Администрация США связалась с российским руководством перед тем, как нанести авиаудар по Сирии
Об этом сказал посол США в России Джон Хантсман.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИДа России Мария Захарова пообещала представить в Совбез ООН доказательства незаконности действий США.
Комментарии5
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shura813 14 апреля 2018 | 15:10
А где генерал конашенков? Он обещал взорвать все корабли и самолёты противника! Теперь как руський офицер он должен застрелиться или твоё место у ПАРАШИ!
fashist_putin 14 апреля 2018 | 15:13
Сутки назад Путин грозился нанести удар по кораблям, с которых будут запущены ракеты.
Запад отбомбился.
Путин опять обосрался
:))))
Это всё, что нужно знать о ссыкливой Плешивой Паскуде :)))
Теперь об чмошника Путина все будут вытирать ноги
semia 14 апреля 2018 | 15:11
Сильнее лажухи нету Путину. ...Мы собьем-утопим,ответим...Кроме визга Захаровой и бздения Небензеня ничего не будет
shura813 14 апреля 2018 | 15:13
semia: По последним данным погибло 50 военнослужащих РФ, а вы докажите обратное! Стиль путина!
alexin65 14 апреля 2018 | 15:12
борьба нанайских мальчиков, хороший плохой полицейский.