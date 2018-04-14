Германия поддержала удар США, Великобритании и Франции по Сирии
Канцлер Ангела Меркель заявила, что военное вмешательство было необходимым и обоснованным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применению химического оружия и предостеречь сирийский режим от совершения дальнейших нарушений. Об этом говорится в заявлении Меркель, опубликованном в Твиттере на официальной странице пресс-службы немецкого кабинета министров.
Комментарии22
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antirussianempire 14 апреля 2018 | 15:43
"Мы поддерживаем то, что наши американские, британские и французские союзники как постоянные члены Совбеза ООН взяли на себя такую ответственность. Военные действия были успешными и соразмерными, чтобы привлечь внимание международного сообщества к применению химоружия в Сирии и избежать дальнейших нарушений со стороны сирийских властей", - правительство ФРГ
"Турция приветствует операцию в Сирии, ставшую ответом на химатаку 7 апреля в городе Дума. Военная операция, осуществленная утром 14 апреля против режима Асада, стала проявлением ответственности человечества", - МИД Турции
"Удары по химобъектам в Сирии - взвешенный и пропорциональный ответ режиму Асада, РФ и Ирану", - МИД Австралии
Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, которое привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.
"Обращает на себя также внимание целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в Совете Безопасности ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН", - МИД Украині
zularin12 14 апреля 2018 | 15:44
Хорошо, что у Меркель хватило ума не принять участие в фашистской вылазке коалиции.
antirussianempire 14 апреля 2018 | 15:49
Хорошо, что у русский сцыкун лилипутин спрятался в бункер и не рыпался, когда мочили его людоедов в Сирии
zularin12 14 апреля 2018 | 15:52
antirussianempire:
Для тебя сцыкуна уже ответил sg81g.
Из 103 "умнейших ракет" 71 сбита старым Советским ПВО. Никто не погиб. В принципе неплохо отбились. Трамп теперь может сказать "Я не агент Путина", холуи лишний раз продемострировали преданность, хомячки сцутца кипятком от радости.. Лишний раз демонстрируя людям свое гнилое нутро.. На митинг миллионов к навльному полтора пидораса выйдет, не больше..
antirussianempire 14 апреля 2018 | 15:56
zularin12: Сказки для русских лишнехромосомных дибилов про сбитые ракеты не актуальны для людей... Придумайте что то новенькое, путинские сцыкуны.)
sitnik971 14 апреля 2018 | 15:57
Коалиция обделалась по полной. Результат их мощнейшей атаки нулевой. Никто не погиб, ни один серьёзный объект не пострадал. Даже хуже Трамповской прошлой позорной атаки, когда из 59 томогавков долетели только 23.
ura_123 14 апреля 2018 | 16:07
sitnik971: А где подевались остальные 36 томагавков,до сих пор где-то летают?
Откуда такие фантазии,от Димки Киселёва?
andy_dufresne_1 14 апреля 2018 | 16:10
sitnik971: Все бы путирашинцам убивать да убивать. Коалиция сразу обьявила, что не ставит цели кого-то убивать. Была поставлена цель разрушить центры по производству хим. оружия. И разрушили, никого не убив. Честь и хвала!
nikolaitschi 14 апреля 2018 | 16:37
andy_dufresne_1: Они хотели выпороть Путина с Асадом, и сделали это публично.
solonko 14 апреля 2018 | 15:59
zularin12: Брехня. Из 103 ракет" сбито 146 - некоторые по два, а то и по три раза. Шойгу не даст соврать.
ura_123 14 апреля 2018 | 16:05
zularin12: А можно подробнее о том кто и где подсчитывал сбитые ракеты?
То что этот ватничег с номером 81 известный пуссибол,это известно всем. Так что ссылки на него мягко говоря,фейковые.
vezdehod 14 апреля 2018 | 16:12
Все мировые лидеры одобряют этот миролюбивый удар по Сирийскому режиму. - лишь Россия выпендривается.
andy_dufresne_1 14 апреля 2018 | 16:06
zularin12: А если бы приняла, так что?
anemon 14 апреля 2018 | 15:43
Франция опубликовала доказательства применения ХО в Думе.
http://newsader.com/45884-franciya-obnarodovala-doklad-o-vinovn/?utm_medium=ppc&utm_source=onesignal&utm_campaign=onesignal-push
sg81g 14 апреля 2018 | 15:45
Из 103 "умнейших ракет" 71 сбита старым Советским ПВО. Никто не погиб. В принципе неплохо отбились. Трамп теперь может сказать "Я не агент Путина", холуи лишний раз продемострировали преданность, хомячки сцутца кипятком от радости.. Лишний раз демонстрируя людям свое гнилое нутро.. На митинг миллионов к навльному полтора пидораса выйдет, не больше..
antirussianempire 14 апреля 2018 | 15:51
Все цели в Сирии поражены, ни одна ракета не сбита. Русские как всегда обосрались, даже мультики главного русского сцыкла лилипутина ни на кого в мире не произвели впечатления ))
ura_123 14 апреля 2018 | 15:52
sg81g: Ты себя считаешь за полтора?
novyrusich 14 апреля 2018 | 15:59
sg81g: Дружок, ты сообщил наглую ложь.
Сама Сирия говорит только о 13 ракетах, и то врет.
РИА Новости сообщило со ссылкой на неназванный источник, что силы сирийской противовоздушной обороны сбили 20 ракет западных союзников, которые утром 14 апреля нанесли удары по Сирии.
Сирийское агентство SANA сообщило о перехвате 13 ракет.
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У нее 50% ПВО Израиль пару месяцев назад уничтожил.
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16 Февраля 2018 в 16:28 Тема: Конфликты, Иностранные
Израильские военные предполагают, что в результате серии авиаударов им удалось уничтожить практически половину ПВО Сирии. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказал РИА Новости источник в армейских кругах.
"По нашим предварительным – я подчеркиваю, предварительным – оценкам, уничтожены около 50% сил противовоздушной обороны Сирии. Мы еще будем проверять эти оценки", – сказал собеседник агентства.
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Задача убить не ставилась, наоборот ставилась задача не тронуть гражданское население.
Разрушали только объекты.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также прокомментировала удар, нанесенный силами коалиции по Сирии, заявив, что это был точечная, целенаправленная и эффективная атака, планируя которую коалиция сделала все возможное для предотвращения жертв среди гражданского населения, сообщает Mirror.
"Мы поразили определенные цели: хранилище химического оружия, ключевой исследовательский центр по разработке химического оружия и командный пункт, планирующий нападения с использованием химического оружия", - заметила Мэй.
Нанесенный удар значительно снизит возможности сирийского режима по разработке и использованию химического оружия, подчеркнула премьер-министр.
sg81g 14 апреля 2018 | 16:11
novyrusich: разрушили хранилище химического оружия
Надо полагать в округе никого в живых не осталось?
Я помню кадры бомбежек Ливии. Там первым ударом сотни топоров была вынесена вся ПВО ЛИвии. А тут пальнули на 300 лямов зелени, а результат - пара пустых зданий. Все ХО давно в Сирии уничтожено, это ОЗХО признало. Асадовское ХО, следует уточнить..
Ракет долетело считанные единицы, это факт.
abuvgrobu 14 апреля 2018 | 15:53
Да теперь-то из кустов можно говорить что угодно, когда сам не вляпался..
andy_dufresne_1 14 апреля 2018 | 16:15
abuvgrobu: Ты прав, Путин пока что из кустов ничего не сказал.
abuvgrobu 14 апреля 2018 | 16:23
andy_dufresne_1: Сказал: "Президент России Владимир Путин заявил, что ракетный удар коалиции США по территории Сирии является актом агрессии." Да проку-то от его "сказываний"..