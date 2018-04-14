Митинг против свалки под Серпуховом прошел без инцидентов
Активисты собирали подписи за закрытие полигона «Лесная». По данным организаторов, в митинге участвовало больше двух тысяч человек. Акции против мусорных свалок прошли сегодня в нескольких подмосковных городах, в том числе, в Волоколамске, Клину, Балашихе, Дмитрове и Сергиевом Посаде.
Полиция пыталась задерживать активистов, направлявшихся на акции. Члены Революционной рабочей партии сообщили ОВД-Инфо, что сегодня перед митингом в Серпухове был задержан активист Сергей Стойченко. Другого активиста, Дениса Кунаева, ехавшего в Волоколамск, остановили сотрудники ДПС и полчаса проверяли, нет ли у него штрафа. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал «Эху Москвы», что полицейские остановили еще одну машину с активистами под предлогом того, что в автомобили могли быть спрятаны запрещенные предметы.
Комментарии4
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vtodorol 14 апреля 2018 | 14:45
Побунтовали и в "стойло" !!
olegleon 14 апреля 2018 | 14:51
"Члены Революционной рабочей партии "
а эти то что там забыли?
stas_russkiy 14 апреля 2018 | 14:59
Никакого чинушку на кол не насадили, помойка осталась на месте, химатаки будут продолжаться, все довольны, разошлись с миром...
petrovitchcolyan 14 апреля 2018 | 15:05
Может америкосов попросить чтоб все свалки разбомбили ?