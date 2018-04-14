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15:31, 14 апреля 2018

Москва требует от Лондона в течение десяти дней дать ответ о сотрудничестве в расследовании отравления Скрипаля

Москва требует от Лондона в течение десяти дней дать ответ по вопросу о сотрудничестве в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Требование направлено через технический секретариат ОЗХО. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Он обвинил британских политиков в том, что они «пытается гнать политическую волну, децибелами своей риторики заглушая голос разума, а Россия хочет разобраться в ситуации спокойно, непредвзято, строго в рамках конвенции о запрещении химического оружия».

Комментарии

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vasilevich58 14 апреля 2018 | 15:38

Преступник выдвинул ультиматум следствию и пострадавшим!

Россия превратилась в ОПГ!

detul 14 апреля 2018 | 15:42

vasilevich58: Да ну ??? Даже если и так, то британцы должны действовать в соответствии с законами. Но как раз Британия нарушает эти самые законы. Тут недалеко и до "подброшенных кошельков" вместо расследования.

novyrusich 14 апреля 2018 | 15:47

detul: А почему не через десять минут?
Все равно ведь пошлют, только позже.

Обычно подозреваемых в преступлении к расследованию не допускают.
Это только в России действует принцип Бастрыкина: я тебя убью и сам расследовать буду.

detul 14 апреля 2018 | 15:56

novyrusich: Как раз в этом случае Британия ведет себя в полном соответствии с принципом Бастрыкина.

andy_dufresne_1 14 апреля 2018 | 16:01

detul: Да вызовут путинскую Россию на допрос, не волнуйтесь. Когда нужное время придёт, тогда и вызовут.

novyrusich 14 апреля 2018 | 16:04

detul: Заврались уже вы, рашисты, полностью.
В мозгах одно дерьмо и то прокисшее.
Зачем англичанам было спасать, если они отравили?
В твоих дерьмовых мозгах еще осталось серое вещество?

vezdehod 14 апреля 2018 | 16:16

Это что Ультиматум, или как? Лучше займитесь Волоколамской свалкой по выработки "Ядрычка".

apels 14 апреля 2018 | 16:31

detul: Какие такие законы Британия нарушает? Преступление совершенно на ее территории, они и проводят расследование. Имеют право привлекать любых специалистов из любых стран. В данном случае обратились в самую авторитетную организацию ОЗХО (Россия в нее входит.) Получили ответ. России ОЗХО выводы экспертизы направил.
Какие Законы Британия нарушает?

tanber 14 апреля 2018 | 15:39

Оне видите ли требуют! Сами отравили и они же требуют! Такого великого хамства просто не существуюет нигде кроме как у наших упырей!

detul 14 апреля 2018 | 15:44

tanber: Как это не существует ??? "Я тебя сам убью, сам и расследовать буду". Это разве не хамство в исполнении Британских властей?? Сами отравили, сами расследуют, и плюют на подписанные ими и ратифицированные конвенции.

kondrakr 14 апреля 2018 | 15:46

"Если вы не отзовётесь, мы напишем в Спортлото!" (С)

allexsib 14 апреля 2018 | 15:48

Как было бы здорово,если к расследованиям(любым),в качестве помощников(добровольных!) привлекали подозреваемых.Все преступления раскрывались бы быстро и качественно,никаких "висяков" и " глухарей"....

andreygo 14 апреля 2018 | 15:49

А то чё?

abuvgrobu 14 апреля 2018 | 15:49

У Москвы всегда что - то есть: то требования, то заявления.. Нет только одного - толку..

stas_russkiy 14 апреля 2018 | 15:53

Странно, что "ЭМ" не "замечает" новостей своих конкурентов. Или команда такая поступила?

"...Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил «заваривать кору дуба» и пить «Боярышник» вместо американских лекарств, ввоз которых может быть запрещен в случае принятия законопроекта о санкциях против США..."

https://twitter.com/Russia_calls/status/985082967021244416/video/1
https://meduza.io/news/2018/04/14/vitse-spiker-gosdumy-predlozhil-zavarivat-koru-duba-i-pit-boyaryshnik-vmesto-amerikanskih-lekarstv

Дай Бог этим озёрным скотам подохнуть от озёрных суррогатов, которые они называют "российскими лекарствами", а особый привет холую кобзону с его прогнившей простатой, которую он лечит в ненавистной Европе и холую плющенко, с его разваливающимся скелетом, который он собирает в бездуховном Израиле.

detul 14 апреля 2018 | 15:58

stas_russkiy: Назовите хотя бы одно американское лекарство, у которого нет дженерика, произведенного в других странах.

andy_dufresne_1 14 апреля 2018 | 16:03

stas_russkiy: ице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил===== просто нет слов.....

nikolashin2017 14 апреля 2018 | 15:54

"голос разума" и российский мид - антиподы...

rtov 14 апреля 2018 | 15:58

Иначе что? Будет гневно осуждать, сурово сдвинув брови? Кто шпану берет в расчет?

virgenu 14 апреля 2018 | 16:00

Что может требовать в ультимативной форме страна с репутацией мафиозного режима? Скрипаль, при всём к нему неуважении британский гражданин, право Англии расследовать покушение на него по своему усмотрению. Присутствие обвиняемого в этом только усложнит дело.

anatolr 14 апреля 2018 | 16:21

//Москва требует от Лондона в течение десяти дней дать ответ по вопросу о сотрудничестве в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери.//

Напомнило. На Тау Кита посылаем сигнал, а нас посылают обратно.
Чегой-то рашко-говняшковцы (#цитата), никак не поймут, что их посылают... и надо идти.
Но всем остальным странам с ними не по дороге!

Правда смешно?

Anatoлий - сосед Госдепа

apels 14 апреля 2018 | 16:27

Москва требует....
Уважаемые, так Вы слона не продадите!
Имеются данные ОЗХО. Это не Британия :) И кто-то должен дать ответ, как данный препарат появился. И ответ этот должна дать Россия.

nikolaitschi 14 апреля 2018 | 16:49

Совсем не трудно представить наши образцы в международную организацию и обеспечить явку необходимых свидетелей в Лондон, а затем дождаться решения суда. Весь мир знает, что Лондонский суд справедлив и неподкупен! Не даром весь наш бизнес выясняет там отношения между собой.

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