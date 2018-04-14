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15:30, 14 апреля 2018

Совет безопасности ООН соберется сегодня по требованию России для обсуждения ударов по Сирии

Заседание начнется в 18 часов по московскому времени.

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skripal_live 14 апреля 2018 | 15:33

Из сотни "умных ракет" Трампа перехитрить советские "Буки" удалось только 30-ти. Да и эти обещали вернуться и отомстить пиндосам за свой позор...

evgolius7 14 апреля 2018 | 15:37

Ну соберутся...ну погавкают наши...а толк?
Всё уже предсказуемо...переругались со всеми..
Патриотическое раздувание щёк...и вонь.
Кто там за нас?...АУ....

minerr 14 апреля 2018 | 15:49

evgolius7: Короче, мыльная опера? Так Трамп и есть шоумен - на постановку химатаки он ответил постановкой ответного удара. Только как то нудно и не инетресно. Хотя, возможно, это и все на что способна "сильнейшая армия мира". Или уже ВСУ самая сильная в мире?

alehan22274 14 апреля 2018 | 16:05

minerr: ты просто смешон со своими жалкими попытками сохранить ботоксную морду лица:))) отпендюрили рашкуив очередной раз!

Средиземное море - это море для европейских стран и 6 флота США! Остальным свиньям там делать нечего! Либо Россия будет европейской страной со свободными западными ценностями либо может идти на КУЙ:))) !!!

vezdehod 14 апреля 2018 | 16:06

А чего здесь обсуждать...Дело сделано и обещание выполнено - если дядя Трамп сочтёт нужным шарахнуть. то он шарахнет.

evgolius7 14 апреля 2018 | 15:39

skripal_live: Из сотни "умных ракет" Трампа перехитрить советские "Буки" удалось только 30-ти.

Слушал пресс-секретаря Минобороны: "
Все ракеты сбиты, долетело парочку на неработающие аэродромы и фабрики.
В нашу зону не прилетело, хотя наши самолеты кружили на всякий пожарный".

vvietham 14 апреля 2018 | 15:40

Все же хорошо понимают, что эти удары по Сирии это приглашении России бомбить базы неонацистских террористических карбатов на Украине.

Помните, что рассказывала Черновол о распятых славянских младенцах?

Депутат Рады Татьяна Черновол, которая с 17 лет участвовала в акциях УНА-УНСО, а впоследствии стала пресс-секретарем этой организации, сегодня признала существование "распятых славянских младенцев"

Депутат Верховной рады от партии "Народный фронт" Татьяна Чорновол в эфире телеканала "112 Украина" обвинила командиров расформированной спецроты МВД Украины "Торнадо" в том, что он "распял младенца" (в изнасилованиях младенцев).

По ее словам, видео их преступлений были обнаружены в их мобильных телефонах, изъятых у командиров "Торнадо" во время ареста.

"Это видео разных сексуальных оргий, изнасилований. Причем даже скажу, что там были даже младенцы. Я так понимаю, что мать с этим младенцем заставляли это делать под угрозой смерти ее ребенка", - заявила она.


Но ждать от России ударов Калибрами по базам карбатов это путь не состоявшихся государств, граждане Украины должны найти в себе силы, и самостоятельно избавиться от этой раковой опухоли неонацизма.

И еще.

Очень важно, чтобы жители Украины могли сравнить как выгладит агрессия США в Сирии т.е.

ракетно-бомбовые удары на основании фейковых видео

и "российская агрессия" на Украине

т.е. сотни гуманитарных конвоев женщинам, старикам и детям, кого ВСУ методично обстреливает с начала гражданской войны

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 15:56

vvietham: Чё вы носитесь со своей Украиной как вшивый с расческой, шибздики?

ura_123 14 апреля 2018 | 15:57

vvietham: А с диспетчером Карлосом никаких видео нет?

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 15:54

skripal_live: брехня замполитовская)))))

sensei54 14 апреля 2018 | 15:34

Гутерреш не осудил? Гутерреш – враг народа!

skripal_live 14 апреля 2018 | 15:36

sensei54: Гутереш всего на всего прикормленная пиндосами шестерка...

abuvgrobu 14 апреля 2018 | 15:35

Ссыкливый, распиаренный собственными СМИ Пупу прогнулся как в его натуре всегда и было и ограничился трепотней языком! А где же обещание генштаба в случае атаки на Сирию сбивать ракеты и средства их доставки? Что, подгузник просочился? Или просто обманывали граждан этими угрозками ответить за атаки на Сирию? Нам Сталин нужен, а не эта трусогузка. Вонючка, трус, брехун..

skripal_live 14 апреля 2018 | 15:40

abuvgrobu: Дебил, дерьмомет, пропиндос! Россия обещала сбивать ракеты и носители, которые бы угрожали жизни российских военнослужащих в Сирии.
Натовцы три дня рассчитывали удары, чтобы не дай бог не огрести от России...

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 15:56

skripal_live: а когда сотни вагнеровцев покрошили, не рассчитывали?

alehan22274 14 апреля 2018 | 15:57

skripal_live: та просто смешон, каким вся путираша:))) представь такую ситуацию, ватеик - Россия наносит удар по Израилю, союзнику США и заранее предупреждает об этом и главное США молчит! Такое представить невозможно, потому что что США это держава #1 и отпендюрит тебя в ответ! А тут США наносит очередной удар по Сирии, союзнику путирашки, а у путирашки язык в ж***пе, LOL! ладно...у тебя там скоро пляски с бубном в виде парада...сходи вздрочни в присядку с песней "броня крепка и танки ваши бысты" не буду портить тебе праздник, LOL!

indeezjoe 14 апреля 2018 | 16:26

alehan22274: Итог ночного удара:
Американцы не довольны Трампом.
Французы - Макроном.
Англичане - Мэй.
Бармалеи злы и не довольны ими всеми. Даже атаковать, как договаривались, не стали...
Как там Алекс Джонс кричал на своем шоу: "Is no one pure in this world?.... F**k Trump!"
;-))

abuvgrobu 14 апреля 2018 | 16:05

skripal_live: Дебилом был твой папа. Потому, что вовремя не вытерся тряпкой, когда ты у него на херу соплей висел. Вот династия дебилов и продолжилась, к сожалению. Я понятно объясняю, дырявый ?..

puteshestvennik 14 апреля 2018 | 16:40

abuvgrobu: Сталин в Северной Корее точно также утирался так что все эти герои только против своего народа грозные.

olegleon 14 апреля 2018 | 15:36

посидят, друг на друга "баллоны покатят" и пойдут вместе кофе пить

hrenvam 14 апреля 2018 | 15:36

АВЫДОКАЖИТЕ!

poluputing 14 апреля 2018 | 15:37

и хохол Небензя будет весь мир стращать. Вот интересно то, Дерипаска, Тимченко, Ковальчуки, Приходько, Матвиенко, Кириенко - и где тут русаки. Разве что Шойгу с Роттенбергами

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 15:58

poluputing: Весельберг, Абрамович, Усманов, Керимов чем тебе не русаки? И такие сойдут.
А кренделя с исконной русской фамилией Дуров вышвырнули из страны.

poluputing 14 апреля 2018 | 16:06

kryymsdyk: Согласен, но на Вы, пожалуйста. Мы, хохлы, оченно себя уважаем

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 16:14

poluputing: Вельмишановно панство))))

serg_e 14 апреля 2018 | 16:05

poluputing: особенно Шойгу и Ротенберги. Кудрин, говорят знающие люди, русский

poluputing 14 апреля 2018 | 16:21

serg_e: И тут по мамке проверить. Судя по здравомыслию сына, мать - украинка

idruker 14 апреля 2018 | 15:38

Ну раз россия созывает совбез, значит утерлась. Большой войны не будет.

indeezjoe 14 апреля 2018 | 15:43

idruker: Не будет, не будет... Поэтому можешь выбросить весь свой попкорн, которым ты запасся, все равно протухнет...
;-)))

minerr 14 апреля 2018 | 15:53

idruker: значит утерлась.
------

А от чего можно было утереться? От скучного шоу под названием "Ответный удар"? Так у Трампа оказались настолько "умные" ракеты что даже позволили себе быть сбитыми полувековой давности советскими зенитными комплексами. Охлял Геракл, как видно.

mystar 14 апреля 2018 | 15:39

Ну соберутся. Ну потроллят друг друга. Толку то. С тех пор как Америка обьявила себя после распада СССР главным борцом за мир во всем мире ООН никакой роли в политике не играет.

(комментарий скрыт)

indeezjoe 14 апреля 2018 | 16:14

mystar: Трамп открытым текстом дает инструкцию тем, кто желает спастись от "американской демократии": Размещайте на своей территории максимально возможное количество военных баз России, их мы трогать реально очкуем.
;-)))

ha12raz 14 апреля 2018 | 15:40

ООН вспомнили, международное паво......гопники.

shura813 14 апреля 2018 | 15:42

Вова ты любишь красивое слово ВЕТО! Иди спокойно смотреть свои мультики,глупый мальчик!

(комментарий скрыт)

indeezjoe 14 апреля 2018 | 15:46

В 2017 Понтогон закупил 100 Томагавков на сумму $298млн, почти $3млн за ракету и ее обслуживание. Получается этой ночью почти треть миллиарда баксов бездарно выкинули на ветер... В результате ракетного обстрела никто не пострадал кроме американских налогоплательщиков...
;-))

poluputing 14 апреля 2018 | 15:55

indeezjoe: А как же ваше реноме, непобедимые коленноэрегирующие?

monik_7 14 апреля 2018 | 15:56

indeezjoe: а чего ты так наши налоги беспокоиссся? Пентагон закупил, завод бабки получил. налоги с прибыли казне заплатил, мне зарплату заплатил - я налог заплатил. В результате все хэппи, и на наш доллар в некоторых великих странах аж целое ведро рублей дают.

indeezjoe 14 апреля 2018 | 16:03

monik_7: 70% "умных ракет" сбиты 40-летним советским ПВО. На неуязвимости Томагавк построена вся военно-морская доктрина США - это издевательство высокого порядка, особенно на фоне работы ПВО США в Саудии...
Если так пойдет дальше, то скоро за ведро ваших "топоров" будут давать в морду...
;-))

minerr 14 апреля 2018 | 16:05

monik_7: И вот это весь круговорот доллара в природе был потрачен на бездарное шоу? Не жалко? Еще пара таких провалов и доллар окажется никому не нужным в мире.

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 16:16

minerr: ага, за один хреновый доллар иногда по 80 прекрасных рублей дают))))

shura813 14 апреля 2018 | 15:49

По последним данным погибло 50 военнослужащих РФ, а вы докажите обратное! Стиль путина!

minerr 14 апреля 2018 | 16:07

shura813: Кстати, авианоцец "Трумэн" затонул таки от прямого попадания торпеды. Есть снимки из космоса, анализы членов команды авианосца и показания свидетелей.

shura813 14 апреля 2018 | 16:17

minerr: Ты мне не веришь,а я тебе! Нафига нужен ООН.

kryymsdyk 14 апреля 2018 | 16:17

minerr: ну анализы членов вы на Савушкина делать умеете молниеносно

bbegun 14 апреля 2018 | 15:50

Бук работает, С-200 работает, жаль в Ливии были совсем старые установки, хотя бытует мнение, что наводили и стреляли по ракетам наши, объединив систему ПВО Сирии на базе радарных систем С-400, но то что сбивают уже хорошо)))))))

indeezjoe 14 апреля 2018 | 16:08

bbegun: Ничего, РФ решила возобновить программу поставок С-300 в Сирию, которая раньше была приостановлена по просьбе западных стран...
После этого даже еврейцы пожалуй, борзеть перестанут...
;-))

andreygo 14 апреля 2018 | 15:55

Да. Как говориться, почувствуй свое одиночество.
Посмотрим, кто нас поддержит.

serg_e 14 апреля 2018 | 16:02

Ребята-дипломаты, вы или были двоечниками в МГИМО, или боитесь донести экспертное мнение до начальства. Вот команда знатоков МИДа в "Что, где, когда" оставила впечатление серьезных людей. Что, не надоело позориться в Сов Безе? На какой исход заседания вы рассчитываете? Вы же наследники византийской дипломатии. Какая бы ж**а внутри Византии ни происходила, во внешней политике они вели себя весьма искусно.

poluputing 14 апреля 2018 | 16:08

serg_e: Во внутренней- жопа, во внешней ВАГИНАровцы

puteshestvennik 14 апреля 2018 | 16:44

Ну что ж за три дня американцы и европейцы честно попытались провести через Совет Безопасности резолюцию которая бы постановила провести расследование и наказать виновных. Большинство членов СБ за неё проголосовало но Россия заблокировала - значит они это сделали самостоятельно.

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