В Волоколамске завершился митинг против мусорного полигона
Мэр Волоколамска Петр Лазарев, стоя на грузовике, обратился к протестующим во время митинга против свалки «Ядрово».
Пятерых активистов «Левого фронта» задержали после митинга в Волоколамске против мусорного полигона Ядрово. Как сообщает лидер организации Сергей Удальцов, полицейские остановили отъезжавшую машину и заявили, что подозревают, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Задержанных активистов в сопровождении полиции повезли на медицинское освидетельствование в Красногорск. Ранее этих же активистов останавливали по дороге в Волоколамск. Тогда полиция заявила, что в машине могут находиться какие-то запрещенные предметы.
Митинг против строительства мусоросжигательного завода прошел в подмосковной Лобне. Поднимался вопрос об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом «Эху» рассказал муниципальный депутат Солнечногорского района Дмитрий Трунин.
Митинги, посвященные мусорной проблеме, проходят сегодня в девяти городах Подмосковья.
Комментарии2
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stas_russkiy 14 апреля 2018 | 15:31
Озёрные скоты предпринимают все усилия для уничтожения граждан России.
"На мэра Волоколамска, выступавшего против мусорного полигона, завели дело"
https://www.bbc.com/russian/news-43754557
delovoy_podolsk 14 апреля 2018 | 15:47
Мусорный ветер не сдует даже волоса с глупой головы Джека Воробья. Не сдует даже,если достигнет ураганной мощи, даже если превратится торнадо и понесётся взлохмачивая всё на своём пути. Очевидная глупость и безграмотность в принятии решения будет преподноситься как происки "шестунов" и старых крыс элиты, которые потеряли свою власть при административных пертурбациях в Московской области. На Путина версии о заговоре, диверсиях, происков конкурентов действуют магически. Поиск врага, заинтересованного в происходящем - вот что главное. Аргумент о том, что если действовать грамотно, то никакая диверсия не в состоянии остановить правильно отстроенный процесс развития, его не убеждает, потому что он так мыслит, потому что он родом из КГБ. У него и СССР развалился благодаря заговору, а не объективному экономическому состоянию.