Генсек ООН Антониу Гутерриш не стал осуждать ракетный удар по Сирии
Он лишь напомнил о необходимости действовать в соответствии с уставом ООН. Заявление Гуттериша опубликовано на официальном сайте организации. При этом генсек ООН назвал недопустимым использование химического оружия и выразил сожаление в связи с тем, что Совбезу ООН не удалось согласовать механизм расследования атак. Совет Безопасности отклонил российский проект резолюции, а Россия наложила вето на американский.
Комментарии11
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olegleon 14 апреля 2018 | 15:38
так он и Сирию не осудил. он никакую страну не осудил. работа у него такая - "ребята, давайте жить дружно"
solonko 14 апреля 2018 | 15:57
olegleon: Осудил использование химического оружия, а, стало быть, осудил и Сирию, и Россию.
olegleon 14 апреля 2018 | 16:02
solonko: ну да. ты повторяешь анекдот.
-граждане, он сказал "рыбка моя", а значит назвал меня сучкой"
vezdehod 14 апреля 2018 | 16:08
Как он может осуждать. когда Удар был согласован с Кремлём?
solonko 14 апреля 2018 | 15:53
А кто по доброй воле захочет оказаться в одной компании с Путиным и Асадом?
abuvgrobu 14 апреля 2018 | 15:56
Пора признавать, что международного права больше не существует
И все эти ООН, ОБСЕ, ОЗХО, ПАСЕ и прочие надо ликвидировать за ненадобностью, как не выполняющие свои функции
solonko 14 апреля 2018 | 16:02
abuvgrobu: Лучше ликвидировать Россию, а эти организации пусть остаются.
ostanovka 14 апреля 2018 | 15:58
Молодец, Гутьериш.
Хватило силы воли произнести вслух очевидную вещь.
jetsam 14 апреля 2018 | 16:13
нас вон исключали из прототипа ООН (в 1939) причем:
"Непосредственным поводом к исключению СССР из Лиги Наций послужили массовые протесты международной общественности по поводу бомбардировок советской авиацией финляндских гражданских объектов..."
...
" По инициативе Аргентины в повестку заседания был внесён вопрос об исключении..." (вот откуда кокс растет)
....
"...в чём Советский Союз усмотрел мошеннический умысел...."
**********
и ничего это не дало...
ugiazov 14 апреля 2018 | 16:16
Пора бы это право вето анулировать.
shalunok 14 апреля 2018 | 16:38
Это дипломатический отлуп смехотворным путинским потугам корчить из себя величие и невинность.