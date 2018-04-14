Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Британию за помощь в нанесении ракетных ударов по Сирии. «Удар был выполнен отлично. Мы не могли бы представить результата лучше. Миссия выполнена», – написал Трамп в своем Твиттере.

Российский МИД выступил с заявлением, в котором решительно осудил вооруженную агрессию против Сирии и призывал положить конец линии Запада на развал всех договоренностей о путях сирийского урегулирования. Внешнеполитическое ведомство считает, что целью ударов по Сирии было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО.

Действия Франции в Сирии, которая вместе с союзниками из США и Великобритании в ночь на субботу нанесла ракетные удары, являются легитимными и обоснованными с точки зрения международного законодательства. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Действия Франции, нанесшей удар по Сирии, не были направлены против союзников Дамаска, сказал Ле Дриан.