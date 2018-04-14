Германия поддержала удар США, Великобритании и Франции по Сирии

Канцлер Ангела Меркель заявила, что военное вмешательство было необходимым и обоснованным, чтобы поддержать эффективность международного бойкота применению химического оружия и предостеречь сирийский режим от совершения дальнейших нарушений. Об этом говорится в заявлении Меркель, опубликованном в Твиттере на официальной странице пресс-службы немецкого кабинета министров.