Умер режиссер Милош Форман
Ему было 86 лет. Режиссер и сценарист уехал в США из Чехословакии после событий 1968 года. Форман был двукратным обладателем Оскара за лучшую режиссуру. Он также получил три Золотых глобуса и премию BAFTA в той же категории. В 2013 году Милош Форман был награжден премией Гильдии режиссеров Америки за деятельность в течение всей жизни.
Комментарии6
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irina54 14 апреля 2018 | 15:47
Светлая память!
zemljanka 14 апреля 2018 | 15:51
R.I.P.
delovoy_podolsk 14 апреля 2018 | 16:03
Фильм "Полёт над гнездом кукушки" был крайне актуален для населения СССР и населения России, но толщу тупости народной он не пробил, оказавшись востребованным у меньшинства. Его дробинка, величиной со спичечную головку засела где-то в загрубевшей шкуре всероссийского хряка, не дойдя даже до беконного слоя.
eliza_liza 14 апреля 2018 | 16:04
Добрая память. Соболезную.
nicoletta 14 апреля 2018 | 16:47
eliza_liza: Любимый режиссер.
koshkaedu 14 апреля 2018 | 16:10
Буден всегда помнить его свободолюбие и талант.