В Госдуме подготовили проект закона об ответных мерах на американские санкции
Россия, среди прочего, может ограничить поставки западных лекарств, продуктов, а также алкоголя и табака.
Ответить Америке на очередные санкции российские депутаты предлагают довольно ожидаемым способом: лишить собственных граждан возможности покупать производимые в США лекарства, (кроме тех, аналоги которых не изготавливают в России), а также запретить американские сигареты, алкоголь и сельхозпродукцию — причем не только из США, но и всех стран, «поддерживающих позицию Вашингтона». Кроме товарного эмбарго, адекватной ответной мерой депутаты считают запрет гражданам США работать в России, а отечественным государственным и муниципальным учреждениям — закупать программное обеспечение и IT-оборудование из Америки. Рассуждая о возможном ограничении поставок продуктов, алкоголя и других товаров, депутаты предсказуемо вспомнили об импортозамещении.
Что касается поставок российской продукции в США, в качестве ответа на американские санкции Госдума предлагает прекратить продавать Америке ракетные двигатели, комплектующие для авиалайнеров, а также остановить сотрудничество в атомной отрасли. Но все же одной из самых экстравагантных идей для контрсанкций стало предложение производить в России продукцию американских брендов без лицензии и согласия правообладателей. Нанести удар по авторскому праву и, тем самым «дать под дых» Вашингтону, считает целесообразным первый зампред комитета Думы по законодательству Михаил Емельянов. Законопроект об ответных мерах может быть утвержден довольно быстро: в парламент документ внес спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также главы фракций. Первое обсуждение состоится в понедельник. Впрочем, принятие закона не будет означать автоматическое вступление контрсанкций в силу: что именно запрещать и как — будет решать президент, а вводить ограничения в действие предстоит правительству.
В Кремле и правительстве пока не ознакомились с проектом закона.
Комментарии39
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yuliana0109 14 апреля 2018 | 16:06
Ну, да, заморим же население России до последнего жителя страны в войнушке Путина с цивилизованным миром. Дебилы, мля
novyrusich 14 апреля 2018 | 16:12
yuliana0109: Да не только население заморят, а и последнюю промышленность уничтожат эти дебилы.
Акции крупнейшего в России производителя титана — «ВСМПО-АВИСМА» — обвалились на торгах после новостей об ответных мерах России на новые санкции США, пишет finanz.ru.
«ВСМПО-АВИСМА» отправляет 70% своей продукции на экспорт, обеспечивает 40% потребностей корпорации Boeing. Бумаги компании, производящей 90% титана в России и обеспечивающей треть потребностей мирового авиапрома, завершили день падением на 6,25%. Обвал котировок стал рекордным с июня прошлого года и отрезал от капитализации компании 14 млрд рублей.
В пресс-службе компании отметили, что возможные ограничения на поставку титана в США, где основным потребителем является корпорация Boeing, могут повлечь нарушение кооперационных связей и обязательств и нанесут ущерб всей российской экономике. Кроме этого, в уральском регионе более 20 тысяч сотрудников окажутся в кризисной ситуации, добавили в ВСМПО.
prutkov100 14 апреля 2018 | 16:24
Да , нашим не привыкать курить бамбук и ссать на ранку для заживления . Скоро лето , лебеда попрет , опять же туристы понаедут на ЧМ , можно будет выпросить что нибудь , ведь не откажут южноамериканские и африканские братья жителям страны , которая когда то кормила и одевала эти континенты .
stas_russkiy 14 апреля 2018 | 16:07
"Удивительный по глубине ума человек (очередной раз). Западные лекарства у него надо выплёвывать и заменять Боярышником. Как его до сих пор держат запредом Госдумы?"
https://t.co/IOagDXqgPz
tks 14 апреля 2018 | 16:19
stas_russkiy: "Кто же его назначил в очистку?!" ©
mikhail_spb_ 14 апреля 2018 | 16:07
Взбесившийся принтер напечатал очередной антинародный закончик.
А что именно запрещать по этому закону будет решать нацдилер в зависимости от своего настроения, степени обиженности на весь мир и от того, какие сны ему снились.
natogrek 14 апреля 2018 | 16:15
mikhail_spb_: Мне кажется что даже в Кремле, несмотря на высочайшую степень обиженности на весь мир, обалдеют от запредельно гнусных инициатив думаков.
yuriyp 14 апреля 2018 | 16:35
natogrek: Вы всерьез думаете, что эти шуты гороховые без разрешения Кремля выдали этот "документ"? Уверен, его в Кремле и составили для разыгрывания этой "многоходовочки"...
novyrusich 14 апреля 2018 | 16:23
mikhail_spb_: прекратить продавать Америке ракетные двигатели могли предложить только идиоты.
До 2022 г США этими двигателями уже запаслись, а далее ...вступает в силу
Окончательный запрет на закупку российского двигателя РД-180 вступит в силу в 2022 году.
К этому сроку предполагается заменить РД-180 на кислородно-метановый двигатель BE-4 компании Blue Origin.
chomja 14 апреля 2018 | 16:08
Что ж,отказ от иностранных лекарств облегчит работу пенсионного фонда.
rihard 14 апреля 2018 | 16:09
Прикрепить всю эту мразоту думскую к обычной поликлинике и отобрать все привелегии и повышенную пенсию и пусть наслаждаются.Петра Толстого лечить от всех болезней корой дуба и настойкой боярышника!
ura_123 14 апреля 2018 | 16:10
Ну что дорогие воронежцы... Как говориться,как проголосовали так вам и надо.
lenin3 14 апреля 2018 | 16:12
ura_123: Липецку приготовиться...
ura_123 14 апреля 2018 | 16:15
lenin3: Уссурийску...
ura_123 14 апреля 2018 | 16:17
ura_123: Кстати,а сколько их всего,российских городов?
archibald_dandy_esquire 14 апреля 2018 | 16:27
ura_123: " Кстати,а сколько их всего,российских городов? "
Неважно, сколько всего - все российские города подлежат наказанию за то, что большой дядька огорчил пацана из питерской подворотни.
По крайней мере, такова пацанская сущность.
diximania1948 14 апреля 2018 | 16:10
От злобы , что не может ответить контрсанкциями Америке, Путин, как всегда, накладывает санкции на свой народ.Он нас просто ненавидит!
y3emen1 14 апреля 2018 | 16:47
diximania1948: у путина "свой народ" это кооператив "озеро", остальное алекоторат...
ura_123 14 апреля 2018 | 16:13
Кстати,по поводу запрета лекарств.. И многих сирот осчастливил "закон Димы Яковлева" более известный как "ЗАКОН ПОДЛЕЦОВ" ?
tks 14 апреля 2018 | 16:21
ura_123: Это будет "Закон Пятницы, 13-го". Именно вчера его внесли...
ura_123 14 апреля 2018 | 16:26
tks: Да после 18.03.18 вся страна сплошная "Пятница 13-е"..
vreyhardn 14 апреля 2018 | 16:13
Людоеды в 21 м веке! Жрать людей не просто так, а по закону ими придуманному.
abuvgrobu 14 апреля 2018 | 16:13
Для начала нужно вернуть деньги, инвестированные в американские гособлигации и сделать это немедленно, а уж потом думать о санкциях..
ura_123 14 апреля 2018 | 16:21
abuvgrobu: Точно! И инвестировать в монгольские тугры)))
Ты ещё предложи Абрамовичу срочно вернуться на ПМЖ в Чукотку,а вице премьеру Шувалову срочно продавать замок в Англии!
antirussianempire 14 апреля 2018 | 16:23
abuvgrobu: вернут деньги, но после возврата Крыма Украине
ivar1964 14 апреля 2018 | 16:16
//Но все же одной из самых экстравагантных идей для контрсанкций стало предложение производить в России продукцию американских брендов без лицензии и согласия правообладателей.//
Орган, который разрабатывает законы и, казалось бы, должен безусловно их соблюдать, сознательно объявляет о том, что он не будет соблюдать законы! В этом решении вся Россия!
bokarev_aleks 14 апреля 2018 | 16:16
К сожалению как всегда очередная глупость.
tks 14 апреля 2018 | 16:17
Будущие историки назовут этот бред "Законами Пятницы 13-го".
ha12raz 14 апреля 2018 | 16:20
Продуктов ватанов лишили,, лекарств тоже, денег меньше .......а им хоть кол на балде теши.
redka17 14 апреля 2018 | 16:24
Бывшие Яблочники, потерявшие остатки мозгов, усиленно лижут задницу . Вроде, образование юридическое у Емельянова, а несет пургу всякую .
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 16:25
У них же, у сволочей, у самих в Америке собственность у всех. С какими глазами гнида Роднина будет голосовать?
poluputing 14 апреля 2018 | 16:28
Колол сустав пиндосской штукой - отлично. Выручил дружбана, купил рашкованский аналог, уколол. Мучился полгода, потому что переколоться можно только через время. Рассею возлюбил троекратно
askol2016 14 апреля 2018 | 16:29
Раньше одиночными себе по ногам стреляли (как Рогозин), а теперь решили очередями.
jetsam 14 апреля 2018 | 16:34
наконец простое население россии
приравнено к населению сша и иже с ними.
более того, теперь население россии и есть часть населения сша!
уря!
жаль (или, к счастью) простые американцы не узнают,
что стали нашими собратьями по несчастью...
jetsam 14 апреля 2018 | 16:49
Депутат Госдумы Петр Толстой предложил россиянам «выплевывать»
иностранные лекарства и лечиться народными средствами,
в частности корой дуба и отваром боярышника.
Об этом он заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
**
Таким образом Толстой прокомментировал слова президента
фонда «Институт региональных проектов и законодательств»
Бориса Надеждина, который сообщил,
что лечится от гипертонии западными медикаментами.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=n5uO9RzlbZo
ostanovka 14 апреля 2018 | 16:41
Раха окончательно о**ела.
Двинулась крышей безвозвратно.
Говорить в высшем бюрократическом органе какой-то территории такими терминами, - да это же банда, а не госуправление!!
А потом Путин скулит про международное право.
shalunok 14 апреля 2018 | 16:42
Во-первых не в госдуме ,а в администрации президента подготовили закон, а во-вторых, по сути это гуманитарная бомбежка российского населения.
nikolay333 14 апреля 2018 | 16:45
Аннексировать Аляску ещё не предлагали?
shalunok 14 апреля 2018 | 16:45
Эти антисанкции ещё больше реинтегрируют Россию из мировой цивилизации.