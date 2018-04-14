Трамп поблагодарил Францию и Британию за помощь в нанесении ракетных ударов по Сирии
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Британию за помощь в нанесении ракетных ударов по Сирии. «Удар был выполнен отлично. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена», – написал Трамп в своем Твиттере.
Российский МИД выступил с заявлением, в котором решительно осудил вооруженную агрессию против Сирии и призывал положить конец линии Запада на развал всех договоренностей о путях сирийского урегулирования. Внешнеполитическое ведомство считает, что целью ударов по Сирии было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО.
Действия Франции в Сирии, которая вместе с союзниками из США и Великобритании в ночь на субботу нанесла ракетные удары, являются легитимными и обоснованными с точки зрения международного законодательства. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Действия Франции, нанесшей удар по Сирии, не были направлены против союзников Дамаска, сказал Ле Дриан.
Комментарии43
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zularin12 14 апреля 2018 | 16:06
Как и ожидалось, удар нанесли, чтобы сохранить лицо. Но ни одна ракета не пролетела в зоне ответственности наших С-400, ни один человек во всей Сирии не погиб, ни один серьёзный объект не пострадал, ни одна ракета (а их было больше ста) не упала ни на один сирийский аэродром, за исключением пустого здания бывшей лаборатории без людей и оборудования. Не было смысла тратить наши ракеты. Почти все ракеты коалиции сбили сирийцы допотопными с-125 и с-200.
oo0oo 14 апреля 2018 | 16:10
Результат отличный: ни один человек не пострадал, рейтинг президента США вырос. Теперь Трампу можно подумать и о личной встрече с Путиным)
patrik05 14 апреля 2018 | 16:13
«Удар был выполнен отлично. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена», – написал Трамп в своем Твиттере...
Многомиллионный удар, во время которого не пострадал ни один сирийский солдат и ни один военный автомобиль, мотоцикл или велосипед?
indeezjoe 14 апреля 2018 | 16:41
patrik05: Похоже эти идиоты реально не представляют себе, что происходит после того, как крылатая ракета попадает в склад с настоящим химическим оружием...
Кстати, было бы неплохо на место разбомбленных "складов с химоружием и лабораторий по его разработке" миссию ОЗХО направить, тем более она уже в Сирии и все рядом. Ну чтобы два раза не вставать...
;-))
shplint_04 14 апреля 2018 | 16:13
Трамп - мудак. Путин с мудаками не встречается.
begly_ 14 апреля 2018 | 16:30
А где плавает российский флот?, так возле авианосцев США и продолжает запланированные учения, так и пукает холостыми хлопушками?
А мне тут говорили про какой то ответ Путина, что способен, он если что...
Хи-хи..
putler_vova2 14 апреля 2018 | 16:14
разгром в Сирии это - Цусима для Путэна.
Трусогузкин В.В. сегодня будет грозно махать кулаками в ООН.
putler_vova2 14 апреля 2018 | 16:17
Всб неделю рос власти НАГОВОРили СКОЛЬКО УГРОЗ И СТОЛЬКО ОТВЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, В СЛУЧАЕ АМЕРИКАНСКОГО УДАРА И ТАК ПОЗОРНО СЛИТСЯ И ОПОЗОРИТСЯ.
В МИД обещают «ответные меры воздействия» в случае удара США по Дамаску
Россия готова нанести ответный удар в случае атаки США по Дамаску (+ВИДЕО))
Мы (Вас предупредили! — в Госдуме жёстко ответили на угрозы США нанести удар по Сирии
Одна из характеристик буржуазной власти,эта трусость и безответственность!
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 16:27
putler_vova2: В ответ на разбомбленную пустыню в Сирии, Россия должна была разбомбить Средиземное море?
rktq 14 апреля 2018 | 16:26
putler_vova2: "Миссия выполнена" - сигнал "умеренной" оппозиции..
Больше ни одной провокации в Сирии с химическим оружием что бы не было!..
Я Трамп I все химическое оружие в Сирии уничтожил. Этого не мог сделать Обама, так как находился под влиянием Путина..
nelibermot19 14 апреля 2018 | 16:29
Ну, если 71 их сбитую ракету из 103 называть "отличным результатом", тогда я не знаю.
alehan22274 14 апреля 2018 | 16:38
Англия и Франция - наши старейшие союзники и никогда не подводят! Thanks!
Средиземное море - это море для европейских стран и 6 флота США! Остальным свиньям там делать нечего! Либо Россия будет европейской страной со свободными западными ценностями либо может идти на КУЙ:)))
GOD BLESS USA!
alehan22274 14 апреля 2018 | 16:41
nelibermot19:
ты просто смешон, каким вся путираша:))) представь такую ситуацию, ватник - Россия наносит удар по Израилю, союзнику США и заранее предупреждает об этом и главное США молчит! Такое представить невозможно, потому что что США это держава #1 и отпендюрит тебя в ответ! А тут США наносит очередной удар по Сирии, союзнику путирашки, а у путирашки язык в ж***пе, LOL! ладно...у тебя там скоро пляски с бубном в виде парада...сходи вздрочни в присядку с песней "броня крепка и танки ваши бысты" не буду портить тебе праздник, LOL!
slesar_ev 14 апреля 2018 | 16:36
Трамп -"So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!"
"Так гордимся нашими великими Военачалами, которые скоро будут, после того, как расходуют миллиарды полностью одобренных долларов, являются самыми прекрасными, чем когда-либо была наша страна. Ничего не будет, или кто-нибудь, даже близко!
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великие военначалы США получат на игрушки ещё миллиарды $. Реклама американского и российского оружия - каждый получит новые контракты. США на Томагавки (100шт = 600млн$), РФ на С-400, Панцирь С, Бук, Тор.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 16:15
""Удар был выполнен отлично. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена"" - так разомбить пустыню и быть сбитыми средствами ПВО еще надо постараться.
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 16:26
serhio_25__: Сказки товарища замполита)))))
kryymsdyk 14 апреля 2018 | 16:27
Бей "... "политрука, рожа просит кирпича))))
Савушкинские, переходите на сторону светлых сил, довольно страдать в анальном рабстве.
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 16:37
kryymsdyk: Лучше и не скажешь про заявление Трампа.
alehan22274 14 апреля 2018 | 16:43
serhio_25__:
сидишь с языком в ж****пе серж как и путлер? кстати где доблестный рашинский флотик, что грозился всех сбивать, а сам по тихому съе#$бал из тартуса на "учения":)))????LOL!
valentnew 14 апреля 2018 | 16:27
zularin12: Не было смысла тратить наши ракеты.
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Согласен, глупо было тратить наши ракеты на этот хлам (томогавки). С ними прекрасно справились старые советские С-125 и с-200.
olegleon 14 апреля 2018 | 16:06
"Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что средства сирийской противовоздушной обороны перехватили 65 крылатых ракет коалиции во главе с США." (ВВС)
если уж эти столько насчитали, то сколько же в реальности долетело до цели??
silicon 14 апреля 2018 | 16:10
olegleon:
Что-то в мире много президентов=недоумков. Среди них и Трамп и Путин И толстяк в Корее и Асад и много помельче. Дело плохо.
olegleon 14 апреля 2018 | 16:15
silicon: на самом деле они все одинаковые.
begly_ 14 апреля 2018 | 16:33
olegleon:
В чем одинаковые?, Америка тоже применяет сегодня химическое оружие, как Асад с подачи Путина?
tararabumbia 14 апреля 2018 | 16:18
olegleon: по данным Баны Алабед перехватили 71 из 103.
leomosk16 14 апреля 2018 | 16:07
///Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны, заявил в субботу начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», — сказал Рудской в эфире телеканала «Россия 24».///
olegleon 14 апреля 2018 | 16:11
leomosk16: ну теперь ждём Нетаньяху в Москве. опять будет умолять не поставлять новое ПВО сирийцам
jetsam 14 апреля 2018 | 16:25
leomosk16: сухой супер джет 100. мы заявляем, что это супер-пупер и его все хотят.
вот компания делает заказ на 100 джетов за много ярдов. компания создана за 1 месяц до этого.
прошло - сколько там 3 или 4 года - никто уже и не помнит ни про 100 ни про ту компанию....
** "не дышишь? а как дышал, как дышал!!!" **
пусть поставят.
долги 7. Сирия - $9,8 млрд Списаны в 2005 году (из $13,4 млрд долга) Дамаск обязался закупать российское вооружение и провести модернизацию бронетехники - потом еще новые долги...
alehan22274 14 апреля 2018 | 16:49
leomosk16: давай-давай, выражай озабоченность и еще вспомни про диды-воевали под боярышник:))) а что ты еще можешь сделать? только надуть ботокса в тупую башку и обосраться:))) как там сказал рашинский посoл - мы говорит будем атакавать все носители и корабли....ой, не могу - одно слово путирашка, помрешь от смеху:))))
abuvgrobu 14 апреля 2018 | 16:09
А далее последует, что химоружие уничтожено и больше ни один сириец не пострадает, а также победа над ИГИЛ одержана ....так что пора возвращаться домой с гордо поднятой головой и не потерянным лицом....
meteor1908 14 апреля 2018 | 16:09
Сегодня из всех утюгов только и вещают о том, как американцы вероломно бомбили Сирию, но погибших нет. Вопрос на засыпку: а российские соколы второй год бомбят территорию какой страны? А турецкие? А израильские?
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 16:23
meteor1908: Страну ИГИЛ Россия бомбит.
begly_ 14 апреля 2018 | 16:35
serhio_25__:
Серый, ну так хочется назвать тебя идиотом! Ты что уже ИГИЛ за страну признал или там уже есть российское консульство?!
serhio_25__ 14 апреля 2018 | 16:42
begly_: Шурочка, не тупите.
Ислáмское госудáрство», сокращённо ИГ, ранее «Исла́мское госуда́рство Ира́ка и Лева́нта» (араб. الدولة الإسلامية في العراق والشام), сокращённо ИГИ́Л[22] или ДА́ИШ.
sitnik971 14 апреля 2018 | 16:12
Коалиция обделалась по полной. Результат их мощнейшей атаки нулевой. Никто не погиб, ни один серьёзный объект не пострадал. Даже хуже Трамповской прошлой позорной атаки, когда из 59 томогавков долетели только 23.
vlabumur 14 апреля 2018 | 16:12
«Удар был выполнен отлично. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена», – написал Трамп.
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В думе опять "бухать" будут ?
jacknichols 14 апреля 2018 | 16:14
Воздушно-космические силы России готовят ответный удар
под кодовым названием "Метеоризм".
leomosk16 14 апреля 2018 | 16:16
zularin12
///Как и ожидалось, удар нанесли, чтобы сохранить лицо. ////
Ну да, сохранили....
Но, после этого сохраненное лицо США, и Трампа лично, еще больше стало походить на мерзкую жопу гопника мирового масштаба....((((
jetsam 14 апреля 2018 | 16:17
вопрос, конечно, интересный - трамп благодарит францию за помощь в ударе,
мы заявляем "не видели",
французы не замечают, что мы "не видели"
- кто-то врет...
или французы нас отвлекли, как всегда, и мы проспали удар? :)
max3446 14 апреля 2018 | 16:18
НАТО показало свою несостоятельность, если их лучшие ракеты отслеживались и сбивались даже старым советским ПВО. Запад явно проиграл, выставив себя на посмешище всего мирового сообщества. А вот наши калибры натовское пво не видит.
veresk752 14 апреля 2018 | 16:23
Если уж сирийцы старым советским хламом сбили почти все хвалёные томогавки, то что будет, когда поставим им с-300.
mystar 14 апреля 2018 | 16:25
Все уже?
Всем спасибо всем досвидос. Трампушко типо продемонстрировал стальные яйца.
Вот только старичка Маккейна возбудил не па детски. Как ба сенатор не здох от огорчения что войнушка уже закончилась.
a_andrey_yrievich 14 апреля 2018 | 16:30
Фейковый ответ на фейковую атаку. Хорошо, что фейками ограничиваются...