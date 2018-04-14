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Эксклюзив Эха 16:02, 14 апреля 2018

На выборы мэра Москвы может быть выдвинут единый кандидат от демократической оппозиции

Эта инициатива сегодня обсуждается на московском муниципальном съезде.

Проблема в том, что никто из оппозиционных кандидатов не может пройти муниципальный фильтр. Об этом «Эху Москвы» рассказал автор инициативы, политик Дмитрий Гудков. Нужно, чтобы все кандидаты, которые на данный момент претендуют на пост мэра Москвы, смогли поддержать эту процедуру, добавил Дмитрий Гудков.

Комментарии

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bakero 14 апреля 2018 | 16:06

А смысл? Собянин уже вчера взял собаку. Так что результат предрешён!

natogrek 14 апреля 2018 | 16:10

Единый кандидат от демократической оппозиции всячески приветствуется

idshoohov 14 апреля 2018 | 16:13

natogrek:
Идиотский антидемократический муниципальный фильтр

oo0oo 14 апреля 2018 | 16:13

Я готов проголосовать за бабушку Яшина.

shplint_04 14 апреля 2018 | 16:22

Всё это влажные мечты. Никакого "демократического" кандидата в мэры Москвы нет и не предвидится. Эта ущербная публика Москве не нужна.

zapadnay 14 апреля 2018 | 16:18

natogrek:
И это должен быть Илья Яшин. Гудков сильно подпортил себе репутацию альянсом с Собчак.

mystar 14 апреля 2018 | 16:20

natogrek: Единый кандидат от демократической оппозиции всячески приветствуется
_______________________________________________________________________
Опыт работы необязателен употребление алкоголя и средств расширяющих сознание приветствуется.)))

stas_russkiy 14 апреля 2018 | 16:09

"...политик Дмитрий Гудков..."

Дима, ты уже не "политик", а озёрная шестёрка на подсосе у кремлёвской лошади...

olegleon 14 апреля 2018 | 16:09

может быть выдвинут, а может не будет выдвинут.

vreyhardn 14 апреля 2018 | 16:11

Все опа зиционеры желают танцевать! За деньги!

cite 14 апреля 2018 | 16:11

Только бойкот!

abuvgrobu 14 апреля 2018 | 16:16

Возня микробов в куче несвежего дерьма.. Со стороны никому не заметно, а сами вроде как кипучей деятельности заняты..

a_andrey_yrievich 14 апреля 2018 | 16:21

Неужто сподобятся? Сомневаюсь, однако...

apels 14 апреля 2018 | 16:23

Гудков гнет свою линию с муниципальным фильтром. Зря он это. В данном случае политически выгоднее дать обратный ход и пойти на открытые праймелиз.

moskow2042 14 апреля 2018 | 16:30

Против сабакина надо голосовать всем,а Собчак выдвинуть и проголосовать ......так победим дохлых воров.

patlik 14 апреля 2018 | 16:42

Эти выборы в мэры Москвы уже проиграны. Вероятность того что градоначальником останется Собянин это 99,9 %, -0,1 % это если он вдруг заболеет. Бороться надо за выборы в муниципалитеты, причем по всей России.

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