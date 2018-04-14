Генсек ООН Антониу Гутерриш не стал осуждать ракетный удар по Сирии

Он лишь напомнил о необходимости действовать в соответствии с уставом ООН. Заявление Гуттериша опубликовано на официальном сайте организации. При этом генсек ООН назвал недопустимым использование химического оружия и выразил сожаление в связи с тем, что Совбезу ООН не удалось согласовать механизм расследования атак. Совет Безопасности отклонил российский проект резолюции, а Россия наложила вето на американский.