракций. Первое обсуждение состоится в понедельник. Впрочем, принятие закона не будет означать автоматическое вступление контрсанкций в силу: что именно запрещать и как — будет решать президент, а вводить ограничения в действие предстоит правительству.

В Кремле и правительстве пока не ознакомились с проектом закона.