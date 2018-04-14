На выборы мэра Москвы может быть выдвинут единый кандидат от демократической оппозиции

Эта инициатива сегодня обсуждается на московском муниципальном съезде.

Проблема в том, что никто из оппозиционных кандидатов не может пройти муниципальный фильтр. Об этом «Эху Москвы» рассказал автор инициативы, политик Дмитрий Гудков. Нужно, чтобы все кандидаты, которые на данный момент претендуют на пост мэра Москвы, смогли поддержать эту процедуру, добавил Дмитрий Гудков.