Высокопоставленные чиновники мешали проверкам сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове

К такому выводу пришли в Следственном комитете.

В распоряжении следователей появился документ, который запретил в 2016 году проверку «Зимней вишни», рассказал на встрече с родственниками погибших глава СК Александр Бастрыкин. По его словам, именно два года назад была предпринята попытка проверить торговый центр, однако из-за некоего высокопоставленного лица она не была завершена. Этот вывод, по словам Бастрыкина, также подтверждает соответствующий акт. Имя чиновника и его должность глава СК не назвал. Между тем на той же встрече один из подчиненных Бастрыкина сообщил о новых вскрывшихся деталях расследования пожара в «Зимней вишне». По словам генерала, двери одного из кинозалов, в котором сгорели десятки людей, были заперты тросом с замком. Как утверждает офицер, несколько мужчин сумели его вырвать, однако увидели стену черного дыма и решили закрыться в зале, заткнув все щели одеждой.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в конце марта. Погибли 64 человека, среди них более 40 детей.