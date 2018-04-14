США утверждают, что располагают информацией, доказывающей использование сирийскими властями хлорина и зарина в Думе

США утверждают, что располагают информацией, которая доказывает использование сирийскими властями хлорина и зарина в городе Дума. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом. США предполагают, что в Думе 7 апреля использовались так называемые бочковые бомбы, сброшенные с вертолета Ми-8, который вылетел с сирийской базы Думайр. Такой вывод был сделан на основании фотографий, видео, симптомов пострадавших, а также «благодаря заслуживающей доверие информации, которая показывает координацию между военным руководством в Сирии перед нападением». Фотографии бочковых бомб, сброшенных в Думе, очень похожи на те, что раньше использовались режимом Асада.