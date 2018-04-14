В Волоколамске завершился митинг против мусорного полигона

Мэр Волоколамска Петр Лазарев, стоя на грузовике, обратился к протестующим во время митинга против свалки «Ядрово».

Пятерых активистов «Левого фронта» задержали после митинга в Волоколамске против мусорного полигона Ядрово. Как сообщает лидер организации Сергей Удальцов, полицейские остановили отъезжавшую машину и заявили, что подозревают, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. Задержанных активистов в сопровождении полиции повезли на медицинское освидетельствование в Красногорск. Ранее этих же активистов останавливали по дороге в Волоколамск. Тогда полиция заявила, что в машине могут находиться какие-то запрещенные предметы.

Митинг против строительства мусоросжигательного завода прошел в подмосковной Лобне. Поднимался вопрос об отставке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом «Эху» рассказал муниципальный депутат Солнечногорского района Дмитрий Трунин.

Митинги, посвященные мусорной проблеме, проходят сегодня в девяти городах Подмосковья.