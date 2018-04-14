США утверждают, что располагают информацией, доказывающей использование сирийскими властями хлорина и зарина в Думе
США утверждают, что располагают информацией, которая доказывает использование сирийскими властями хлорина и зарина в городе Дума. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом. США предполагают, что в Думе 7 апреля использовались так называемые бочковые бомбы, сброшенные с вертолета Ми-8, который вылетел с сирийской базы Думайр. Такой вывод был сделан на основании фотографий, видео, симптомов пострадавших, а также «благодаря заслуживающей доверие информации, которая показывает координацию между военным руководством в Сирии перед нападением». Фотографии бочковых бомб, сброшенных в Думе, очень похожи на те, что раньше использовались режимом Асада.
Комментарии13
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detul 14 апреля 2018 | 15:40
Подождем выводов инспекции ОХЗО, работающей на месте применения.
anemon 14 апреля 2018 | 15:41
detul: Успели подкупить? А по-моему, просто очередной путинский блеф.
minerr 14 апреля 2018 | 15:45
anemon: Ты до сих пор веришь американской разведке, рассказывающей в 2003-м году, что в Ираке есть химическое и бактериологическое оружие?
shura813 14 апреля 2018 | 15:59
minerrПо последним данным погибло 50 военнослужащих РФ, а вы докажите обратное! Стиль путина!:
polba 14 апреля 2018 | 16:08
shura813: По сведениям китайской разведки, в Восточной Гуте было убито и попало в плен около ДВУХСОТ британских спецназовцев из SAS.... что и послужило причиной истерики со Скрипалями и "газовой атаки" в Думе.
detul 14 апреля 2018 | 15:46
anemon: Думаю. американцам и англичанам с французами будет сложновато подкупить экспертов ОЗХО, но Вы правы, надо посмотреть, граждане каких стран входят в группу инспекторов
minerr 14 апреля 2018 | 15:42
detul: Это устаревшая и порочная практика - дожидаться результатов расследования. Сейчас в демократических и развитых странах другой метод - вначале казнят, а потом начинают следствие. Суд Линча называется.
olegleon 14 апреля 2018 | 15:40
"бочка оказалась похожа на бочку" (Белый дом)
polba 14 апреля 2018 | 16:00
olegleon: Всё ещё забавнее. Бочки похоже на бочки использовавшиеся ранее... но вовсе не Асадом, что давно доказано.
admiralski 14 апреля 2018 | 15:51
admiralski
14 апреля 2018 | 15:26
https://matveychev-oleg.livejournal.com/6999057.html - здесь показано, как работает Палевуд (Палестинский Голливуд) - родготовка актеров для обличения израильской военщины, неадекватно реагируещей на мирных террористов. Все это с удовольствием хавается и Западом, и Россией. А может и здесь аналогичная ситуация - что ж, в таком случае за что боролись, на то и напоролись. Как говорилось в одной рекламе "а что, а вдруг?"
polba 14 апреля 2018 | 16:06
admiralski: "Белые каски" работают точно так же. И в сети полно роликов и фото. По "химической атаке" уже есть заявления двух врачей того самого госпиталя, куда якобы свозили "отравленных" и где проводилась съёмка. Эти врачи, кстати, есть на кадрах распространённых террористами.
Просто у фальсификаторов накладочка произошла - на следующий день, после заявлений об атаке, их вышибли с той территории.
abuvgrobu 14 апреля 2018 | 16:01
Достали уже все. и они, и наши. У всех доказательства есть, все всем располагают, что "неопровержимо доказывает", и никто их не говорит. оскомину набили уже этой трепотней
redka17 14 апреля 2018 | 16:27
В Российской Думе не было, это оговор .